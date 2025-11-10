Elektroschocks und Waterboarding "Uncovered": Der Deutsche Martin Lautwein saß im syrischen Folterknast – und kehrt nun dorthin zurück Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Julia Wolfer Thilo Mischkes Freund Martin Lautwein (l.) überlebte wochenlang in syrischer Gefangenschaft. Bild: Joyn

Er wurde gefoltert, erniedrigt – und überlebte. Der Deutsche Martin Lautwein wurde 48 Tage in einem berüchtigten syrischen Foltergefängnis festgehalten. Für die Reportage "Uncovered: Der Deutsche aus dem Folterknast" kehrt er mit Thilo Mischke an den Ort zurück, an dem er die Hölle durchlebte.

Wichtige Hinweise & Informationen zum Inhalt Warnhinweis TRIGGER-WARNUNG! Hilfe-Telefon Sexueller Missbrauch unter 0800 22 55 530 (anonym & kostenfrei). Dieser Artikel enthält Themen wie Gewalt, Tod und sexuellen Missbrauch, die bei manchen Menschen negative Reaktionen auslösen können. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist. Unterstützung für Betroffene bieten qualifizierte Beratungsangebote. Wende dich z.B. an Weißer Ring e.V. (Hilfe für Opfer von Gewalt), Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs (UBSKM) oder dasunter(anonym & kostenfrei).

Als Martin Lautwein 2018 nach Syrien reist, will er anpacken: Der gelernte Gerüstbauer aus Deutschland arbeitet als Techniker für eine Hilfsorganisation, die im Norden des Landes eine Klinik aufbauen will. Doch was als humanitäre Mission beginnt, endet in einem Albtraum. Martin landet im berüchtigten Geheimdienst-Gefängnis Palestine Branch in Damaskus, wo das Assad-Regime jahrzehntelang Menschen verhörte und folterte. Für die Reportage "Uncovered" kehrt er dorthin zurück - mit einem Ziel.

In den Fängen des Assad-Regimes Am 22. Juni 2018, so erinnert sich Martin Lautwein in der Reportage "Uncovered: Der Deutsche aus dem Folterknast", beginnt der Tag zunächst wie jeder andere. Gemeinsam mit einem Kollegen soll er für den Abend noch auf einem Basar einkaufen. Dort wird Martin von einem Mann angesprochen. Wenige Minuten später wird ihm klar: Er ist in die Hände des Assad-Regimes geraten. Sie beschuldigen ihn der Spionage, der Unterstützung von Oppositionellen und Terroristen. "Ich hab' den Spionage-Vorwurf irgendwann einfach gestanden", erzählt Martin in "Uncovered". "Das haben sie mir natürlich auch nicht geglaubt - die wussten, dass ich kein Spion bin." Vielmehr sei es den Verhörern darum gegangen herauszufinden, wo sich der Rest seiner Gruppe befindet.

Das ist halt die Frage: Willst du ein Verräter sein oder nicht? Martin Lautwein

Doch Martin Lautwein hält dicht.

Palestine Branch – die Hölle auf Erden Nach einem Verhör wird Martin in einem Militärflugzeug nach Damaskus gebracht. Das Ziel: Far’ Falastin – die Palestine Branch, eines der gefürchtetsten Folterzentren des syrischen Geheimdienstes. Warum er verhaftet wurde, weiß Martin bis heute nicht. Willkürliche Verhaftungen waren zu Zeiten des Assad-Regimes Alltag - ein Mittel, um das Volk zu unterdrücken. Schätzungen zufolge sind in den Gefängnissen des Regimes bis zu 300.000 Menschen verschwunden. Es konnte jeden treffen – auch Ausländer wie Martin.

48 Tage in der Hölle In den folgenden 48 Tagen muss Martin um sein Leben bangen: Er ist der systematischen Gewalt des syrischen Sicherheitsapparats ausgeliefert. Immer wieder wird er verhört und gefoltert. Elektroschocks, Water Boarding und Schläge werden zum grausamen Alltag.

Ich habe gedacht, ich komme nicht mehr lebend raus aus diesem Laden. Martin Lautwein

Bei den Verhören sind Martins Augen verbunden. Nur ein einziges Mal sieht er seinen Verhörer – sein Bild hat sich in seine Netzhaut eingebrannt: Ein Mann um die 50, er trägt Schnurrbart und eine rote Baseball-Cap mit Ferrari-Logo, spricht sehr gut Englisch – ein hochgebildeter Mann, glaubt Martin. Seinen Peiniger will er nun mithilfe von Thilo Mischke finden – und ihn auf Augenhöhe mit seinen Taten konfrontieren. Die folgende Reise ist sein Weg, sich dem Trauma zu stellen.

Martins Rückkehr nach Syrien Jahre nach seiner Gefangenschaft steht Martin Lautwein im Dezember 2024 erneut an der Grenze zu Syrien. Sie zu überqueren ist zu diesem Zeitpunkt lebensgefährlich. Doch nur eine Woche später ändert sich alles: Nach 54 Jahren wird das Regime der Familie Assad gestürzt. Niemand weiß zu diesem Zeitpunkt, wie es mit Syrien weitergeht - doch für Martin und Thilo öffnet sich ein kleines Zeitfenster. Sie reisen nach Damaskus – auf der Suche nach Martins Peiniger.

Zurück in der Zelle Als Martin und Thilo schließlich das Foltergefängnis Palestine Branch betreten, verwandeln sich Erinnerungen wieder in Realität. "Jetzt komm ich hier hin und […] mir wird eigentlich klar, was für verdammte Bastarde das sind. Jeder, der da mitgemacht hat", sagt Martin bitter. In den Zimmern und Fluren des Beton-Komplexes, in dem bis vor wenigen Tagen noch verhört und gefoltert wurde, liegen Dokumente und Fotos verstreut, viele Akten wurden verbrannt - Zeichen der überstürzten Flucht des Regimes. Dann steht Martin plötzlich vor der Zelle, in der er wochenlang gefangen war. Mit einem Stück Kalkstein hatte er damals die Tage seiner Haft auf die Tür seiner kargen Zelle geschrieben - jetzt streicht er mit den Fingern über das Metall. "Hier war ich fünf Wochen drin", sagt er. Dann übermannen ihn die Emotionen.

Gerechtigkeit statt Rache Martin Lautwein war nach Syrien gekommen, um seinen Peiniger zu finden - doch mit jedem Menschen, den er hier spricht, verändert sich sein Ziel. Es wächst eine Verbundenheit mit dem Land und seinen Schicksalen. Jetzt geht es um Gerechtigkeit – und Verantwortung für all jene, die in den Kellern des Geheimdienstes verschwanden. Martin Lautwein hat als erster Deutscher Strafanzeige gegen den syrischen Geheimdienst gestellt. Seine Aussage ist Teil eines möglichen deutschen Ermittlungs-Verfahrens gegen Assads Schergen. In einem Raum finden Martin und Thilo schließlich eine Liste mit Namen von Offizieren der Palestine Branch - ein wichtiges Beweisstück. Mehr über Martin Lautwein emotionale Reise in eine düstere Vergangenheit und wie er es aus Palastine Branch herausgeschafft hat, erfährst du in der Reportage "Uncovered: Der Deutsche aus dem Folterknast" auf Joyn.

