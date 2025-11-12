Die 12. Staffel läuft "The Masked Singer" - Der ultimative Überblick: Alle Stars, die jemals unter den Masken waren Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom Komiker Dieter Hallervorden (o.l.), "Tagesschau"-Sprecherin Judith Rakers (u.l.) und die Schauspiel-Kolleg:innen Uschi Glas und Jan Josef Liefers waren allesamt schon unter den Masken. Bild: Joyn / Willi Weber

Mit Barbara Becker ist die erste Prominente in Staffel 12 von "The Masked Singer" enttarnt worden. Vor allem Verona Pooth hätte damit nie gerechnet. In mehr als sechs Jahren gab es viele solcher Überraschungen. Hier seht ihr noch mal alle Stars im Überblick, die jemals in den Masken steckten.

Staffel 1 (2019): Ein internationales Topmodel steckt im Eichhörnchen Das Eichhörnchen ist ein Model: Marcus Schenkenberg wird enttarnt. Bild: picture alliance/dpa

Ab 27. Juni 2019 ging sie los, die Musik-Rateshow, in der die Stars alles dafür tun, unter ihren Masken möglichst lange nicht erkannt zu werden. Mit dabei war auch ein internationales Topmodel: Marcus Schenkenberg war das Eichhörnchen. Damit seine Teilnahme bei "The Masked Singer" nicht aufflog, musste er sogar seiner Familie vorgaukeln, er würde sich noch in Los Angeles aufhalten. Das Eichhörnchen kam bis auf Platz 7. Den ersten Platz belegte Sänger Max Mutzke als Astronaut, der sich in der Schlussrunde mit der Ballade "Tears in Heaven" von Eric Clapton gegen seinen Musiker-Kollegen Gil Ofarim durchsetzte - den Grashüpfer. Platz 1: Max Mutzke (Astronaut)

Platz 2: Gil Ofarim (Grashüpfer)

Platz 3: Bülent Ceylan (Engel)

Platz 4: Susianna Kentikian (Monster)

Platz 5: Daniel Aminati (Kudu)

Platz 6: Stefanie Hertel (Panther)

Platz 7: Marcus Schenkenberg (Eichhörnchen)

Platz 8: Heinz Hoenig (Kakadu)

Platz 9: Susan Sideropoulos (Schmetterling)

Platz 10: Lucy Diakovska (Oktopus)

Staffel 2 (Frühjahr 2020): Dieter Hallervorden verblüfft als Chamäleon Als Dieter Hallervorden unter dem Echsen-Kostüm zum Vorschein kommt, ist das komplette Studio baff. Bild: ProSieben / Willi Weber

Das Chamäleon war die große Überraschung in Staffel 2: Schauspieler und Komiker Dieter Hallervorden verblüffte auf der Bühne mit seiner Energie als tanzbegeistertes Reptil. Als der damals 84-Jährige enttarnt wurde, waren Publikum und Rateteam aus dem Häuschen. Hallervorden belegte Platz 5. Die Staffel für sich entscheiden konnte Schauspieler und Sänger Tom Beck als Faultier, obwohl er im Verlauf der Staffel an Covid erkrankt war. Er hatte unter anderem mit dem Prince-Hit "Kiss" am Ende die Nase vorn vor dem Wuschel: Singer-Songwriter Mike Singer. Platz 1: Tom Beck (Faultier)

Platz 2: Mike Singer (Wuschel)

Platz 3: Gregor Meyle (Drache)

Platz 4: Sonja Zietlow (Hase)

Platz 5: Dieter Hallervorden (Chamäleon)

Platz 6: Caroline Beil (Roboter)

Platz 7: Rebecca Immanuel (Göttin)

Platz 8: Angelo Kelly (Kakerlake) - ausgestiegen wegen Corona-Pandemie

Platz 9: Franziska Knuppe (Fledermaus)

Platz 10: Stefanie Heinzmann (Dalmatiner)

Staffel 3 (Herbst 2020): Die Erdmännchen sind das erste Masken-Paar Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis waren bei "The Masked Singer" als Erdmännchen-Duo das erste Masken-Paar. Bild: picture alliance/dpa/ProSieben

Diese beiden sorgten in Staffel drei für eine Premiere bei "The Masked Singer": Das Promi-Paar Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis waren das erste Masken-Duo der Show. Sie schafften es als Erdmännchen bis auf den vierten Platz. Frisch verheiratet mit ihrem Mann Julian sicherte sich Sängerin Sarah Engels den Sieg. Im Skelett-Kostüm setzte sie sich am Ende gegen den zweitplatzierten Alien alias BossHoss-Sänger Alec Völkel durch. Platz 1: Sarah Engels (Skelett)

Platz 2: Alec Völkel (Alien)

Platz 3: Nelson Müller (Nilpferd)

Platz 4: Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis (Erdmännchen)

Platz 5: Vicky Leandros (Katze)

Platz 6: Wigald Boning (Frosch)

Platz 7: Sylvie Meis (Alpaka)

Platz 8: Jochen Schropp (Hummer)

Platz 9: Veronica Ferres (Biene)

Staffel 4 (Frühjahr 2021): Das Küken ist eine "Tagesschau"-Sprecherin Mit Judith Rakers steckte eine "Tagesschau"-Sprecherin in der Maske des Kükens. Bild: ProSieben / Willi Weber

Staffel 4 hatte einige Überraschungen parat: Es verbarg sich nicht nur die ehemalige Schwimm-Weltmeisterin Franziska van Almsick in der Einhorn-Maske. Auch eine "Tagesschau"-Sprecherin war mit Judith Rakers als Küken dabei, während Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein als Schwein antrat. Der strahlende Sieger war im März 2021 Sänger Sasha, der als Dinosaurier im Schlafanzug sang. Im entscheidenden Battle gegen den Leopard (Cassandra Steen) schaffte es der Dino mit "Rapper's Delight" von der Sugarhill Gang und "Get Lucky" von Daft Punk zum Sieg. Platz 1: Sasha (Dinosaurier)

Platz 2: Cassandra Steen (Leopard)

Platz 3: Ross Antony (Flamingo)

Platz 4: Thomas Anders (Schildkröte)

Platz 5: Thore Schölermann (Monstronaut)

Platz 6: Guildo Horn (Stier)

Platz 7: Judith Rakers (Küken)

Platz 8: Henning Baum (Quokka)

Platz 9: Franziska van Almsick (Einhorn)

Platz 10: Katrin Müller-Hohenstein (Schwein)

Das Einhorn war in Staffel 4 Franziska van Almsick. Bild: ProSieben / Willi Weber

Staffel 5 (Herbst 2021): Samuel Koch als Phönix und ein Fußball-Weltmeister als Hammerhai Vier Folgen Höchstleistung: Samuel Koch überzeugte das Publikum als Fabelwesen. Bild: ProSieben / Nadine Rupp

Staffel 6 (Frühjahr 2022): Nora Tschirner gibt als Ork Rätsel auf Das Rateteam hat lange im Dunkeln getappt, um welchen Promi es sich wohl beim Ork handeln könnte: Es war Schauspielerin Nora Tschirner. Bild: ProSieben / Willi Weber

Staffel 7 (Herbst 2022): Jutta Speidel ist das Walross und Armin Rohde Goldi Bis ins Halbfinale schaffte es Schauspieler Armin Rohde in Staffel 7 von "The Masked Singer" als Goldi. Bild: ProSieben/Willi Weber

Staffel 8 (Frühjahr 2023): Jan Josef Liefers als Känguru und auch seine Frau Anna Loos ist dabei Jan Josef Liefers war das Känguru bei "The Masked Singer" 2023. Bild: ProSieben / Willi Weber

Staffel 9 (Herbst 2023): Topmodel Eva Padberg ist Feuerlöscher, Uwe Ochsenknecht die Kiwi Der Feuerlöscher ist in Staffel 9 von "The Masked Singer" demaskiert. Unter dem Kostüm steckte Model und Schauspielerin Eva Padberg. Bild: ProSieben / Willi Weber

Staffel 10 (Frühjahr 2024): Schauspielerin Uschi Glas als Babylöwe Wieder ohne Löwenkopf: Uschi Glas winkt dem Publikum ein letztes Mal mit Tatze. Bild: ProSieben/Willi Weber

Staffel 11 (Herbst 2024): Jessica Schwarz macht Palina Rojinski sprachlos "The Masked Singer" 2024: Jessica Schwarz war der Feuersalamander. Bild: Joyn / Willi Weber

Neugierig geworden? Sämtliche Episoden der Show kannst du ab Staffel 3 kostenlos im Stream auf Joyn abrufen. Die 12. Staffel läuft seit 8. November immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und ist zeitgleich im Livestream auf Joyn verfügbar.

