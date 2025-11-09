Nach über 30 Jahren
"Der letzte Bus" rollt: Die Fantastischen Vier kündigen Abschiedstour an
Veröffentlicht:von Julia W.
Nach über 30 Jahren gemeinsamer Bühnenzeit wollen Die Fantastischen Vier ein letztes Mal auf große Tour gehen. Ganz vorbei soll es damit aber noch nicht sein.
Sie gelten als Pioniere des deutschen Hip-Hop – und nun steuern sie auf ihren Abschied zu: Die Fantastischen Vier haben angekündigt, in den kommenden 18 Monaten ihre letzte große Tournee zu spielen. Unter dem Titel "Der letzte Bus" wollen Smudo, Michi Beck, Thomas D und And.Ypsilon noch einmal gemeinsam auf Konzertreise gehen – und damit ein Stück Musikgeschichte abrunden.
Erlebe Smudo und Michi Beck bei "The Voice"
Kein endgültiges Ende?
"Natürlich fühlt es sich merkwürdig mulmig an, zu wissen, dass das die letzte Reise dieser Art sein wird", sagte Michi Beck der Nachrichtenagentur dpa in Stuttgart, der in der aktuellen Staffel mit Band-Kollege Smudo auch als Coaches bei "The Voice of Germany" auf der Bühne steht. Gleichzeitig machte der Musiker deutlich, dass es sich nicht um ein endgültiges Ende handle.
Wann wir unser definitiv letztes Konzert spielen werden, steht noch in den Sternen
Ob die Band nach der Tour noch einzelne Auftritte plant oder neue Musik veröffentlicht, bleibt offen.
Ticketverkauf startet am 12. November
Seit ihrer Gründung Ende der 1980er-Jahre haben Die Fantastischen Vier den deutschen Rap entscheidend geprägt – mit humorvollen Texten, Wortwitz und einem unverwechselbaren Sound. Über acht Millionen verkaufte Tonträger, elf Studioalben und mehr als 1.000 Konzerte machen sie zu einer der erfolgreichsten Formationen des Landes. Erst im vergangenen Jahr veröffentlichten die vier Stuttgarter mit "Long Player" ihr elftes Album.
Mit der Abschiedstour wollen sie nun das Kapitel gemeinsamer Liveauftritte würdig beschließen. Welche Städte auf dem Tourplan stehen, bleibt bislang geheim. Sicher ist nur: Der Ticketverkauf startet am 12. November – und die Nachfrage dürfte groß sein. Schließlich fährt "der letzte Bus" einer der prägendsten deutschen Bands bald zum letzten Mal los.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Wen nimmt Shirin mit?
Vincent und Friedrich bringen das ganze Studio zum Tanzen!
Wer kommt ins Halbfinale?
"Mit Abstand sein bester Auftritt": Louk berührt in den Teamfights
Ab in die Teamfights
Wer ist raus bei "The Voice"? Diese Talents sind nach den Battles noch dabei
Vorteil für die Teamfights
Diese unvergesslichen Auftritte sind die "Battles of the Night"
Traum-Performance
"Krasseste Performance": Bernardas und Cliffords perfektes Battle
Rea hat nur noch einen freien Platz
Performance für den Rock-Olymp! Besondere Version eines Jet-Klassikers begeistert bei "The Voice"
Viele Änderungen
Alle wichtigen Infos und Regeln zu Staffel 15
Diese Pop-Ikonen rocken die Bühne
Von Cro bis Alvaro Soler: Das sind die Gast-Coaches der Battles
Keine Folge verpassen!
Wann läuft "The Voice of Germany" 2025? Alle Sendetermine der Staffel