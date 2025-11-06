Das Rätselraten geht wieder los "The Masked Singer": Edin Hasanovic unterstützt Verona Pooth und Chris Tall Veröffentlicht: Vor 5 Stunden von Jan Islinger Edin Hasanovic beim "Kölner Treff" im WDR. Bild: picture alliance / SvenSimon

In jeder Folge bekommt das "The Masked Singer"-Rateteam um Verona Pooth und Chris Tall Verstärkung von einem Promi. In der Auftakt-Folge nimmt Schauspieler Edin Hasanovic auf dem dritten Stuhl Platz.

Edin Hasanovic in Folge 1 Verona Pooth und Chris Tall dürfen sich zur Auftakt-Folge der 12. Staffel über hohen Besuch freuen: Edin Hasanovic, Schauspieler und Entertainer, wird die beiden tatkräftig am Ratepult unterstützen. Ob er seine "Tatort"-Spürnase direkt nutzt, um ein paar Promis auf die Schliche zu kommen? Sein Telefonbuch dürfte jedenfalls bis nach Hollywood reichen ...

Edin, der preisgekrönte Tausendsassa Grimme-Preis - check! Comedy-Preis - check! Oscar-prämierte Filme - check! Mit gerade mal 33 Jahren hat Edin Hasanovic im Show-Geschäft erreicht, wovon viele andere nur träumen können. Bereits 2013 erhielt Edin für "Schuld sind immer die Anderen" erste Auszeichnungen und Nominierungen. Es folgten eine Goldene Kamera, der Deutsche Fernsehkrimipreis für "Auf kurzer Distanz", der Deutsche Comedypreis für "Familie Braun" und schließlich der Grimme-Preis für "Skylines", die Netflix-Verfilmung des Lebens von Rapper Haftbefehl.

Spätestens seit "Im Westen nichts Neues" bei der Oscar-Verleihung 2023 vier Academy Awards gewann, zählt Edin Hasanovic zu den prägenden Gesichtern des deutschen Spielfilms. Auch der "Tatort"-Community dürfte der 33-Jährige bekannt sein. Seit 2010 spielte Edin in mehreren Folgen der beliebtesten Krimi-Reihe mit. Im August 2025 bekam er zusammen mit Melika Foroutan sogar sein eigenes Cold-Case-"Tatort"-Team.

Edin überzeugt auch als Entertainment-Host Edin Hasanovic ist längst mehr als Schauspieler: Er moderierte mehrfach den Deutschen Filmpreis, tritt regelmäßig in Joko-&-Klaas-Formaten auf und hostet seit 2023 seine eigene Late-Night-Show "Edins Neo Night" auf ZDFneo.

Während Edin aus seinem Leben in der Öffentlichkeit so ziemlich alles herauszuholen scheint, hält er sich privat ziemlich bedeckt. Seit 2011 ist er mit seiner Partnerin Natalia Rudziewicz liiert und lebt mit ihr in Berlin.

Ob Edin mit seinen vielseitigen Skills bei "The Masked Singer" punktet, zeigt sich am Samstag, 8. November 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

