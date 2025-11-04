Staffel ist gestartet!
Coaches bei "The Taste" 2025: Tim Raue "grillt" Neuzugang Steffen Henssler
Aktualisiert:von Hannah S.
Am 22. Oktober startete "The Taste" mit neuen Folgen in SAT.1 und auf Joyn. Neu in Staffel 14 sind vor allem die Coaches. Wie sich die Neulinge wohl schlagen werden?
Die neue Staffel "The Taste" startete am 22. Oktober, 20:15 Uhr mit der ersten Folge in SAT.1 und im Livestream auf Joyn. In diesem Jahr gibt's nicht nur unter den Kandidat:innen neue Gesichter, auch die Coaches haben Zuwachs erhalten.
Das sind die Coaches von "The Taste" 2025
Neben vertrauten Gesichtern wie Tim Raue, der mit seinen scharfen Tipps und Sprüchen für seine Kandidat:innen in den Ring steigt, ergänzen in diesem Jahr auch neue Koch-Profis die Reihen, darunter der bekannte TV-Koch Steffen Henssler. Da kann sich Tim Raue einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen:
Steffen Henssler? Ich weiß gar nicht, ob der kochen kann. Ich dachte, der grillt nur.
Zudem kehrt die talentierte Schweizer Spitzenköchin Elif Oskan nach ihrem Gastauftritt in der letzten Staffel nun als Coach zurück in die Show. Die diesjährige Coaching-Runde wird abgerundet von "The Taste"-Urgestein Alexander Herrmann, der zum besten Koch Deutschlands gekürt wurde und bereits zum 14. Mal um den Sieg kämpft. Fünf Siege gehen bereits auf sein Konto und er startet als aktueller Titelverteidiger in die neue Staffel.
Ob Alexander Herrmann auch in dieser Staffel den Titel mit nach Hause nimmt, siehst du immer mittwochs, 20:15 Uhr, in SAT.1 und im Livestream auf Joyn.
Rückblick
2024 war Elif Oskan bereits bei "The Taste" zu Gast
"The Taste" kostenlos im Streaming!
Auch interessant:
"The Taste" 2025: Welche Kandidaten überzeugen die Coaches mit ihrer Kochkunst?
Darum sind Alexander Kumptner und Frank Rosin nicht mehr bei "The Taste"
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Bewusste Auszeit
"The Taste" 2025: Darum sind Rosin und Kumptner nicht mehr dabei
Es wird spannend
An wen gehen die letzten vier Plätze in den Teams?
Staffelstart heute
"The Taste" 2025: Welche Kandidaten überzeugen die Coaches?
Aus 100 Kandidat:innen
Alexander Herrmann wurde zum besten Koch Deutschlands gekürt
30-jähriges Jubiläum
Coach Alexander Herrmann: So verlief sein Erfolgsweg
Wer ist die neue Jurorin?
Elif Oskan: Wie ist die Star-Köchin bei "The Taste" drauf?
Kochender Entertainer
Steffen Henssler: Wie schlägt sich der "Koch-King" jetzt bei "The Taste"?
Auf den Geschmack gekommen
"Promi Taste": Zwölf Stars bereiten in SAT.1 leckere Löffel zu
Der bodenständige Meister der Hausmannskost
Frank Rosin: Coach bei "The Taste" und Retter bei "Rosins Restaurants" - Das ist über ihn bekannt