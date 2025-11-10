Wer ist raus bei "The Voice of Germany" 2025? Diese Talente sind noch dabei

Louk hat es in Team Nico schon bis in die Teamfights geschafft. Schafft er auch den Sprung ins Halbfinale?

Ab in die Teamfights

Die Teamfights stehen an. Jeder Coach hat 9 Sänger:innen ausgewählt, um möglichst viele der 12 Halbfinal-Plätze zu sichern. Welche Talente in welchem Team sind und wer noch Sieges-Chancen hat, haben wir in der Übersicht zusammengefasst.

Übersicht der Teams bei "The Voice of Germany" 2025

Auch in der Jubiläums-Staffel von "The Voice of Germany" machen sich die Coaches wieder auf die Suche nach der besten Stimme Deutschlands. Mit dabei sind diesmal altbekannte "The Voice"-Gesichter: Shirin David, Nico Santos, Rea Garvey sowie Michi Beck und Smudo. Außerdem gibt es einen Neuzugang mit einer ganz besonderen Aufgabe. Der britische Popsänger Calum Scott wird Coach der "Comeback-Stage by SEAT". Hier findest du den aktuellen Überblick, wen die Coaches momentan in ihren Teams haben.

In die Teamfights darf jedes Team genau 9 Talente mitnehmen. Hier siehst du, wen die Coaches ausgewählt haben: