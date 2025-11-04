Benni und Dennis Wolter sind mit einer neuen Musik-Quizshow zurück auf ProSieben

Live mitraten. Live mitsingen. Live mitbuzzern, Benni und Dennis Wolter starten mit ihrer Musik-Quizshow "Erkennst DU den Song? LIVE" wieder durch. Die wichtigsten Infos zur Show mit Star-Aufgebot.

Show mit Kult-Faktor

In welcher Show kann man Felix Lobrecht und Joko gemeinsam mit Alexander Markus singen hören? Darauf gibt es nur eine Antwort:

Ab Dienstag, 4. November, quizzen Benni und Dennis Wolter in ihrer Musik-Quizshow "Erkennst DU den Song? LIVE" wieder um die goldene Ananas – immer dienstags, live um 22:35 Uhr auf ProSieben und Joyn. In jeder Folge treten vier Promis und eine Wildcard gegeneinander an.

Mit dabei sind unter anderem Joko und Klaas, Felix Lobrecht, Finch und Nico Santos.

Wer zu wenige Songs erkennt, muss beim Straf-Karaoke ran – inklusive überraschender Duett-Partner:innen. Wer hat das beste Musikwissen? Wer erkennt die Hits am schnellsten? Und wer sichert sich am Ende die goldene Trophäe?