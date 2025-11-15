Das Rätselraten geht wieder los
"The Masked Singer" Folge 2: Comeback von The BossHoss ans Ratepult
Aktualisiert:von Jan Islinger
In jeder Folge bekommt das "The Masked Singer"-Rateteam um Verona Pooth und Chris Tall Verstärkung. In Folge 2 unterstützen alte Bekannte: Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss.
"The Masked Singer" auf Joyn
The BossHoss sind in Folge 2 zu Gast
Alec Völkel und Sascha Vollmer sind zurück hinter dem Ratepult. Nicht zum ersten Mal machen die beiden Country-Rocker "The Masked Singer" unsicher. Nach Staffel 9 und 11 sind die beiden zurück in Köln und nutzen ihre versierten Spürnasen, um die restlichen 8 Masken zu enttarnen.
Und die beiden bringen durchaus Insider-Wissen mit! Alec war in Staffel 3 nämlich selbst unter der Alien-Maske und konnte die Backstage-Gänge in Köln bestens erkunden. Ob das hilft, um die Identitäten der aktuellen Staffel aufzudecken?
Das siehst du am Samstag, 15. November 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.
+++ Original-News +++
Verona Pooth und Chris Tall dürfen sich zur Auftakt-Folge der 12. Staffel über hohen Besuch freuen: Edin Hasanovic, Schauspieler und Entertainer, wird die beiden tatkräftig am Ratepult unterstützen. Ob er seine "Tatort"-Spürnase direkt nutzt, um ein paar Promis auf die Schliche zu kommen? Sein Telefonbuch dürfte jedenfalls bis nach Hollywood reichen ...
Rätsel um "Masked Singer"-Star Verona Pooth: Hat sie diesen Sommerhit wirklich selbst gesungen?
Edin, der preisgekrönte Tausendsassa
Grimme-Preis - check! Comedy-Preis - check! Oscar-prämierte Filme - check! Mit gerade mal 33 Jahren hat Edin Hasanovic im Show-Geschäft erreicht, wovon viele andere nur träumen können.
Bereits 2013 erhielt Edin für "Schuld sind immer die Anderen" erste Auszeichnungen und Nominierungen. Es folgten eine Goldene Kamera, der Deutsche Fernsehkrimipreis für "Auf kurzer Distanz", der Deutsche Comedypreis für "Familie Braun" und schließlich der Grimme-Preis für "Skylines", die Netflix-Verfilmung des Lebens von Rapper Haftbefehl.
Spätestens seit "Im Westen nichts Neues" bei der Oscar-Verleihung 2023 vier Academy Awards gewann, zählt Edin Hasanovic zu den prägenden Gesichtern des deutschen Spielfilms.
Auch der "Tatort"-Community dürfte der 33-Jährige bekannt sein. Seit 2010 spielte Edin in mehreren Folgen der beliebtesten Krimi-Reihe mit. Im August 2025 bekam er zusammen mit Melika Foroutan sogar sein eigenes Cold-Case-"Tatort"-Team.
Edin überzeugt auch als Entertainment-Host
Edin Hasanovic ist längst mehr als Schauspieler: Er moderierte mehrfach den Deutschen Filmpreis, tritt regelmäßig in Joko-&-Klaas-Formaten auf und hostet seit 2023 seine eigene Late-Night-Show "Edins Neo Night" auf ZDFneo.
Während Edin aus seinem Leben in der Öffentlichkeit so ziemlich alles herauszuholen scheint, hält er sich privat ziemlich bedeckt. Seit 2011 ist er mit seiner Partnerin Natalia Rudziewicz liiert und lebt mit ihr in Berlin.
Ob Edin mit seinen vielseitigen Skills bei "The Masked Singer" punktet, zeigt sich am Samstag, 8. November 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Alec und Sascha sind zurück
Alec Völkel war der Alien: So sicherte sich der Sänger den zweiten Platz
Die 12. Staffel läuft
Der ultimative Überblick: Alle Stars, die jemals unter den Masken waren
Sie kann singen?
Verona Pooth: Sie hatte als Sängerin einen Sommerhit
So siehst du die 12. Staffel
Start, alle Sendetage und Sendezeiten im Überblick
Rate in der Joyn App mit
"The Masked Singer" 2025: Rate mit und gewinne Karten fürs Finale!
So verrückt ist keine andere Show
"The Masked Singer" International: Die skurillsten Masken der Welt
Die Favoriten aus allen Staffeln
Die spektakulärsten Demaskierungen aller Staffeln
Affenstarke Looks in muuh-tigem Style
Tierische "The Masked Singer"-Staffel: Das sind die neuen Masken in 2025
Rätselraten geht wieder los!
Alle Infos rund um das Rateteam und die ersten Masken