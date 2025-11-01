Harte Konkurrenz
"The Voice" 2025: Wen haben die Coaches noch im Team? Diese Talents sind raus
Aktualisiert:von Jan Islinger, Martin Meyer
Die Blind Auditions sind zu Ende, ab jetzt werden sich die Teams in den Battles und Teamfights wieder ausdünnen. Welche Talente in welchem Team sind und wer noch dabei ist, haben wir übersichtlich zusammengefasst.
Auftritte, von denen du nie genug bekommst:
Übersicht der Teams bei "The Voice of Germany" 2025
Auch in der Jubiläums-Staffel von "The Voice of Germany" machen sich die Coaches wieder auf die Suche nach der besten Stimme Deutschlands. Mit dabei sind diesmal altbekannte "The Voice"-Gesichter: Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey sowie Michi Beck und Smudo. Außerdem gibt es einen Neuzugang mit einer ganz besonderen Aufgabe. Der britische Popsänger Calum Scott wird Coach der "Comeback-Stage by SEAT". Hier findest du den aktuellen Überblick, wen die Coaches momentan in ihren Teams haben.
In die Teamfights darf jedes Team genau 9 Talente mitnehmen.
Team Rea
Max Pesé (Ray Charles - Hallelujah, I Love Her So)
Keule (AC/DC - You Shook Me All Night Long)
Joy Krüger (Roxette – Listen To Your Heart)
Linus Bruhn (Noah Cyrus - July)
Brunel Raherinandrasana (Ben L'Oncle Soul - Soulman)
Elba Band (Verbowaya Doshchechka - Weidenholz Brettchen)
John Cadeliña (Daniel Bedingfield - If You're Not The One)
Viviana Milioti (Queen - Who Wants To Live Forever)
Ryan Bridge Madrid (Sia - Titanium)
Julia Wolf (Pat Benatar - Heartbreaker)
Luise Neubig (Adele - Million Years Ago)
Andrea Galleti (Adele - Rolling In The Deep)
Cara Kienzle (Ayliva - Hässlich)
Diese Talents aus Team Rea sind bereits ausgeschieden:
Boysie White (James Brown - It's A Man's Man's Man's World)
David & Alicia (Nina Chuba - Fata Morgana)
Tobias Dietzek (Europe - The Final Countdown)
Sarah Hübers (Udo Lindenberg - Wieder genauso)
Team Michi & Smudo
Lily MacKay (Whitney Houston - Greatest Love Of All)
Felix Hellwig (Green Day - Basket Case)
Bernarda Brunovic (Christina Aguilera - Fighter)
Lisa Asante (Idina Menzel - Let It Go)
Karl Frierson II. (The Temptations - My Girl)
Jazzy Gudd (Nina Chuba - Ich Hass Dich)
Clifford Dwenger (Kendrick Lamar - DNA.)
Kevin Scheiwiller (Mumford & Sons - Little Lion Man)
Simone Kotowski (The Carpenters - They Long To Be Close To You)
Samira Hofbauer (Demi Lovato - Anyone)
Amelie Fritz (Ella Fitzgerald - It's A Lovely Day Today)
Diese Talents aus Team Michi & Smudo sind bereits ausgeschieden:
Rita van Nek (Rod Stewart - Sailing)
Christopher Mathis (Tim Bendzko - Ich Laufe)
Marlon Ernst (Marlon Knauer - Was Immer Du Willst)
Denisa Allegra (Gloria Gaynor - I Will Survive)
Jermain Joeweia Burford (Marvin Gaye - I Heard It Through The Grapevine)
Pascal Wulfes (Labrinth - Jealous)
Team Shirin
Ereza (James Brown - I Got You (I Feel Good))
Maël & Jonas (Maël & Jonas - I Swear To God)
Friedrich Häntzschel (TJARK - Moodswings)
Vasco José Mano (Demi Lovato - Stone Cold)
Igor Santos Barbosa (Céline Dion - My Heart Will Go On)
Maesra (Mero - Statement)
Oxa (Michael Jackson - Earth Song)
Joelisa Serwah André (Melanie Martinez - Pacify Her)
Vincent Rinne - (Jeremias - Meer)
Dustin Lukat (Noah Kraus x Wir sind Helden - Nur Ein Wort)
Denia Weber (SIX - The Musical - Heart Of Stone)
Jasmine Lajeunesse (Prince - Kiss)
Diese Talents aus Team Shirin sind bereits ausgeschieden:
Selina Yek (MIA - Hungriges Herz)
Manuël Stepanova (Ne-Yo - So Sick)
Marin Vrdoljak (Justin Bieber - Lonely)
Kamai Kapric (Marilyn Monroe - Diamonds Are A Girl's Best Friend)
Daiana "Di" Vashakidze (Britney Spears - Toxic)
Team Nico
Greta Heimann (Philipp Poisel - Eiserner Steg)
Anne Mosters (Kelly Clarkson - Because Of You)
Laura Kensy (Zartmann x Ski Aggu - Wie Du Manchmal Fehlst)
Tina Ruseva (Jessie J - Do It Like A Dude)
Marvin Tapper (James Arthur - September)
Svenia Tavares Couto Ribeiro (Kings of Leon - Sex On Fire)
Lara Samira Will (Elton John - Your Song)
Ikaros (Zach Bryan - Something In The Orange)
Nadia und Annika Schüler (Madeline Juno, Max Giesinger - Nur Kurz Glücklich)
Louk Jones (Linkin Park - Crawling)
Zeynep Avci (Sezen Aksu - Unutamam)
Olena Slobodyska (Malena - La Voix)
Diese Talents aus Team Nico sind bereits ausgeschieden:
Luciana Da Silva Alves (Mary J. Blige - No More Drama)
Eugenie Moine (Dua Lipa - New Rules)
Marc Spitze (Foo Fighters - Best Of You)
Sophia Brabetz (Sigrid - Dynamite)
Letzte Folge verpasst? Hier kostenlos nachschauen
Team Calum
Sophia Brabetz (Sigrid - Dynamite)
Rachel Leggio (Blue - A Chi Mi Dice)
Salvatore Tocco (Billie Eilish - Birds of a Feather)
Diese Talents aus Team Calum sind bereits ausgeschieden:
Gwendolin Reinicke (Cyndi Lauper - True Colors)
Aura Ray (Chappell Roan - Good Luck, Babe!)
Benedikt Froihofer (The Beatles - Yesterday)
Tobias Dietzek (Europe - The Final Countdown)
Schau hier die neueste Folge der Comebackstage:
Verschaff dir einen Vorsprung mit Joyn:
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Dschungel-Hit
Keule und Tobias fackeln mit Guns'n'Roses-Klassiker die Bühne ab
Letzte Battles in Folge 12
"Krasseste Performance, die ich gesehen hab!" Bernarda und Clifford reißen Studio ab
Diese Pop-Ikonen rocken die Bühne
Von Cro bis Alvaro Soler: Das sind die Gast-Coaches der Battles
Auftritt fürs Herz
"Jar Of Hearts"-Performance sorgt für feuchte Coach-Augen
Ein Kampf gegen die All-Stars
"Ich küss eure Herzen!": Maël, Jonas und Dustin bringen Cro zum Schwärmen
Feuerwerk der Gefühle
"Fast geheult": Greta und Marvin lassen alle Herzen schmelzen!
Vorteil für die Teamfights
Diese große Auswirkung haben die "Battles of the Night"
Keine Folge verpassen!
Wann läuft "The Voice of Germany"? Die Sendetermine der 15. Staffel
Regel-Update
"Battles of the Night"? Alle Neuerungen der Jubiläums-Staffel