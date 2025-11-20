Exklusiv vorab Oxa verzaubert das "The Voice"-Studio mit mystischer Madonna-Performance! Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Chiara K. The Voice of Germany Exklusiv vorab: Oxa mit "Frozen" von Madonna Videoclip • 03:01 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die zweite Runde der Teamfights steht an und die Nerven der Coaches liegen blank. Vier Plätze sind bereits für das Halbfinale vergeben. Oxa will sich ebenfalls einen sichern und hat dafür eine unvergleichliche Performance vorbereitet. Im Vorab-Clip kannst du oben jetzt schon den unglaublichen Auftritt sehen.

Diese Performance ist meine absolute Lieblings-Performance von ihr! Shirin David ist begeistert von Oxa

Fest für Augen und Ohren Singt hier ein mystisches Wesen oder ein Talent von "The Voice of Germany"? Eine magische Aura hat Oxa jedenfalls. In der zweiten Teamfights-Runde von "The Voice of Germany" 2025 will Allstar Oxa die 99 Ex-Talente mit einer Performance von "Frozen" von Madonna überzeugen. Dabei wird eindrucksvoll deutlich, wie viel Bühnenerfahrung Oxa mitbringt. Es ist nicht einfach nur eine erstklassige Gesangsdarbietung. Das mystische Kostüm, die Choreografie und Oxas unglaubliche Bühnenpräsenz ziehen das ganze Studio in den Bann. Ein Entertainment-Komplettpaket, das die Coaches mit offenen Mündern staunen lässt.

Du bist ein Superstar, Oxa! Shirin David kann ihr Talent gar nicht genug loben

Die Coaches sind wie eingefroren Das ganze Studio ist begeistert! So eine Show haben sie noch nie bei "The Voice of Germany" gesehen. Oxa erntet einen riesen Applaus und langanhaltende Standig Ovations.

Oxa war schon 2019 bei "The Voice of Germany":

Reicht es für das Halbfinale? Als drittes Talent, das die Teamfights miteröffnet, darf Oxa direkt einen der vier Hot Seats einnehmen und muss erstmal nicht darum kämpfen. Sobald alle vier Sitze belegt sind, werden die Talents, die bereits auf den Plätzen sitzen, von den anderen Teams herausgefordert. Um zu entscheiden, wer den Hot Seat mehr verdient hat, stimmen 99 Ex-"The Voice"-Talente ab. Kann Oxa den Hot Seat bis zum Ende der Folge verteidigen und sich so einen Platz im Halbfinale sichern? Wer wird das Talent herausfordern? Das alles siehst du in der kommenden Folge von "The Voice of Germany" 2025 am 21. November um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn. Alle Sendezeiten im Überblick.

