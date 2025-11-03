Vorteil für die Teamfights Neue Regel bei "The Voice": Das steckt hinter den "Battles of the Night" Aktualisiert: 08:51 Uhr von Martin Meyer The Voice of Germany Joy Denalane entscheidet: Wer gewinnt das "Battle of the Night"? Videoclip • 05:14 Min • Ab 6 Link kopieren Teilen

Eine neue Regel bei "The Voice of Germany" mischt gleich zwei Show-Phasen auf. Wer ein "Battle of the Night" gewinnt, bekommt auch für die Teamfights einen großen Vorteil. Wir erklären dir alle Details.

Was sind die "Battles of the Night"? Noch mehr Spannung in den Battles! Bei der 15. Staffel von "The Voice of Germany" gibt es eine neue Regel, die eine weitreichende Entscheidung beinhaltet. In jeder Battle-Folge ist ein Gast-Coach mit dabei. Cro, Joy Denalane, Tim Bendzko und Alvaro Soler schauen und hören ganz genau hin und wählen am Ende der Folge den Auftritt, der ihnen am besten gefallen hat zum "Battle of the Night". Die glücklichen Talente, die damit ausgezeichnet werden, dürfen dann noch mal eine Zugabe geben. Außerdem holen sie gleichzeitig einen Vorteil für ihren Coach für die Teamfights.

Diesen Vorteil bringen die "Battles of the Night" in den Teamfights Dort tritt jedes Team mit neun Talenten an und der Kampf um die vier Hot Seats beginnt. Wer einen der Plätze ins Halbfinale haben will, muss die Person herausfordern, die darauf sitzt. Es geht also Talent gegen Talent. Ein Voting-Block im Studio, der aus ehemaligen "The Voice"-Teilnehmer:innen besteht, fällt jeweils die Entscheidung, wer weiterkommt und wer ausscheidet. Mit dem "Battle of the Night"-Award können die Coaches eine Herausforderung ihres Talents blockieren. Das herausfordernde Team muss dann gegen eine andere Person antreten. So kann man ein Talent einmalig schützen. Das kann für den Halbfinal-Einzug entscheidend sein. Die Coaches müssen genau überlegen, wann sie diesen Joker verwenden wollen, denn schon beim folgenden Auftritt kann das Talent erneut herausgefordert werden.

Welche Auftritte wurden zum "Battle of the Night" gekürt? In insgesamt vier Battle-Folgen wird jeweils ein "Battle of the Night" gekürt. Hier siehst du, wer das bisher geschafft hat und kannst dir die spektakulären Auftritte noch einmal anschauen:

