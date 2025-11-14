Entscheidungen spalten das Studio Shirin David fassungslos bei "The Voice": Louk kickt ihre Top-Talente aus dem Rennen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Helena F. The Voice of Germany Louk Jones verzaubert mit "You've Got The Love" Florence + the Machine Videoclip • 03:15 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Die Teamfights bei "The Voice of Germany" 2025 sind gestartet. In der neuen Folge auf Joyn kannst du die Gänsehaut-Performance von Allstar Louk Jones ansehen. Damit muss er sich gleich gegen mehrere Talente behaupten und sorgt für große Überraschungen.

In seinem Debut in den Teamfights performt Louk "You've Got The Love" von Florence + the Machine. Er begleitet sich selbst auf der Gitarre und erschafft mit seiner eigenen Interpretation des Songs einen intimen Moment im "The Voice"-Studio. Alle sind wie gebannt. Beim finalen Höhepunkt des Songs reißt er mit seiner kraftvollen Stimme das ganze Publikum mit.

Nico ist begeistert Coach Nico Santos lobt, dass Louk seinen eigenen Style in den emotionalen Song gebracht hat. Er könne stolz auf sich sein und habe sich selbst übertroffen, macht sein Coach deutlich.

Das war mit Abstand sein bester Auftritt bei 'The Voice' Nico Santos ist überzeugt von seinem Talent Louk.

Setzt Louk sich in den Teamfights durch? In den Teamfights gibt es pro Folge nur vier Hot Seats, die die Tür in die nächste Runde öffnen. Louk tritt als drittes Talent der Folge an und sichert sich somit direkt einen Platz auf den Hot Seats. Sobald alle Plätze belegt sind, beginnen die direkten Duelle. Jedes Talent, das dann auftritt, fordert eines heraus, das bereits auf einem Hot Seat sitzt. Der Voting-Block aus ehemaligen "The Voice"-Teilnehmer:innen im Studio entscheidet dann, wer weiterkommt und wer ausscheidet. Wer am Ende der Folge auf einem Hot Seat sitzt, ist im Halbfinale. Alle Coaches, die ein "Battle of the Night" gewonnen haben, haben außerdem einen Joker, um einer Herausforderung aus dem Weg zu gehen.

Shirin ist geschockt von den Entscheidungen Louk sorgt ungewollt für Aufruhr im "The Voice"-Studio. Gleich mehrere Male wird er von verschiedenen Talents herausgefordert. Vor allem Shirins Team möchte ihn vom Hot Seat stoßen. Shirin schickt zwei Mal in Folge vielversprechende Talente gegen ihn ins Rennen: Zuerst Joelisa, dann Mael und Jonas. Jedes Mal ist sie nach dem Auftritt sicher: Jetzt muss Louk gehen. Doch die ehemaligen "The Voice"-Talente sehen das anders. Sie schicken Joelisa sowie Mael und Jonas nach Hause. Nicht nur Shirin und ihre Talente sind überrumpelt. Auch die anderen Coaches hätten nicht damit gerechnet.

Das ist die erste krasse Überraschung des Abends! Smudo staunt über Joelisas Ausscheiden

Louk gegen drei Talente: Wer setzt sich durch? Ein Weckruf für die Coaches, dass in den Teamfights alles möglich ist. "Wir sind hier nicht safe und unsere Talente auch nicht", zieht Shirin ihr Fazit. Nach dem kurzen Schock nimmt sie es sportlich und gratuliert Nico zum Sieg seines Teams. Für Louk ist das Bangen damit aber noch nicht vorbei. Obwohl die ehemaligen Talente offenbar von seiner Performance besonders gerührt wurden, wird er noch ein drittes Mal herausgefordert. Auch Michi und Smudo wagen es mit dem letzten Talent der Folge gegen ihn anzutreten. Schafft es Allstar Samira, den Voting-Block von sich zu überzeugen und Louk aus dem Rennen zu schicken?

Wer sich durchsetzt und sich die ersten Plätze im Halbfinale sichert, siehst du in der ersten Teamfights-Folge auf Joyn. Alle Sendezeiten im Überblick.

Verschaff dir einen Vorsprung mit Joyn: Schau jetzt schon die nächste Folge von "The Voice of Germany"!