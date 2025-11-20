Neu-Besetzung "The Voice Kids" 2026: Das sagen die Coaches zum Start der neuen Staffel Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Martin Meyer Die neuen Coaches sind bereit den Buzzer für die jungen Talente bei "The Voice Kids" 2026 zu drücken Bild: Joyn / Christoph Köstlin

Im Frühjahr 2026 geht es endlich wieder los mit "The Voice Kids" in SAT.1 und auf Joyn. Dabei feiern vier neue Coaches ihre Premiere und einer kehrt zurück.

Jury bei "The Voice Kids" in Staffel 14 2025 waren Ayliva, Clueso, Stefanie Kloß und Wincent Weiss die Coaches bei "The Voice Kids". In der nächsten Staffel gibt es einen Wechsel. Die vier bisherigen Juror:innen machen eine Pause. Unter den Coaches 2026 sind ein Rückkehrer und vier neue Gesichter. Auf den Coach-Stühlen sitzen in Staffel 14: Michael Patrick Kelly

Leony

HE/RO alias Heiko und Roman Lochmann

Alvaro Soler

Michael Patrick Kelly: Vom Kinderstar zum "The Voice"-Experten Michael Patrick Kelly, der bereits als Kind mit der Kelly Family die Bühnen der Welt eroberte, ist kein Unbekannter im "The Voice"-Universum. 2018 coachte er sein Team bei "The Voice of Germany" zum Sieg. Kann er diesen Erfolg bei "The Voice Kids" wiederholen? Michael Patrick Kelly: "Es ist für mich eine große Freude und Ehre, 2026 als Coach bei 'The Voice Kids' dabei zu sein. Nach meinen Erfahrungen bei 'The Voice of Germany' und 'The Voice Senior' fühle ich mich dieser tollen Musikshow besonders verbunden. Umso schöner ist es, nun als Coach von 'The Voice Kids' Teil aller drei Formate sein zu dürfen. Da ich selbst schon als Kind und Teenager auf der Bühne stand, weiß ich, wie prägend diese frühen Erfahrungen sind. 'The Voice Kids' hat bereits gezeigt, wie aus diesem Format wirklich erfolgreiche Musik-Acts hervorgehen. Ich bin schon sehr gespannt auf die jungen, großartigen Talente, und freue mich auf die erlebnisreiche Zeit mit den anderen Coaches und die Zusammenarbeit mit der Produktion."

Leonys Coach-Debüt Nach ihrer Nominierung für den Publikums-Bambi als "erfolgreichste Künstlerin des Jahres" 2023 und einem Gastauftritt als Coach 2024 ist Leony bereit, die jungen Talente bei "The Voice Kids" zu fördern. Die Sängerin und Songschreiberin brennt darauf, ihr Wissen weiterzugeben: "Ich freu‘ mich riesig, als Coach bei 'The Voice Kids' dabei sein zu dürfen, und bin so gespannt auf all die Talents und verschiedenen Charaktere! Ich durfte vor zwei Jahren schon im Team Lena als Gast-Coach dabei sein und war so beeindruckt und berührt von den Kids und kann es kaum erwarten, dieses Jahr selbst in dem Stuhl zu sitzen. Ich hatte auch schon als Kind den Traum, Sängerin zu werden. Ich werde mein Bestes geben, den Kids mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und mit ihnen zusammen, und vor allem mit viel Spaß und Herz, um den Sieg zu kämpfen. Und an meine Coach-Kollegen: Ich spiele sehr gerne, aber noch lieber gewinne ich. Also zieht euch warm an!"

HE/RO: Die Lochis erobern den Doppelstuhl Die Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann, bekannt als "Die Lochis", sind YouTube-Legenden. Sie stehen seit 2021 als Duo HE/RO für deutsche Musik mit starken Texten und wissen, wie es ist, in jungen Jahren im Rampenlicht zu stehen: "Die Show lebt von echten Überraschungsmomenten - und genau das lieben wir. Der Coach-Drehstuhl ist legendär. Wir haben zu Hause schon ein bisschen geübt, wie sich das anfühlt. Als Kids haben wir 'The Voice Kids' geguckt. Jetzt selbst auf dem Doppelstuhl zu sitzen, ist für uns ein Traum, der in Erfüllung geht. Wir wissen aus eigener Erfahrung, wie sehr ehrliches Feedback helfen kann, gerade in jungen Jahren. Kids werden häufig unterschätzt. Oft ist der beste Kompass das eigene Bauchgefühl. Deshalb freuen wir uns auf junge Talente, die richtig Bock haben, sich weiterzuentwickeln - aber vor allem den Mut haben, sie selbst zu sein!"

Alvaro Soler: Der Routinier will endlich den Titel! Alvaro Soler kehrt nach einer Pause auf den Stuhl zurück. Im fünften Anlauf will der "The Voice Kids"-Experte seine ganze Erfahrung ausspielen und sein Team endlich zum ersten Titel führen. Alvaro Soler: "Am meisten freue ich mich auf die Überraschung der Blind Auditions. Auch nach vier Staffeln wird der Moment nie langweilig! Ich erwarte die besten Kids-Talente Deutschlands und eventuell auch Europas zu entdecken. Meine anderen Coach-Kollegen sollten sich sehr gut vorbereiten. Denn in dieser Staffel bin ich der Coach mit der größten Erfahrung. Der Sieg würde mir alles bedeuten. Game On!"

Wann läuft "The Voice Kids" 2026? Die Dreharbeiten für die neue Staffel sind bereits im November 2025 gestartet. Die Moderation übernimmt Melissa Khalaj, Thore Schölermann ist nicht mehr mit dabei. Zu sehen sind die Folgen ab Frühjahr 2026. Dann siehst du in der neuen Staffel "The Voice Kids" welcher der Coaches seinem Wort treu bleibt, und die besten Talente für sich gewinnen kann. Sobald der genaue Starttermin bekannt ist, erfährst du es hier auf Joyn.

