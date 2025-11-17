Diese Promis wurden bisher enthüllt

"The Masked Singer": Alle Demaskierungen der aktuellen Staffel

Veröffentlicht:

von Jan Islinger

The Masked Singer

Enthüllung: Ein echter Hollywood-Star hat als Kiss begeistert

Videoclip • 07:34 Min • Ab 12

Von Weltmeistern und Grimme-Preis-Trägern: Bei "The Masked Singer" tummeln sich seit sechs Jahren Promis aller Art. Auch dieser Herbst hält wieder jede Menge Stars unter den Masken bereit. Wer bereits enthüllt wurde, liest du hier.

Folge 2: Für Brigitte Nielsen hat es sich ausgekisst

Brigitte Nielsen steckte unter der Maske Kiss in der 12. Staffel von "The Masked Singer". Sie schied am Ende der zweiten Folge aus.

Bild: Joyn / Willi Weber

Sie spielte an der Seite von Arnold Schwarzenegger ("Red Sonja"), Sylvester Stallone ("Rocky VI") und Eddie Murphy ("Beverly Hills Cop II") - nun wurde sie als zweite Promi-Dame nach Barbara Becker als Kiss enthüllt.

Brigitte Nielsen startete ihre Karriere auf den Laufstegen Frankreichs und Italiens, avancierte zur Actionfilm-Schauspielerin in Hollywood und machte sich ab den 2000ern in der deutschen TV-Landschaft einen Namen. Sie gewann die "100.000 Euro Show", wurde Dschungelkönigin und trat bei "Germany's Next Topmodel" als Schauspiel-Coachin in Erscheinung.

Folge 1: Barbara Becker war der Smiley

Barbara Becker versteckte sich unter der Smiley-Maske. Neben ihr auf der Bühne ist Moderator Matthias Opdenhövel zu sehen.

Bild: Joyn / Willi Weber

Kurzes Vergnügen für den Smiley: Bereits nach einer Folge ist Schluss mit "The Masked Singer". Im Stechen mit Harry Otter zog die gut gelaunte Maske den Kürzeren. Zum Vorschein kam Barbara Becker, die Ex-Frau von Tennislegende Boris. Die 59-jährige Designerin, Schauspielerin und Unternehmerin war von 1993 an mit Boris Becker verheiratet. Das Paar trennte sich im Jahr 2000.

