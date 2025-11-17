Die 12. Staffel läuft "The Masked Singer" - Der ultimative Rückblick: Alle Stars, die jemals unter den Masken waren Aktualisiert: Vor 52 Minuten von C3 Newsroom Komiker Dieter Hallervorden (o.l.), "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (u.l.) und die Schauspiel-Kolleg:innen Uschi Glas und Jan Josef Liefers waren allesamt schon unter den Masken. Bild: Joyn / Willi Weber

Mit Barbara Becker ist die erste Prominente in Staffel 12 von "The Masked Singer" enttarnt worden. Vor allem Verona Pooth hätte damit nie gerechnet. In mehr als sechs Jahren gab es viele solcher Überraschungen. Hier seht ihr noch mal alle Stars im Überblick, die jemals in den Masken steckten.

Die neue Staffel jetzt auf Joyn Schau dir alle Folgen kostenlos im Stream an

Staffel 1 (2019): Ein internationales Topmodel steckt im Eichhörnchen Das Eichhörnchen ist ein Model: Marcus Schenkenberg wird enttarnt. Bild: picture alliance/dpa

Staffel 2 (Frühjahr 2020): Dieter Hallervorden verblüfft als Chamäleon Als Dieter Hallervorden unter dem Echsen-Kostüm zum Vorschein kommt, ist das komplette Studio baff. Bild: ProSieben / Willi Weber

Staffel 3 (Herbst 2020): Die Erdmännchen sind das erste Masken-Paar Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis waren bei "The Masked Singer" als Erdmännchen-Duo das erste Masken-Paar. Bild: picture alliance/dpa/ProSieben

Staffel 4 (Frühjahr 2021): Das Küken ist eine "Tagesschau"-Sprecherin Mit Judith Rakers steckte eine "Tagesschau"-Sprecherin in der Maske des Kükens. Bild: ProSieben / Willi Weber

Staffel 5 (Herbst 2021): Samuel Koch als Phönix und ein Fußball-Weltmeister als Hammerhai Vier Folgen Höchstleistung: Samuel Koch überzeugte das Publikum als Fabelwesen. Bild: ProSieben / Nadine Rupp

Staffel 6 (Frühjahr 2022): Nora Tschirner gibt als Ork Rätsel auf Das Rateteam hat lange im Dunkeln getappt, um welchen Promi es sich wohl beim Ork handeln könnte: Es war Schauspielerin Nora Tschirner. Bild: ProSieben / Willi Weber

Staffel 7 (Herbst 2022): Jutta Speidel ist das Walross und Armin Rohde Goldi Bis ins Halbfinale schaffte es Schauspieler Armin Rohde in Staffel 7 von "The Masked Singer" als Goldi. Bild: ProSieben/Willi Weber

Staffel 8 (Frühjahr 2023): Jan Josef Liefers als Känguru und auch seine Frau Anna Loos ist dabei Jan Josef Liefers war das Känguru bei "The Masked Singer" 2023. Bild: ProSieben / Willi Weber

Staffel 9 (Herbst 2023): Topmodel Eva Padberg ist Feuerlöscher, Uwe Ochsenknecht die Kiwi Der Feuerlöscher ist in Staffel 9 von "The Masked Singer" demaskiert. Unter dem Kostüm steckte Model und Schauspielerin Eva Padberg. Bild: ProSieben / Willi Weber

Staffel 10 (Frühjahr 2024): Schauspielerin Uschi Glas als Babylöwe Wieder ohne Löwenkopf: Uschi Glas winkt dem Publikum ein letztes Mal mit Tatze. Bild: ProSieben/Willi Weber

Staffel 11 (Herbst 2024): Jessica Schwarz macht Palina Rojinski sprachlos "The Masked Singer" 2024: Jessica Schwarz war der Feuersalamander. Bild: Joyn / Willi Weber

Staffel 12 (Herbst 2025): Diese Masken wurden bisher demaskiert Barbara Becker versteckte sich in der Smiley-Maske. Neben ihr auf der Bühne ist Moderator Matthias Opdenhövel zu sehen. Bild: Joyn / Willi Weber

Die 12. Staffel "The Masked Singer" ist in vollem Gange - und diese Stars steckten bisher unter den enthüllten Masken. Platz 8: Brigitte Nielsen (Kiss)

Platz 9: Barbara Becker (Smiley)

Wie es bei "The Masked Singer" weitergeht, siehst du jeden Samstag um 20:15 Uhr auf ProSieben und ist zeitgleich im Livestream auf Joyn verfügbar.

"The Masked Singer" auf Joyn Schau dir neuen Folgen kostenlos im Stream an