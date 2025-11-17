Wer ist raus bei "The Voice" 2025? Diese Talente sind noch dabei

Geht's ins Halbfinale?
Die Teamfights sind in vollem Gang! Jeder Coach hat 9 Sänger:innen ausgewählt, um möglichst viele der 12 Halbfinal-Plätze zu sichern. Welche Talente in welchem Team sind und wer noch Sieges-Chancen hat, haben wir in der Übersicht zusammengefasst.
Übersicht der Teams bei "The Voice of Germany" 2025
Auch in der Jubiläums-Staffel von "The Voice of Germany" machen sich die Coaches wieder auf die Suche nach der besten Stimme Deutschlands. Mit dabei sind diesmal altbekannte "The Voice"-Gesichter: Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey sowie Michi Beck und Smudo. Außerdem gibt es einen Neuzugang mit einer ganz besonderen Aufgabe. Der britische Popsänger Calum Scott wird Coach der "Comeback-Stage by SEAT". Hier findest du den aktuellen Überblick, wen die Coaches momentan in ihren Teams haben.
In die Teamfights darf jedes Team genau 9 Talente mitnehmen. Aus allen Teams können dann 12 ins Halbfinale einziehen. Hier siehst du, wen die Coaches ausgewählt haben:
Die Talents in Team Rea
Max Pesé (Ray Charles - "Hallelujah, I Love Her So")
Keule (AC/DC - "You Shook Me All Night Long")
Joy Krüger (Roxette - "Listen To Your Heart")
Linus Bruhn (Noah Cyrus - July)
Elba Band (ukrainisches Volkslied - "Verbowaya Doshchechka")
Luise Neubig (Adele - "Million Years Ago")
Diese Talents aus Team Rea sind bereits ausgeschieden:
Julia Wolf (Pat Benatar - "Heartbreaker")
John Cadeliña (Daniel Bedingfield - "If You're Not The One")
Viviana Milioti (Queen - "Who Wants To Live Forever")
Ryan Bridge Madrid (Sia - "Titanium")
Boysie White (James Brown - "It's A Man's Man's Man's World")
David & Alicia (Nina Chuba - "Fata Morgana")
Tobias Dietzek (Europe - "The Final Countdown")
Sarah Hübers (Udo Lindenberg - "Wieder genauso")
Cara Kienzle (Ayliva - "Hässlich")
Brunel Raherinandrasana (Ben L'Oncle Soul - "Soulman")
Andrea Galleti (Adele - "Rolling In The Deep")
Die Talents in Team Michi & Smudo
Lily MacKay (Whitney Houston - "Greatest Love Of All")
Bernarda Brunovic (Christina Aguilera - "Fighter")
Lisa Asante (Idina Menzel - "Let It Go")
Karl Frierson II. (The Temptations - "My Girl")
Jazzy Gudd (Nina Chuba - "Ich Hass Dich")
Clifford Dwenger (Kendrick Lamar - "DNA.")
Amelie Fritz (Ella Fitzgerald - "It's A Lovely Day Today")
Diese Talents aus Team Michi & Smudo sind bereits ausgeschieden:
Felix Hellwig (Green Day - "Basket Case")
Kevin Scheiwiller (Mumford & Sons - "Little Lion Man")
Rita van Nek (Rod Stewart - "Sailing")
Christopher Mathis (Tim Bendzko - "Ich Laufe")
Marlon Ernst (Marlon Knauer - "Was Immer Du Willst")
Denisa Allegra (Gloria Gaynor - "I Will Survive")
Jermain Joeweia Burford (Marvin Gaye - "I Heard It Through The Grapevine")
Pascal Wulfes (Labrinth - "Jealous")
Simone Kotowski (The Carpenters - "They Long To Be Close To You")
Samira Hofbauer (Demi Lovato - "Anyone")
Die Talents in Team Shirin
Ereza (James Brown - "I Got You (I Feel Good)")
Vasco José Mano (Demi Lovato - "Stone Cold")
Igor Santos Barbosa (Céline Dion - "My Heart Will Go On")
Maesra (Mero - "Statement")
Oxa (Michael Jackson - "Earth Song")
Dustin Lukat (Noah Kraus x Wir sind Helden - "Nur Ein Wort")
Denia Weber (SIX - The Musical - "Heart Of Stone")
Diese Talents aus Team Shirin sind bereits ausgeschieden:
Jasmine Lajeunesse (Prince - "Kiss")
Friedrich Häntzschel (TJARK - "Moodswings")
Selina Yek (MIA - "Hungriges Herz")
Manuël Stepanova (Ne-Yo - "So Sick")
Marin Vrdoljak (Justin Bieber - "Lonely")
Kamai Kapric (Marilyn Monroe - "Diamonds Are A Girl's Best Friend")
Daiana "Di" Vashakidze (Britney Spears - "Toxic")
Maël & Jonas (Maël & Jonas - "I Swear To God")
Die Talents in Team Nico
Greta Heimann (Philipp Poisel - "Eiserner Steg")
Anne Mosters (Kelly Clarkson - "Because Of You")
Laura Kensy (Zartmann x Ski Aggu - "Wie Du Manchmal Fehlst")
Tina Ruseva (Jessie J - "Do It Like A Dude")
Marvin Tapper (James Arthur - "September")
Lara Samira Will (Elton John - "Your Song")
Louk Jones (Linkin Park - "Crawling")
Zeynep Avci (Sezen Aksu - "Unutamam")
Diese Talents aus Team Nico sind bereits ausgeschieden:
Nadia und Annika Schüler (Madeline Juno, Max Giesinger - "Nur Kurz Glücklich")
Ikaros (Zach Bryan - "Something In The Orange")
Svenia Tavares Couto Ribeiro (Kings of Leon - "Sex On Fire")
Luciana Da Silva Alves (Mary J. Blige - "No More Drama")
Eugenie Moine (Dua Lipa - "New Rules")
Marc Spitze (Foo Fighters - "Best Of You")
Sophia Brabetz (Sigrid - "Dynamite")
Olena Slobodyska (Malena - "La Voix")
Team Calum
Vincent Rinne - (Jeremias - "Meer")
Joelisa Serwah André (Melanie Martinez - "Pacify Her")
Diese Talents aus Team Calum sind bereits ausgeschieden:
Rachel Leggio (Blue - "A Chi Mi Dice")
Salvatore Tocco (Billie Eilish - "Birds of a Feather")
Gwendolin Reinicke (Cyndi Lauper - "True Colors")
Aura Ray (Chappell Roan - "Good Luck, Babe!")
Benedikt Froihofer (The Beatles - "Yesterday")
Tobias Dietzek (Europe - "The Final Countdown")
Sophia Brabetz (Sigrid - "Dynamite")
