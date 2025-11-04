Einsamkeit in Japan: Wie Isolation zum gesellschaftlichen Problem wurde

Einsamkeit ist in Japan weit verbreitet: Fast 40 Prozent fühlen sich ganz allein. Ein Gesetz und ein Ministerium gegen Einsamkeit sollen Abhilfe schaffen. Aber manche suchen andere Lösungen, um weniger allein zu sein, wie Thilo Mischke in "Uncovered" zeigt – in Host-Clubs.

Warum sind Japaner:innen so einsam?

Über 90 Prozent der 124 Millionen Bürger:innen Japans leben in Städten. In riesigen Metropolen wie Tokio mit zehn Millionen Einwohner:innen wimmelt es nur so von Menschen. Und trotzdem fühlen sich viele einsam – 40 Prozent der über 16-Jährigen betrifft das, so eine Regierungsumfrage von 2022.

Aber woran liegt das? Es gibt viele Gründe – einer davon hängt mit kulturellen Normen zusammen. In Japan gilt es als unhöflich, Fremde direkt anzusprechen. Diese gesellschaftliche Zurückhaltung macht spontane Begegnungen eher selten. Außerdem arbeiten viele Angestellte sehr lange, was ihnen kaum Zeit lässt, soziale Beziehungen zu pflegen. Überstunden werden oft als selbstverständlich angesehen.

Darüber hinaus ist es in dem Land ganz normal, allein zu leben: In 38 Prozent der Haushalte wohnt nur eine Person. In Großstädten wie Tokio sind es sogar über 50 Prozent. Dadurch ist es schwerer, Kontakt zu anderen zu haben.

Durch die immer noch vorhandenen traditionellen Rollenbilder sind viele Frauen als Hausfrauen tätig, nur knapp ein Drittel kehrt nach dem ersten Kind in den Beruf zurück. Wenn der Mann stirbt, sind sie häufig isoliert.

Japan hat aber auch eine der ältesten Bevölkerungen weltweit. Fast ein Drittel der Bürger:innen ist über 65 Jahre alt. Das ist Rekord im internationalen Vergleich. Zum Vergleich: In Deutschland sind es knapp 24 Prozent. Viele der japanischen Senior:innen wohnen in Ein-Personen-Haushalten.

Einsamkeit ist in Japan ein so großes gesellschaftliches Problem, dass sich seit 2021 sogar eine eigens dafür geschaffene Regierungsorganisation damit befasst – das Ministerium für Einsamkeit. Auf seine Initiative hin tritt 2023 ein Gesetz in Kraft, das die Regierung verpflichtet, Einsamkeit und Isolation aktiv zu bekämpfen. Seitdem gibt es zum Beispiel spezielle Chatbots, mehr Telefonseelsorge und Gesprächsgruppen vor Ort.