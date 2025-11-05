Rückkehr der XXL-Ananas
"Erkennst DU den Song?": Das erwartet dich in der neuen Show der Wolter-Zwillinge
Aktualisiert:von Martin Meyer
Live mitraten. Live mitsingen. Live mitbuzzern, Benni und Dennis Wolter starten mit ihrer Musik-Quizshow "Erkennst DU den Song? LIVE" wieder durch. Die wichtigsten Infos zur Show mit Star-Aufgebot.
Show mit Kult-Faktor
In welcher Show kann man Felix Lobrecht und Joko gemeinsam mit Alexander Markus singen hören? Darauf gibt es nur eine Antwort:
Ab Dienstag, 4. November, quizzen Benni und Dennis Wolter in ihrer Musik-Quizshow "Erkennst DU den Song? LIVE" wieder um die goldene Ananas – immer dienstags, live um 22:35 Uhr auf ProSieben und Joyn. In jeder Folge treten vier Promis und eine Wildcard gegeneinander an.
Mit dabei sind unter anderem Joko und Klaas, Felix Lobrecht, Finch und Nico Santos.
Wer zu wenige Songs erkennt, muss beim Straf-Karaoke ran – inklusive überraschender Duett-Partner:innen. Wer hat das beste Musikwissen? Wer erkennt die Hits am schnellsten? Und wer sichert sich am Ende die goldene Trophäe?
Puffi macht das Warm-Up, Klaas das Vorprogramm und dann quizzen wir live um eine goldene Ananas. Das gibt's nur bei ProSieben!
Du willst dabei sein? Tickets gibt es hier.
Diese Promis sind am 4. November dabei
In Folge 1 treten an:
Finch (Freshtorge fällt krankheitsbedingt aus)
Michael Patrick Kelly
Esther Graf
Edin Hasanovic
Wildcard Marisol
Schau dir hier die große XXL-Ausgabe kostenlos an:
Nach der Pause von "World Wide Wohnzimmer"
Im August schickten die Wolter-Zwillinge ihre beliebte Show "World Wide Wohnzimmer", in der sie einige denkwürdige Gäste und Aktionen hatten, in eine Pause. Auch um sich eine kreative Auszeit für neue Idee zu gönnen. Wie damals angekündigt, schicken sie sich nun an, das "World Wide Wohnzimmer"-Universum zu erweitern und bringen das geliebte Musikquiz "Erkennst DU den Song?" als eigene Show an den Start.
Benni und Dennis Wolters Show "World Wide Wohnzimmer"
Das könnte dich auch interessieren:
Neue Musik-Show auf Joyn und ProSieben: Alvaro Soler singt mit Whitney Houston, Samu Haber mit Freddie Mercury
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Familien-Update
"Hochzeit auf den ersten Blick": Das wurde aus Jaqueline und Peter
Neue Reportagen auf Joyn
Thilo Mischke über die dunklen Seiten Japans und eine Reise ins zerstörte Syrien
Ausstrahlung im Free-TV
"Das Duell um die Geld": Diese Promis zocken heute mit Joko & Klaas
Erster Streit
Wutausbruch auf Teneriffa: Kann Marco die Situation mit Marc noch retten?
Reality-Star im Joyn-Interview
"Das ist mir noch nie passiert": Sara Kulkas Bekenntnis über "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown"
Zweifel nach der Trauung
Julia findet Julian "nicht männlich": Was sagt Julian dazu?
"Sie hat vor Freude gestrahlt"
Romantische Flitterwochen: Bei Lina und Daniel sprühen die Funken!
Ein kleiner Vorgeschmack
"Sie wollte auf mich losgehen!" Zoff bei der Premiere von "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown"
Timeline
Von "Iron Man" bis "Avengers 6: Secret Wars": Marvel-Hits chronologisch