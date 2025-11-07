Kein Witz! "TMS"-Ratestar Verona Pooth hatte mal einen Sommerhit

Endlich geht die neue Staffel von "The Masked Singer" los und mit ihr das Rätselraten, wer sich hinter den kreativen Kostümen versteckt. Was ebenfalls nur noch wenige wissen: Auch Jurorin Verona Pooth stand schon als Sängerin auf der Bühne – und schaffte es sogar in die Charts.

Gefühlt ist Verona Pooth, damals noch Feldbusch, schon immer immer im TV. In den 90er-Jahren machte sie sich einen Namen als Moderatorin der Erotiksendung "Peep!", als Model im Werbefilm für den Spinat "mit dem Blubb" und als Frau an der Seite von Dieter Bohlen.

Verona als singender Sommerhit

Doch neben ihrer aufblühenden TV-Karriere feierte sie in den 90ern auch musikalische Erfolge: DJ Alex Christensen entdeckte sie in einem Club und bot ihr an, den Song "Ritmo de la Noche" zu singen. Somit wurde sie Teil der Gruppe Chocolate und stand regelmäßig auf der Bühne. Die Nummer schaffte es im August 1990 sogar auf Platz 23 der deutschen Singlecharts, hielt sich stolze 21 Wochen und wurde in ganz Europa zum Sommerhit. In der niederländischen Hitparade erreichte "Ritmo de la Noche" sogar Platz 8. Nach dem Gewinn einer Goldenen Schallplatte folgte der zweite Hit "Everybody Salsa", der nicht ganz an den Erfolg seines Vorgängers anschließen konnte.

Ganze drei Jahre waren Chocolate auf Tour. Während Verona gegenüber der Bild behauptet, sie habe die Songs tatsächlich selbst gesungen, ist ihr Exmann Dieter Bohlen da ganz anderer Meinung. "Jeder Gehirnamputierte in der Branche wusste ohnehin: Die Dinger hatte sie sowieso nicht selbst gesungen. Und für Produzent Alex Christensen war sie nur das optische Aushängeschild gewesen, das er auf die Bühne schob und das für ihn die Hüpfnudel machte. Sie war total austauschbar", schreibt er in seinem Buch "Nichts als die Wahrheit". Vermutlich wissen am Ende nur die Beteiligten, ob wirklich Veronas Stimme zu hören ist.