"The Masked Singer" - Der ultimative Überblick: Alle Stars, die jemals unter den Masken waren
Mit Barbara Becker ist die erste Prominente in Staffel 12 von "The Masked Singer" enttarnt worden. Vor allem Verona Pooth hätte damit nie gerechnet. In mehr als sechs Jahren gab es viele solcher Überraschungen. Hier seht ihr noch mal alle Stars im Überblick, die jemals in den Masken steckten.
"Nein! Nein! Das gibt es doch gar nicht!" Mit diesen Worten kommentierte Verona Pooth im Rateteam von ""The Masked Singer" die erste Demaskierung der laufenden 12. Staffel. Diese Prominente hatte sie so gar nicht auf dem Zettel: Unter dem Smiley steckte Barbara Becker, die Pooth seit Jahrzehnten persönlich kennt. Die Überraschung war groß und sorgte damit für einen typischen "Masked Singer"-Moment.
In elf Staffeln der besonderen Musik-Rateshow hat es bereits jede Menge verblüffte Reaktionen und große Überraschungen gegeben. Mit vielen der Promis hatte schlicht niemand gerechnet.
Ab 27. Juni 2019 ging sie los, die Musik-Rateshow, in der die Stars alles dafür tun, unter ihren Masken möglichst lange nicht erkannt zu werden. Mit dabei war auch ein internationales Topmodel: Marcus Schenkenberg war das Eichhörnchen. Damit seine Teilnahme bei "The Masked Singer" nicht aufflog, musste er sogar seiner Familie vorgaukeln, er würde sich noch in Los Angeles aufhalten. Das Eichhörnchen kam bis auf Platz 7. Den ersten Platz belegte Sänger Max Mutzke als Astronaut, der sich in der Schlussrunde mit der Ballade "Tears in Heaven" von Eric Clapton gegen seinen Musiker-Kollegen Gil Ofarim durchsetzte - den Grashüpfer.
Platz 1: Max Mutzke (Astronaut)
Platz 2: Gil Ofarim (Grashüpfer)
Platz 3: Bülent Ceylan (Engel)
Platz 4: Susianna Kentikian (Monster)
Platz 5: Daniel Aminati (Kudu)
Platz 6: Stefanie Hertel (Panther)
Platz 7: Marcus Schenkenberg (Eichhörnchen)
Platz 8: Heinz Hoenig (Kakadu)
Platz 9: Susan Sideropoulos (Schmetterling)
Platz 10: Lucy Diakovska (Oktopus)
Das Chamäleon war die große Überraschung in Staffel 2: Schauspieler und Komiker Dieter Hallervorden verblüffte auf der Bühne mit seiner Energie als tanzbegeistertes Reptil. Als der damals 84-Jährige enttarnt wurde, waren Publikum und Rateteam aus dem Häuschen. Hallervorden belegte Platz 5. Die Staffel für sich entscheiden konnte Schauspieler und Sänger Tom Beck als Faultier, obwohl er im Verlauf der Staffel an Covid erkrankt war. Er hatte unter anderem mit dem Prince-Hit "Kiss" am Ende die Nase vorn vor dem Wuschel: Singer-Songwriter Mike Singer.
Platz 1: Tom Beck (Faultier)
Platz 2: Mike Singer (Wuschel)
Platz 3: Gregor Meyle (Drache)
Platz 4: Sonja Zietlow (Hase)
Platz 5: Dieter Hallervorden (Chamäleon)
Platz 6: Caroline Beil (Roboter)
Platz 7: Rebecca Immanuel (Göttin)
Platz 8: Angelo Kelly (Kakerlake) - ausgestiegen wegen Corona-Pandemie
Platz 9: Franziska Knuppe (Fledermaus)
Platz 10: Stefanie Heinzmann (Dalmatiner)
Diese beiden sorgten in Staffel drei für eine Premiere bei "The Masked Singer": Das Promi-Paar Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis waren das erste Masken-Duo der Show. Sie schafften es als Erdmännchen bis auf den vierten Platz. Frisch verheiratet mit ihrem Mann Julian sicherte sich Sängerin Sarah Engels den Sieg. Im Skelett-Kostüm setzte sie sich am Ende gegen den zweitplatzierten Alien alias BossHoss-Sänger Alec Völkel durch.
Platz 1: Sarah Engels (Skelett)
Platz 2: Alec Völkel (Alien)
Platz 3: Nelson Müller (Nilpferd)
Platz 4: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis (Erdmännchen)
Platz 5: Vicky Leandros (Katze)
Platz 6: Wigald Boning (Frosch)
Platz 7: Sylvie Meis (Alpaka)
Platz 8: Jochen Schropp (Hummer)
Platz 9: Veronica Ferres (Biene)
Staffel 4 hatte einige Überraschungen parat: Es verbarg sich nicht nur die ehemalige Schwimm-Weltmeisterin Franziska van Almsick in der Einhorn-Maske. Auch eine "Tagesschau"-Sprecherin war mit Judith Rakers als Küken dabei, während Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein als Schwein antrat. Der strahlende Sieger war im März 2021 Sänger Sasha, der als Dinosaurier im Schlafanzug sang. Im entscheidenden Battle gegen den Leopard (Cassandra Steen) schaffte es der Dino mit "Rapper's Delight" von der Sugarhill Gang und "Get Lucky" von Daft Punk zum Sieg.
Platz 1: Sasha (Dinosaurier)
Platz 2: Cassandra Steen (Leopard)
Platz 3: Ross Antony (Flamingo)
Platz 4: Thomas Anders (Schildkröte)
Platz 5: Thore Schölermann (Monstronaut)
Platz 6: Guildo Horn (Stier)
Platz 7: Judith Rakers (Küken)
Platz 8: Henning Baum (Quokka)
Platz 9: Franziska van Almsick (Einhorn)
Platz 10: Katrin Müller-Hohenstein (Schwein)
Wochenlang wurde in Staffel 5 gerätselt, wer unter der pompösen Maske des Phönix stecken könnte - dem Feuervogel, der mit 5.000 künstlichen Federn so aufwendig verziert war. Ruth Moschner lag am Ende richtig: Es war Samuel Koch. Der Schauspieler, der seit seinem tragischen Unfall bei "Wetten, dass..?" im Jahr 2010 querschnittsgelähmt ist, bediente unter der Maske seinen elektrischen Rollstuhl und landete auf dem siebten Platz. Ein Fußball-Weltmeister von 1990 verbarg sich unter der Maske des Hammerhais: Pierre Littbarski belegte Rang neun, während Gewinner der Staffel Alexander Klaws wurde. Der erste "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger verbarg sich in der Fantasie-Verkleidung mit dem Titel "Mülli Müller" und setzte sich gegen Ex-No-Angels-Sängerin Sandy Mölling (Raupe) durch.
Platz 1: Alexander Klaws (Mülli Müller)
Platz 2: Sandy Mölling (Raupe)
Platz 3: Christina Stürmer (Heldin)
Platz 4: Carolin Niemczyk (Mops)
Platz 5: Andrea Sawatzki (Axolotl)
Platz 6: Annemarie Carpendale (Teddy)
Platz 7: Samuel Koch (Phönix)
Platz 8: Peter Kraus (Stinktier)
Platz 9: Pierre Littbarski (Hammerhai)
Platz 10: Jens Riewa (Chili)
Niemand hatte sie auf dem Schirm: Die Identität des Ork in Staffel 6 gab sowohl Rateteam als auch Publikum lange Rätsel auf. Auch dass er in verschiedenen Sprachen sang, machte die Sache nicht leichter. Am Ende wurde Schauspielerin Nora Tschirner als Ork enttarnt. Sie landete im Finale auf dem vierten Platz. Als Siegerin jubelte in dieser Staffel Ella Endlich im Zebra-Kostüm. Sie freute sich so euphorisch, dass sie kurz sogar ihren Zebrakopf verlor - noch bevor ihre Identität gelüftet war. Doch Moderator Matthias Opdenhövel reagiert sofort und verbarg Ellas Gesicht, bis die Maske wieder saß. Knapp den Sieg verpasst hat in dieser Staffel "Bergdoktor"-Schauspieler Mark Keller als Dornteufel.
Platz 1: Ella Endlich (Zebra)
Platz 2: Mark Keller (Dornteufel)
Platz 3: Jeanette Biedermann (Discokugel)
Platz 4: Nora Tschirner (Ork)
Platz 5: Jasna Fritzi Bauer (Seestern)
Platz 6: Rúrik Gíslason (Gorilla)
Platz 7: Joana Zimmer (Galax'Sis)
Platz 8: Paul Potts (Koala)
Platz 9: Cherno Jobatey (Möwe)
Platz 10: Jeannine Michaelsen (Brilli)
Armin Rohde konnte es selbst kaum glauben, dass er so weit kam: Bis ins Halbfinale auf Platz 5 sang sich der Schauspielstar in der 7. Staffel als Goldi in die Herzen der Zuschauer:innen. Die Staffel hatte es in sich: Schauspielerin Jutta Speidel entpuppte sich als das Walross, Moderatorin Katja Burkard musste sich als Brokkoli rasch wieder verabschieden. Das Gewinner-Duell machten dagegen Maulwurf und Werwolf unter sich aus: Schauspieler, Moderator und Sänger Daniel Donskoy setzte sich schließlich als Insektenfresser gegen Bürger Lars Dietrich als Fabelwesen durch.
Platz 1: Daniel Donskoy (Maulwurf)
Platz 2: Bürger Lars Dietrich (Werwolf)
Platz 3: Rick Kavanian (Rusty)
Platz 4: Leslie Clio (Zahnfee)
Platz 5: Armin Rohde (Goldi)
Platz 6: Felix von Jascheroff (Black Mamba)
Platz 7: Thomas Hayo (Pfeife)
Platz 8: Jutta Speidel (Walross)
Platz 9: Katja Burkard (Brokkoli)
Ein Schauspieler- und Musiker-Paar trat in Staffel 8 gemeinsam an - allerdings in getrennten Masken: "Tatort"-Star Jan Josef Liefers war das Känguru, dessen "The Masked Singer"-Reise leider rasch wieder beendet war. Seine Frau Anna Loos verbarg sich im Seepferdchen-Kostüm und landete auf Platz 6. Der Schweizer Sänger und frühere "Deutschland sucht den Superstar"-Gewinner Luca Hänni triumphierte am Ende als Schuhschnabel. Zwar musste er sich an seine großen Flügel erst gewöhnen, in der Finalrunde setzte er sich aber trotzdem gegen Schauspielerin Felicitas Woll durch, die der Igel war.
Platz 1: Luca Hänni (Schuhschnabel)
Platz 2: Felicitas Woll (Igel)
Platz 3: Patricia Kelly (Mystica)
Platz 4: Melissa Khalaj (Frotteefant)
Platz 5: Inka Bause (Toast)
Platz 6: Anna Loos (Seepferdchen)
Platz 7: Marianne Rosenberg (Pilz)
Platz 8: Daniel Boschmann (Waschbär)
Platz 9: Jan Josef Liefers (Känguru)
"Wie ein kleines Kind im Spielzeugladen" fühlte sich Topmodel Eva Padberg bei ihrem geheimen Einsatz bei "The Masked Singer" im Winter 2023. Sie war der knallrote Feuerlöscher. Wegen ihrer Größe hatte das Rateteam richtig auf ein Model gesetzt. Das Rennen machte in Staffel 9 die Eisprinzessin, hinter der sich Sängerin Jennifer Weist, Frontfrau der Band Jennifer Rostock, verbarg. Der Schweizer Schauspieler und Musiker Pasquale Aleardi holte sich als Lulatsch Platz 2.
Platz 1: Jennifer Weist (Eisprinzessin)
Platz 2: Pasquale Aleardi (Lulatsch)
Platz 3: Hendrik Duryn (Mustang)
Platz 4 Mieze Katz (Troll)
Platz 5: Tim Bendzko (Klaus Claus)
Platz 6: Uwe Ochsenknecht (Kiwi)
Platz 7: Jenke von Wilmsdorff (Marsmaus)
Platz 8: Eva Padberg (Feuerlöscher)
Platz 9: Katja Ebstein (Okapi)
Ein Babylöwe, der nicht erwachsen werden will und immer in seinem Baumhaus wohnen möchte: Schauspiellegende Uschi Glas steckte unter der kuscheligen Maske mit den großen Augen - und sie wäre gern noch ein bisschen länger dabei geblieben, wie sie nach ihrer Enttarnung betonte. Für ihre Interpretation von "Baby Love" von The Supremes gab es Standing Ovations und begeisterten Applaus. Der Sieg der Jubiläumsstaffel von "The Masked Singer" ging an Mirja Boes als Floh. Sie setzte sich gegen die YouTuber Heiko und Roman Lochmann durch. Die beiden bildeten als Flip-Flops ein weiteres Masken-Duo.
Platz 1: Mirja Boes (Floh)
Platz 2: Heiko und Roman Lochmann (Flip-Flop)
Platz 3: Sebastian Krumbiegel (Krokodil)
Platz 4: Nadja Benaissa (Elgonia)
Platz 5: Nazan Eckes (Robodog)
Platz 6: Annett Louisan (Zuckerwatte)
Platz 7: Uschi Glas (Babylöwe)
Platz 8: Hugo Egon Balder (Couchpotatoe)
Außerdem wurde in dieser Staffel das Mysterium sechs Mal enthüllt:
Finale: Michael Schulte
Halbfinale: Ireen Sheer
Show 4: Vanessa Mai
Show 3: Stefanie Heinzmann
Show 2: Giovanni Zarrella
Show 1: Rolando Villazón
Palina Rojinski war in Staffel 11 bei dieser Enttarnung baff: Seit 15 Jahren kannte sie da bereits den Star, der als Feuersalamander verkleidet war. Erkannt hatte sie Schauspielerin Jessica Schwarz im Rateteam trotzdem nicht. Platz 6 ging an Jessica, Platz 1 an den Panda: Sängerin Loi hatte in der Finalrunde die Nase vorn vor dem Piraten alias Sängerkollege Joris. Mit dem Song "Since You Been Gone" von Kelly Clarkson sicherte sie sich den Sieg.
Platz 1: Loi (Panda)
Platz 2: Joris (Pirat)
Platz 3: Mandy Capristo (Qualle)
Platz 4: Eko Fresh (Willi Weihnacht)
Platz 5: Mimi Fiedler (Lokomotive)
Platz 6: Jessica Schwarz (Feuersalamander)
Platz 7: Lou Bega (Schneemann)
Platz 8: Maren Kroymann (Lady Ananas)
Platz 9: Madita van Hülsen (Lauch)
Platz 10: Pascal Hens (Nashorn)
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
