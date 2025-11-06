Musik liegt in der Familie "The Voice"-Coach Rea Garvey: So innig ist er mit seiner Tochter und seiner Ehefrau Aktualisiert: Vor 5 Stunden von teleschau Kaum jemand hat so viel Erfahrung als "The Voice"-Coach wie Rea Garvey. Bild: Joyn / Christoph Köstlin

Rea Garvey, der humorvolle und schlagfertige Ire, ist ein echter Publikumsliebling. Das war daheim in Irland ganz anders. Dort schlug er als einziger Sohn dauernd über die Stränge. Ein deutsches Mädchen änderte alles. Und machte Rea zum Superstar - und Familienmenschen.

Familiäre Premiere auf dem roten Teppich Rea Garvey und Tochter Aamor beim Charity Konzert "Channel Aid" in Hamburg. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress / Christopher Tamcke

Ein bewegender Moment für Fans und Familie: Beim "Channel Aid Charity Konzert" am 21. Oktober 2025 im ausverkauften Deutschen Schauspielhaus in Hamburg zeigten sich Rea und seine jüngste Tochter Aamor Garvey Seite an Seite auf dem roten Teppich. Aamor trug ein braunes Kleid mit Raffung und transparentem Rockteil, das sie mit goldenen XXL-Ohrringen kombinierte. Gewohnt lässig erschien Rea mit schwarzer Jacke, weißem T-Shirt, dunkler Hose und weißen Sneakern. Auch musikalisch ergänzten sich Vater und Tochter perfekt, standen später gemeinsam auf der Bühne. Unterstützt wurden sie vom 65-köpfigen Lufthansa-Orchester und dem Chor Hamburg Voices.

Aamor ist ebenfalls Sängerin Für sein Studioalbum "Halo" holte Garvey seine Tochter Aamor erstmals mit ins Studio. So entstand das gefühlvolle Duett "I Give Up I Love You", für das Vater und Tochter auch zusammen ein Musikvideo inszenierten. Aamor hat sich inzwischen als eigenständige Musikerin auf der Bühne etabliert. Auf Instagram teilt sie seit 2024 Einblicke in ihre Projekte - oft auch an der Seite ihres Vaters. Dabei wird deutlich, wie herzlich und vertraut die beiden miteinander umgehen. Jahrelang hatte Garvey seine Kinder konsequent aus der Öffentlichkeit herausgehalten.

Reas Erfolgsgeheimnis: Sein "Supergirl" war an allem schuld Gerade erst war Rea Garvey auf seiner "Halo Summer Tour", benannt nach seinem fünften Soloalbum "Halo". Bei den Konzerten war ziemlich sicher seine Frau Josephine immer in seiner Nähe. Sie ist genau genommen das Erfolgsgeheimnis des sympathischen Iren. Denn sie ist nicht nur sein privates "Supergirl", sondern auch die Frau hinter dem gleichnamigen Hit, der Rea und seine Band Reamonn im Frühling 2000 auf einen Schlag berühmt machte. Erst vor Kurzem postete Rea bei Instagram einen Beitrag, der alles erklärt. "23 Jahre und immer noch nicht gezählt. Ich liebe dich, meine Liebe." Mit diesen Worten machte Rea seiner Josephine zum 23. Hochzeitstag seine Liebeserklärung. Es war, als seufzten seine Fans glücklich mit ihm: Tausende Likes, Tausende Herzen wurden gepostet, auch von Promi-Kollegen wie Michael Patrick Kelly, Alec Völkel von The Boss Hoss oder Schauspielerin Katrin Bauerfeind.

Erst in Deutschland wurde Rea Garvey sesshaft Ohne Josephine hätte es die Karriere von Reamonn und Rea vielleicht nicht gegeben. Auf jeden Fall nicht die Songs "Josephine" und vor allem "Supergirl", die auf dem Debüt-Album "Tuesday" waren, mit dem sie sofort den Durchbruch schafften. Die Liebesgeschichte wurde zur Erfolgsgeschichte. Sie begann im wahrsten Sinne des Wortes mit einem Blind Date. 1998 war Rea Garvey nach Deutschland gezogen. Er hatte sich während einer Tournee mit seiner irischen Band The Reckless Pedestrians (die rücksichtslosen Fußgänger) in Deutschland verliebt und siedelte aus seiner Heimat über - ohne Deutschkenntnisse und mit 50 D-Mark Startkapital. Seine Eltern - sein Vater war Polizeichef, seine Mutter Lehrerin - machten das, was sie oft getan hatten: Sie schüttelten den Kopf. Denn Rea, der einzige Sohn inmitten von sieben Geschwistern, hatte jahrelang hauptsächlich gefeiert und gegen seinen strengen Vater rebelliert. Also eine neue Schnapsidee ihres einzigen Sohnes?

Rea Garvey: Heiratsantrag schon beim zweiten Date Rea machte Nägel mit Köpfen. Er zog in den Landkreis Ravensburg, schlug sich als Roadie auf Festivals und Sänger in Kneipen durch und gab eine Anzeige auf: "Sänger sucht Band für Platte und Tour". Sie führte zur Gründung von Reamonn. Auf der Suche nach einem Manager rief Reamonn bei einem Kandidaten an. Ans Telefon ging jedoch dessen Schwester - und Rea verliebte sich in die Stimme des Mädchens. So sehr, dass er ihretwegen "Josephine" schrieb, ohne sie bis dahin überhaupt persönlich getroffen zu haben. Nach dem ersten Date schrieb er "Supergirl". Bei der zweiten Verabredung hielt er schon um ihre Hand an. Aber Josephine ließ ihn noch etwas schmoren. Geheiratet wurde erst 2002. Drei Jahre später kam Tochter Aamor zur Welt, die wohl die Musikgene des Vaters geerbt hat: Auf dessen Single "Halo" gab sie 2024 ihr Gesangsdebüt und spielte auch im Video mit.

Rea Garveys TV-Karriere begann bei "Unser Star in Oslo" Mit Reamonn hatte Rea riesigen Erfolg, alle fünf Alben landeten in den Top Ten. Trotzdem trennte man sich. Mit dem Best-of-Album "Eleven" und einer Tour verabschiedeten sie sich im Jahr 2010 von ihren Fans - und Rea legte solo los. Schon 2010 war er Jurymitglied in der Show "Unser Star für Oslo", in der der deutsche Beitrag für den Eurovision Song Contest 2010 gesucht wurde. 2011 präsentierte Rea sein erstes Solo-Album. Im Herbst desselben Jahres stieg er als Coach bei der ersten Staffel von "The Voice Of Germany" ein und wurde nicht nur durch seine Wort-Kreation "Unfuckingfassbar" zum Publikums-Liebling. In der zweiten Staffel wurde er "Winning Coach" von Staffelgewinner Nick Howard. Seither saß Rea sechs weitere Male auf dem Buzzer-Stuhl - und wird im Herbst zur 15. Staffel neben Shirin David, Nico Santos und Michi & Smudo von den Fantastischen Vier zurückkehren. Die Sendetermine findest du hier. Wie bei "The Voice of Germany" gehört Rea auch zu den Routiniers bei "The Masked Singer". Bereits in der zweiten Staffel (2019) wurde er festes Mitglied im Rateteam. Seither machte er den Job weitere sechsmal, zuletzt im Herbst 2024 in der elften Staffel.

Im Oktober erscheint Rea Garveys Biografie Rea pendelt zwischen Musik und TV. 2021 verband er beides und trat für Irland beim "Free European Song Contest" an, den er mit seinem Titel "The One" gewann. Seit 2020 trat Rea mehrfach bei "Joko & Klaas gegen ProSieben" an. Bei "Wer stiehlt mir die Show?" schnappte er sich sogar Jokos Job und verwandelte die Sendung in ein Pubquiz.

Rea engagiert sich seit vielen Jahren für soziale Projekte. Gemeinsam mit Reamonn gründete er 2000 das Hilfswerk Saving an Angel, wofür er 2010 sogar einen Ehren-Echo erhielt. Außerdem ist er Botschafter des Clearwater Projects, das Wasseraufbereitungsanlagen für Menschen am Amazonas in Ecuador bereitstellt. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine unterstützte er die Gesellschaft Bochum-Donezk und spendete für sie rund 250 Tonnen Lebensmittel für Kriegsopfer in der Ukraine. Reas aktuelles Projekt heißt "Before I Met Supergirl". So heißt sein Buch, das im Oktober erschien. Darin erzählt er die bewegende Geschichte seiner Herkunft. Er berichtet vom Leben in einem überfüllten Bungalow voller Geschwister bis zu nächtlichen Techno-Ekstasen in Belfast, von der Auflehnung gegen den autoritären Vater und wie er herausfand, dass Glaube manchmal der einzige Halt ist. Das alles natürlich so wie er ist: voller Witz, Wehmut und unerschütterlicher Hoffnung.

