Diese Promis unterstützten Verona Pooth und Chris Tall "The Masked Singer" 2025: Sänger Sasha unterstützt in Folge 3 Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Jan Islinger

In jeder Folge bekommt das "The Masked Singer"-Rateteam um Verona Pooth und Chris Tall Verstärkung. In Folge 3 unterstützt ein alter Bekannte: Musiker Sasha ist zu Gast.

+++ Update, 20. November 2025 +++

Sänger Sasha unterstützt in Folge 3 Auch in Woche 3 dürfen Chris Tall und Verona Pooth auf tatkräftige Unterstützung hoffen: Musiker Sasha ist zu Gast bei "The Masked Singer" und gibt sein Bestes, die verbleibenden sieben Identitäten zu erraten. Mit der Show kennt sich der 53-Jährige bestens aus, schließlich hat er sie schon einmal gewonnen!

Als Schlafanzug tragender Dinosaurier verzauberte Sascha das Publikum in Staffel 4 und wurde am Ende mit dem Sieg belohnt. Im entscheidenden Battle gegen den Leopard (Cassandra Steen) schaffte es der Dino mit "Rapper's Delight" von der Sugarhill Gang und "Get Lucky" von Daft Punk zu überzeugen und durfte am Ende den Pokal in die Höhe reißen. Ob ihm sein Insiderwissen hilft, den verbleibenden Promis auf die Schliche zu kommen? Das siehst du am Samstag, 22. November 2025, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.

+++ Update, 13. November 2025 +++

The BossHoss sind in Folge 2 zu Gast Alec Völkel (M.) und Sascha Vollmer sitzen neben Verona Pooth im "The Masked Singer"-Studio. Bild: Joyn / Willi Weber

Alec Völkel und Sascha Vollmer sind zurück hinter dem Ratepult. Nicht zum ersten Mal machen die beiden Country-Rocker "The Masked Singer" unsicher. Nach Staffel 9 und 11 sind die beiden zurück in Köln und nutzen ihre versierten Spürnasen, um die restlichen 8 Masken zu enttarnen. Und die beiden bringen durchaus Insiderwissen mit! Alec war in Staffel 3 nämlich selbst unter der Alien-Maske und konnte die Backstage-Gänge in Köln bestens erkunden. Ob das hilft, um die Identitäten der aktuellen Staffel aufzudecken?

Das siehst du am Samstag, 15. November 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und im Stream auf Joyn.

+++ Original-News +++

Edin Hasanovic rätselt mit in Folge 1 Edin Hasanović unterstützt Verona Pooth und Chris Tall in der ersten Folge von "The Masked Singer" 2025. Bild: Joyn / Willi Weber

Edin, der preisgekrönte Tausendsassa Grimme-Preis - check! Comedy-Preis - check! Oscar-prämierte Filme - check! Mit gerade mal 33 Jahren hat Edin Hasanovic im Show-Geschäft erreicht, wovon viele andere nur träumen können. Bereits 2013 erhielt Edin für "Schuld sind immer die Anderen" erste Auszeichnungen und Nominierungen. Es folgten eine Goldene Kamera, der Deutsche Fernsehkrimipreis für "Auf kurzer Distanz", der Deutsche Comedypreis für "Familie Braun" und schließlich der Grimme-Preis für "Skylines", die Netflix-Verfilmung des Lebens von Rapper Haftbefehl.

Spätestens seit "Im Westen nichts Neues" bei der Oscar-Verleihung 2023 vier Academy Awards gewann, zählt Edin Hasanovic zu den prägenden Gesichtern des deutschen Spielfilms. Auch der "Tatort"-Community dürfte der 33-Jährige bekannt sein. Seit 2010 spielte Edin in mehreren Folgen der beliebtesten Krimi-Reihe mit. Im August 2025 bekam er zusammen mit Melika Foroutan sogar sein eigenes Cold-Case-"Tatort"-Team.

Edin überzeugt auch als Entertainment-Host Edin Hasanovic ist längst mehr als Schauspieler: Er moderierte mehrfach den Deutschen Filmpreis, tritt regelmäßig in Joko-&-Klaas-Formaten auf und hostet seit 2023 seine eigene Late-Night-Show "Edins Neo Night" auf ZDFneo.

Während Edin aus seinem Leben in der Öffentlichkeit so ziemlich alles herauszuholen scheint, hält er sich privat ziemlich bedeckt. Seit 2011 ist er mit seiner Partnerin Natalia Rudziewicz liiert und lebt mit ihr in Berlin.

Ob Edin mit seinen vielseitigen Skills bei "The Masked Singer" punktet, zeigt sich am Samstag, 8. November 2025, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

