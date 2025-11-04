Fortsetzung folgt Sebastian Pufpaff verlängert bei "TV total": So lange bleibt er der Show als Moderator erhalten Veröffentlicht: 04.11.2025 • 17:07 Uhr TV total TV total goes ZDF Fernsehgarten Videoclip • 15:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Gute Nachrichten für Fans von "TV Total": Sebastian Pufpaff macht weiter. Die entsprechende Vertragsunterzeichnung hat die Produktionsfirma Brainpool heute bekanntgegeben.

Nächste Woche jährt sich Sebastian Pufpaffs Übernahme von "TV Total" zum vierten Mal. Seit dem 10. November 2021 führt er die von Stefan Raab ins Leben gerufene Show erfolgreich fort. Und die Erfolgsgeschichte geht weiter: Brainpool, die Produktionsfirma hinter "TV Total", hat den Exklusivvertrag mit Pufpaff um drei Jahre bis 2028 verlängert. Gleich heute gibt es die nächste Folge auf ProSieben - oder im Joyn Livestream.

"TV Total" räumt ab Das Comeback von "TV Total" hat sich als voller Erfolg erwiesen. Die aktuelle Staffel erreicht in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen durchschnittlich einen starken Marktanteil von 12,0 Prozent. Auch die Social-Media-Kanäle von "TV Total" boomen und verzeichnen durchschnittlich 23,5 Millionen Videoabrufe pro Monat.

"Puffi" wird gefeiert Marcus Wolter, CEO Banijay Germany, lobt die Zusammenarbeit und betont, dass "Puffi" gemeinsam mit dem Team die Marke Brainpool auf ein neues Level gebracht habe. Er freue sich jede Woche auf die Show, die Quoten und die weitere Zusammenarbeit.

"Gutes Plätzchen reserviert" Sebastian Pufpaff selbst freut sich auf die Zukunft. Er vergleicht Verträge im TV-Business mit dem Handtuch, dass man auf die Liege am Pool legt:

Ich glaube, Brainpool und ich haben sich da ein sehr gutes Plätzchen für die nächsten drei Jahre reserviert. Ich freu mich drauf! TV-Total Moderator Sebastian Pufpaff

