"Uncovered" Thilo Mischke in Tokio: Das steckt hinter dem Phänomen Host-Clubs

Neonlichter, Champagner, perfekt gestylte Männer: In Tokios Host-Clubs ist die Sehnsucht nach Aufmerksamkeit Geschäftsmodell. Hier bezahlen Frauen dafür, im Mittelpunkt inszenierter Zuneigung zu sein. Journalist Thilo Mischke blickt in der neuen Folge "Uncovered. Gekaufte Liebe - die geheime Welt der Host-Clubs in Tokio" hinter Japans Unterhaltungskulisse.

Gekaufte Nähe: Das System hinter Japans Host-Clubs

Das Prinzip hinter Japans Host-Clubs ist einfach: Männer zwischen 20 und 30 Jahren kümmern sich um ihre weiblichen Gäste, schenken ihnen Komplimente, Aufmerksamkeit und das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Je teurer die Drinks, desto größer der Umsatz - und damit das Prestige des Hosts. Doch hinter den glitzernden Fassaden steckt harte Arbeit. Wer erfolgreich sein will, braucht Charme, Ausdauer und Selbstkontrolle. Der Alkohol fließt in Strömen, aber wer zu betrunken ist, verliert schnell seine Kundschaft. Viele Hosts greifen deshalb zu drastischen Maßnahmen, um dem ständigen Rausch zu entkommen - Erbrechen auf der Toilette gehört zum Berufsalltag, um arbeitsfähig zu bleiben. Alkoholabhängigkeit und Erschöpfung sind die Schattenseiten eines Berufs, der von Dauerpräsenz lebt.

Der Alltag der Hosts ist dabei immer ein Spagat zwischen Show, Selbstinszenierung und emotionalem Drahtseilakt. Intimität ist im Club offiziell verboten, doch einige Kundinnen treffen ihre Lieblings-Hosts auch privat. Nicht nur aus sexuellem Interesse, sondern aus dem Wunsch nach Nähe. Viele dieser Beziehungen sind Pseudo-Beziehungen, geprägt von gegenseitiger Abhängigkeit. Für die Frauen bedeutet der Club oft einen Rückzugsort von dem gesellschaftlichen Druck einer stark patriarchalischen Gesellschaft, in der sie wenig Raum für ihre Bedürfnisse finden. Hier können sie bestimmen, flirten, verführen und bezahlen - eine symbolische Umkehr traditioneller Machtverhältnisse.

Doch diese Macht bleibt letztendlich nur Illusion. Denn es sind die Frauen, die zahlen - emotional wie finanziell. Hohe Schulden gehören längst zur Realität vieler Stammkundinnen. Einige Host-Clubs bieten sogar interne Kreditmodelle an, mit denen Frauen anschreiben dürfen. Gerät die Rechnung außer Kontrolle, übernehmen Kredithaie - mit fatalen Folgen. Immer wieder geraten Frauen dadurch in Prostitution oder arbeiten in Sex- und Hostess-Clubs, um ihre Schulden zu begleichen. Das System aus Abhängigkeit und finanzieller Erpressung ist gut verschleiert, aber effektiv. Wer einmal hineingerät, kommt schwer wieder heraus.

Diese Themen könnten dir auch gefallen:

Jenke, Zervakis und Mischke in der Primetime: Diese Reportagen plant Joyn im Herbst.

Tokio-Guide für Anime-Fans: Diese Schauplätze aus Serien und Filmen gibt es wirklich.

Von Japan in die Welt: Diesen Einfluss hat Mangaka Akira Toriyama auf Anime bis heute.