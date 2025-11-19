Wer steckt unter den Masken?
Fans sicher: Ist dieser Skandal-Musiker der Dude? Alle Spekulationen bei "The Masked Singer"
Aktualisiert:von Jan Islinger
Das Rätselraten ist in vollem Gange: Welcher Promi steckt unter welcher Maske? Alle aktuellen Spekulationen der Fans gibt es hier auf einen Blick.
"The Masked Singer" auf Joyn
Wer sind die Promis unter den Masken?
Kaum sind die ersten Folgen der neuen "The Masked Singer"-Staffel gelaufen, kursieren schon wildeste Spekulationen um die Identitäten der Stars. Zu wem passen die Lockenwickler der Muuhnika? Wer taucht als Harry Otter in Zauberwelten ab? Und welcher Promi beweist als Dude, dass er alles andere als stink-langweilig ist? Die Fans in der Joyn App haben da schon einige paar Verdächtige ausgemacht.
Am Smartphone unterwegs?
Wer könnte sich unter der charmanten Wanzen-Maske verbergen? Kultfigur und Bloodhound-Gang-Bassist Evil Jared liegt mit 55 Prozent bei den App-User:innen ganz klar vorn. Anscheinend haben ihn die englische Sprache und die Atlantik-Indizien bereits verdächtig gemacht.
Die Bloodhound Gang hatte Anfang der 2000er ihren Zenit und fiel durch wiederkehrende Skandale auf. In ihrem Video zu "The Bad Touch" imitierte die Band beispielsweise kopulierende Affen. Bei Live-Shows verteilten sie liebend gerne verschiedene Körperflüssigkeiten auf der Bühne.
Nach seiner aktiven Musikkarriere bei der Bloodhound Gang trat Evil Jared immer wieder in verschiedenen deutschen TV-Produktionen in Erscheinung, darunter auch "Duell um die Welt" und "Joko & Klaas gegen ProSieben".
Entertainer Knossi ist im Direktvergleich mit Woche 1 deutlich abgerutscht und steht mit 23 Prozent nicht mehr ganz so hoch im Kurs. Auf knappe 5 Prozent kommt der Comedy-Allrounder Teddy Teclebrhan (Stand: Montag, 17. November, 11:30 Uhr).
Evil Jared Hasselhoff - 55 Prozent
Knossi - 22 Prozent
Teddy Teclebrhan - 5 Prozent
Ein Puppenspieler in der Zauber-Maske? Das klingt für viele User:innen da draußen plausibel. Sie vermuten Marionetten-Ikone Sascha Grammel (34 Prozent) unter Harry Otter. Oder steckt vielleicht eher Comedian Kurt Krömer (18 Prozent) unter dem süßen Otter-Kostüm? Letzte Woche verdächtigten die meisten Fans noch Schauspieler Martin Semmelrogge. Er kommt nur noch auf 13 Prozent (Stand: Montag, 17. November, 11:30 Uhr).
Sascha Grammel - 34 Prozent
Kurt Krömer - 18 Prozent
Martin Semmelrogge - 13 Prozent
Collien Fernandes war bereits 2019 Rateteam-Mitglied bei "The Masked Singer". Ob sie nun wie aus dem Ei gepellt als Eggi ihre Rückkehr feiert? Fast die Hälfte der User:innen (49 Prozent) denkt das. Oder schlüpft mit Carolin Kebekus (12 Prozent) vielleicht doch eine Comedienne aus der Schale? 9 Prozent vermuten Schlager-Sängerin Beatrice Egli unter dem süßen Ei (Stand: Montag, 17. November, 11:30 Uhr).
Collien Fernandes - 49 Prozent
Carolin Kebekus - 12 Prozent
Beatrice Egli - 9 Prozent
Drei ziemlich witzige Frauen bewerben sich gerade um das Amt der grummeligen Muuhnika. Die Fans vermuten Ilka Bessin (36 Prozent), Meltem Kaptan (19 Prozent) oder Carolin Kebekus (16 Prozent) unter der Kuh mit den kunterbunten Lockenwicklern (Stand: Montag, 17. November, 11:30 Uhr).
Ilka Bessin (Cindy aus Marzahn) - 36 Prozent
Meltem Kaptan - 19 Prozent
Carolin Kebekus - 16 Prozent
Viele der User:innen sind da einer heißen Sache auf der Spur: Steckt etwa ein Deutsch-Italiener unter dem leckeren Nudelgericht? 44 Prozent glauben an Stefano Zarrella. Immerhin 26 Prozent kommen auf Pietro Lombardi als Verdächtigen unter der Teigtaschen-Maske. Lombardi ist seines Zeichens Halb-Italiener. Auf dem dritten Platz steht etwas abgeschlagen derzeit Oli P. mit 9 Prozent (Stand: Montag, 17. November, 11:30 Uhr).
Stefano Zarrella - 44 Prozent
Pietro Lombardi - 26 Prozent
Oli P. - 9 Prozent
Ist der King des Dschungels eigentlich ein Schauspieler? 53 Prozent der Fans vermuten Wayne Carpendale unter dem königlichen Affenkostüm. Oder bringt mit Alexander Kumptner (14 Prozent) hier doch ein Küchenprofi das "Masked Singer"-Studio zum Kochen? Verfolgt werden die beiden von Joey Kelly mit 7 Prozent (Stand: Montag, 17. November, 11:30 Uhr).
Wayne Carpendale - 53 Prozent
Alexander Kumptner - 14 Prozent
Joey Kelly - 7 Prozent
Quietscht hier eine "Masked Singer"-Legende ins Mikrofon? 39 Prozent der User:innen verdächtigen Ruth Moschner, unter dem giftgrünen Hunde-Spielzeug zu stecken. Oder ist Quietsch eine Knallerfrau? 14 Prozent sehen Martina Hill unter der Maske. Auf dem dritten Platz mit 7 Prozent steht GNTM-Gewinnerin Lena Gercke (Stand: Montag, 17. November, 11 Uhr).
Ruth Moschner - 39 Prozent
Martina Hill - 14 Prozent
Lena Gercke - 7 Prozent
Welcher Promi wird wohl als Nächstes enttarnt? Das siehst du am kommenden Samstag, 20:15 Uhr auf ProSieben und im Livestream auf Joyn. Natürlich kannst du alle Folgen auch im Nachgang on demand schauen.
Die neue Staffel jetzt auf Joyn
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Rate in der Joyn App mit
"The Masked Singer" in der Joyn App: So wirst du Teil der Show
Diese Promis wurden enttarnt
Alle Demaskierungen der aktuellen Staffel
Affenstarke Looks in muuh-tigem Style
Tierische "The Masked Singer"-Staffel: Das sind die neuen Masken in 2025
Rätselraten geht weiter!
Neue Stars und Kostüme? Alle Infos zu "The Masked Singer" 2025
Die 12. Staffel läuft
Der ultimative Überblick: Alle Stars, die jemals unter den Masken waren
Die zweite Maske ist gefallen
Enthüllung bei "The Masked Singer": In Kiss steckt ein echter Hollywood-Star!
Alec und Sascha sind zurück
Alec Völkel war der Alien: So sicherte sich der Sänger den zweiten Platz
Sie kann singen?
Verona Pooth: Sie hatte als Sängerin einen Sommerhit
Das Rätselraten geht wieder los
Wer steckt unter der Maske? The BossHoss raten mit!