"The Masked Singer" 2025: Rate mit und gewinne Karten fürs Finale!
Aktualisiert:von Jan Islinger
Die Joyn App ist ein wahrer Spielplatz für "The Masked Singer"-Fans. In diesem Jahr kannst du wieder fleißig mitraten, abstimmen und gewinnen. Wir zeigen dir alle Möglichkeiten.
Du willst aktiv am Rätselspaß von "The Masked Singer" teilnehmen, mit quizzen und am Ende sogar fette Preise gewinnen? Dann ab mit dir in die Joyn App und direkt mitmachen!
Joyn gibt es sowohl für Android-Smartphones als auch für iPhones.
Voting: Stimm für die Masken ab
Wie in den vergangenen Staffeln kannst du in mehreren Voting-Runden entscheiden, welche Maske in die nächste Runde einzieht und welche zittern muss. Am Ende der Folge entscheidest du zudem darüber, wer von den Wackelkandidat:innen sich der Enthüllung stellen muss.
Guessings: Errate die Promis richtig und gewinne 500 Euro
Alle Fans können in der App miträtseln, wer unter welcher Maske singt. Die heißesten Tipps werden in der Sendung von Matthias Opdenhövel aufgegriffen - doch damit nicht genug. Errätst du die Identität eines demaskierten Promis richtig, hast du die Chance, pro Sendung 500 Euro zu gewinnen!
Werde Teil der Show!
Jede Woche wird die Joyn App weitere Überraschungen bieten, die dir ermöglichen, ein Teil von "The Masked Singer“ zu werden. Lade dir am besten direkt die Joyn App herunter und verpass keine Aktion in der Joyn Community.
"The Masked Singer" siehst du immer samstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.
