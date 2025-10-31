TV-Legende im Porträt Jonathan Frakes: Das macht der "X-Factor"-Moderator heute Aktualisiert: 31.10.2025 • 12:55 Uhr von Lars-Ole Grap Jonathan Frakes ist für viele Fans bis heute das Gesicht von "X-Factor" und "Star Trek". Bild: picture alliance / Captital Pictures | Faye Sadou/MPI

Kaum ein Name verbindet Science-Fiction und Mystery so stark wie Jonathan Frakes - ob als Commander Riker im "Star Trek"-Universum oder als charismatischer Gastgeber von "X-Factor: Das Unfassbare". Alles über seine Karriere und warum die Serie bis heute ein Millionenpublikum fasziniert.

Lust auf ein Rewatch? Streame die Kultserie jetzt auf Joyn "X-Factor: Das Unfassbare" kostenlos auf Joyn streamen

Jonathan Frakes: "Star Trek"-Legende und Gesicht von "X-Factor: Das Unfassbare" Jonathan Frakes gehört zu den prägnantesten Gesichtern des Science-Fiction-Genres. Geboren am 19. August 1952 in Bellefonte, Pennsylvania, startete er seine Karriere in den 1970er-Jahren und konnte damals kaum ahnen, dass er durch seine langjährige Arbeit im "Star Trek"-Universum, wie auch durch die Moderation der beliebten Mystery-Serie "X-Factor: Das Unfassbare" Kultstatus erreichen würde. Seine ersten Schritte im Fernsehen machte Frakes von 1977 bis 1978 in der Drama-Serie "The Doctors", in der er über 90 Folgen als Tom Carroll zu sehen war. Danach folgten zahlreiche Nebenrollen in bekannten Serien wie "Drei Engel für Charlie" (1978), "Ein Duke kommt selten allein" (1981), "Quincy" (1982) oder "Twilight Zone" (1985). 1987 übernahm Frakes die Rolle von Commander Riker in "Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert". In allen 176 Episoden spielte er an der Seite von Patrick Stewart und prägte eine Figur, die bis heute als eine der ikonischsten im "Star Trek"-Universum gilt. Auch im Kino war er in dem Franchise präsent: Mit "Star Trek: Treffen der Generationen" (1994), "Der erste Kontakt" (1996) und "Der Aufstand" (1998) und "Star Trek: Nemesis" (2002) erlebte Commander Riker neue, unvergessliche Abenteuer auf der großen Leinwand. In "Der erste Kontakt" und "Der Aufstand" konnte Frakes auch sein Talent als Regisseur unter Beweis stellen. Bis heute ist er wie kaum ein anderer mit dem "Star Trek"-Universum verbunden und der einzige Schauspieler, der gleich in fünf "Star Trek"-Serien vor der Kamera stand - und bei sechs "Star Trek"-Projekten auch hinter der Kamera als Regisseur tätig war.

Schaue hier die erste Folge "X-Factor" mit Jonathan Frakes Ganze Folge X-Factor: Das Unfassbare Episode 1 Verfügbar auf Joyn 45 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Warum "X-Factor: Das Unfassbare" bis heute fasziniert Neben seiner beeindrucken Präsenz im "Star Trek"-Universum, ist Frakes vor allem für seine Rolle als Moderator der Anthology-Serie "X-Factor: Das Unfassbare" bekannt. Ab 1998 führte er durch die Mystery-Geschichten und wurde durch seine unverwechselbare Art auch im deutschsprachigem Raum schnell zu einer Kultfigur. Im Herbst 2021 kehrte "X-Factor: Das Unfassbare" mit neuen Geschichten zurück - moderiert von Jonathan Frakes und produziert in den USA und Deutschland. Nach dem erfolgreichen Comeback folgten in den darauffolgenden Jahren weitere Episoden, von denen noch nicht alle ausgestrahlt wurden. Trotz des Autorenstreiks in den USA entstanden 2023 sogar acht neue Episoden. Mit dabei: Danny Trejo und Corey Feldman. Denn das Konzept der Sendung funktioniert auch heute noch: Mit schaurigem Soundtrack, skurrilen Geschichten und dem unverwechselbaren Charme von Jonathan Frakes fesselt die Kultserie bis heute ein Millionenpublikum. Das simple wie geniale Konzept, das 1997 in den USA entsteht, präsentiert pro Folge fünf angeblich wahre Geschichten aus dem Übernatürlichen - erst am Ende wird aufgelöst, ob es sich um eine Wahrheit oder Fiktion handelt. Entscheidend für den Erfolg war Frakes selbst: Mit geheimnisvollem Lächeln, unverwechselbarer Präsenz und markanter Stimme verkörperte er die perfekte Mischung aus Vertrauen und Skepsis - und wurde so zum Gesicht der Show. Obwohl US-Schauspieler James Brolin die erste Staffel moderierte, ist es Frakes, der für viele untrennbar mit dem Format verbunden bleibt. Sein Comeback in den 2020er-Jahren bewies eindrucksvoll, wie zeitlos die Serie bis heute ist.

Von "Discovery" bis "Strange New Worlds": Jonathan Frakes bleibt das Herz des "Star Trek"-Franchise Seit 2018 ist Jonathan Frakes auch wieder regelmäßig für das "Star Trek"-Francise aktiv. Für mehrere Folgen von "Star Trek: Discovery" führte er Regie, ebenso für die 2020 gestartete Serie "Star Trek: Picard", in der er zudem erneut die Rolle des William T. Riker übernahm. Auch bei der neuen Serie "Star Trek: Strange New Worlds" inszenierte Frakes bereits mehrere Episoden. Parallel dazu war er seit 2020 in der Zeichentrickserie "Star Trek: Lower Decks" zu hören, in der er der Figur Riker seine Stimme leiht. Für seine Darstellung des Captain William Riker in "Star Trek: Picard" wurde Frakes 2024 mit dem Saturn Award als Bester Nebendarsteller in einer TV-Serie ausgezeichnet - eine verdiente Anerkennung für seine ikonische Rolle und sein kontinuierliches Engagement im "Star Trek"-Universum. Privat lebt Jonathan Frakes seit 1988 mit der Schauspielerin Genie Francis zusammen, das Paar hat zwei Kinder.