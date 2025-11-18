Von einem Paradies ins nächste: Manu und Konny Reimann wollen Hawaii hinter sich lassen und auf die Karibik-Insel Barbados auswandern. Die Suche nach ihrem neuen Zuhause stellt das Ehepaar allerdings jetzt schon vor große Herausforderungen.

Hawaii ade? Die Reimanns planen Umzug nach Barbados Seit 2015 lebten die Reimanns an der North Shore von O’ahu im US-Bundesstaat Hawaii. Die Suche nach einem neuen Zuhause führe Manu und Konny über die Fidschi Inseln und Costa Rica bis nach Barbados - einem traumhaften Inselstaat in der Karibik. Konny ist sich sicher, Barbados könnte "eine Insel für die Zukunft" werden. Werden die Reimanns nach 20 Jahren wirklich den USA den Rücken kehren und ins 5.000 Kilometer entfernte Barbados ziehen?

400 Jahre alte Plantagen-Villa: Manu und Konny verlieben sich in ein Mega-Anwesen Weißer Sandstrand, glasklares, türkises Wasser: Die Karibik-Insel ist ein echtes Paradies. Doch direkt am Strand wollen die Reimanns nicht (mehr) wohnen. Denn die Auswanderer brauchen für "Konny Island IV" vor allem eins - viel Land. Für ein Grundstück mit ihren Wunschmaßen müsse man vor Ort "eine halbe Milliarde hinblättern", sagt der geborene Hamburger. Zwei Traumhäuser im Landesinneren haben die Kult-Abtenteurer bereits ins Auge gefasst. Darunter ein komplett renoviertes und eingerichtetes Schmuckstück, wo Konny ausnahmsweise mal nicht mehr Hand anlegen müsste, und eine 400 Jahre alte Plantagenvilla mit einem Grundstück von unglaublichen 30.000 Quadratmetern und etlichen Anbauten für die geplante Werkstatt, ein eigenes Kino und einem Atelier für Manus Näh-Leidenschaft. Bisher haben die beiden ihren geheimen Favoriten allerdings nur von außen bewundern können.

Konny wittert ein karibisches Immobilien-Poker Schnell wird Manu und Konny klar, auch in der Karibik gibt es einen knallharten Immobilienmarkt mit noch härteren Makler:innen. In der aktuellen Folge "Willkommen bei den Reimanns" dürfen sie das Anwesen endlich besichtigen und Konny erahnt eine dubiose Makler-Taktik. Kurz nach der Besichtigung des ersten Traum-Hauses, bekommt Konny eine Mail. Angeblich habe der Eigentümer ein anderes Angebot bekommen. Der Makler rät den Reimanns deswegen dazu, schnellstmöglich ein Gegenangebot zu schicken. Dabei wollen die Deutschen sich erst noch ihren Favoriten angucken. Konny findet das "sehr mysteriös" und lässt sich nicht beunruhigen: "Wenn ich so etwas höre, ist die Sache sofort erledigt. Da drehe ich mich um und gehe. Ich lasse mich nicht für blöd verkaufen." Schnell ist der Traum vom fertig renovierten und stilvoll eingerichteten Haus ausgeträumt. Aber der eigentliche Favorit, die 400 Jahre alte Villa mit 30.000 Quadratmeter-Grundstück kommt ja erst noch. Warten in den alten Gemäuern böse Überraschungen? Oder wird das Anwesen das neue Zuhause und damit zu Konny Island IV? Eine Villa zum Verlieben oder ein Luftschloss ohne Zukunft? Die Antwort gibt's auf Joyn.

Neue Folgen von "Willkommen bei den Reimanns" Seit dem 9. November: Sonntag 20:15 Uhr bei Kabel Eins und jederzeit auf Joyn