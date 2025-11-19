Emotionales Geständnis
Evelyn Burdecki: Der wahre Grund hinter ihrem starken Wunsch nach einer Familie
Veröffentlicht:von Rebecca Rudolph
In "deep und deutlich" erzählt Evelyn Burdecki, warum sie ihre Eizellen einfrieren ließ, wie der Tod ihres Vaters ihren Kinderwunsch verstärkte und weshalb sie beim Dating sogar schon geghostet wurde.
Den Reality-Star in voller Action erleben
Evelyn Burdecki hat in der ARD-Sendung "deep und deutlich" offen über ihren Wunsch nach einer eigenen Familie gesprochen. Die Reality-TV-Darstellerin, die selten vor sehr privaten Themen zurückschreckt, erzählte, dass sie bereits Eizellen einfrieren ließ, um sich diesen Traum später erfüllen zu können.
"Den Gedanken habe ich schon seit Ende 20, aber ich habe es immer vor mir hergeschoben. Vielleicht findest du ja doch deinen Traummann", erklärte die 37-Jährige und betonte, wie lange sie über diesen Schritt nachgedacht hatte.
Hier Folge 1 kostenlos ansehen:
Der Tod des Vaters verstärkte ihren Kinderwunsch
Der Verlust ihres Vaters habe dieses Bedürfnis nach eigenen Kindern noch stärker in den Vordergrund gerückt. "Als mein Papa gegangen ist, habe ich gedacht, er kann seine Enkelkinder nicht mehr sehen", sagte Evelyn. Ihre Mutter sei inzwischen fast 80 Jahre alt, und sie hoffe, ihr eines Tages noch Enkel schenken zu können.
Gleichzeitig sei die Partnersuche schwierig, denn nicht jeder teile ihren Familienwunsch. "Ich sitze nicht da und sage, ich will heiraten und am liebsten morgen ein Kind haben. Aber so ab dem dritten Date spreche ich es auch mal an", erzählte sie. Oft werde das allerdings nicht gut aufgenommen:
Ich wurde auch schon geblockt und geghostet, nachdem ich es erzählt habe.
Ganz persönliche Einblicke in ihr Leben gibt Evelyn auch bei "Lip Sync Stories"
Zwischen Humor, Herkunft und einem sehr persönlichen Traum
Evelyn gilt als fröhlicher, quirliger Realitystar, zugleich aber auch als jemand, der fest im Leben steht und an seine Ziele glaubt. Immer wieder betont sie in Interviews, wie wichtig ihr Familie und Zusammenhalt sind, geprägt auch durch ihre polnischen Wurzeln.
Während sie ihre Suche nach Mr. Right oft charmant und humorvoll kommentiert, bleibt ihr Kinderwunsch ein sehr emotionales Thema. Das wurde in ihren offenen Worten nun besonders deutlich.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
