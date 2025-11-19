Rückkehr der XXL-Ananas
"Erkennst DU den Song?" mit Joko & Klaas und der deutschen Stimme von "Vaiana"
Aktualisiert:von Martin Meyer
Live mitraten. Live mitsingen. Live mitbuzzern. Benni und Dennis Wolter starten mit ihrer Musik-Quizshow "Erkennst DU den Song? LIVE". Die wichtigsten Infos zur Show mit Star-Aufgebot.
Show mit Kult-Faktor
Immer dienstags quizzen Benni und Dennis Wolter in ihrer Musik-Quizshow "Erkennst DU den Song? LIVE" wieder um die goldene Ananas - live ab 22:35 Uhr auf ProSieben und Joyn. In jeder Folge treten vier Promis und eine Wildcard gegeneinander an.
In den vier neuen Folgen mit dabei sind unter anderem Joko und Klaas, Felix Lobrecht, Finch und Nico Santos.
Wer zu wenige Songs erkennt, muss beim Straf-Karaoke ran - inklusive überraschender Duett-Partner:innen. Wer hat das beste Musikwissen? Wer erkennt die Hits am schnellsten? Und wer sichert sich am Ende die goldene Trophäe?
Puffi macht das Warm-up, Klaas das Vorprogramm und dann quizzen wir live um eine goldene Ananas. Das gibt's nur bei ProSieben!
Diese Promis sind heute bei "Erkennst DU den Song? LIVE"
In Folge 3 am 18. November 2025 treten an:
Joko Winterscheidt
Klaas Heufer-Umlauf
Nico Santos
Lina Larissa Strahl
Nach der Pause von "World Wide Wohnzimmer"
Im August schickten die Wolter-Zwillinge ihre beliebte Show "World Wide Wohnzimmer", in der sie einige denkwürdige Gäste und Aktionen hatten, in eine Pause. Auch um sich eine kreative Auszeit für neue Idee zu gönnen. Wie damals angekündigt, machen sie sich nun daran, das "World Wide Wohnzimmer"-Universum zu erweitern und bringen das geliebte Musikquiz "Erkennst DU den Song?" als eigene Show an den Start.
Benni und Dennis Wolters Show "World Wide Wohnzimmer"
Schau dir hier die große XXL-Ausgabe kostenlos an:
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
