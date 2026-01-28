Staffelstart Folge 1 von "2 Minuten 2 Millionen": Diese Start-ups sind dabei Veröffentlicht: 10:17 Uhr Welches Start-up kann die Investor:innen in nur 2 Minuten überzeugen? Bild: Gerry Frank

Am 10.02.2026 ist es soweit: Folge 1 von "2 Minuten 2 Millionen" bringt frische Ideen auf die große Bühne. Die folgenden Start-ups zeigen, wie Innovation heute aussieht – nutzerzentriert, technologisch smart und mit klarer Vision. In nur zwei Minuten Pitch-Zeit überzeugen sie mit Lösungen, die echte Probleme adressieren und Märkte bewegen wollen.

Bischof Snowboards (Graz, Steiermark) Bischof Snowboards entwickelt maßgefertigte Snowboards, die Kund:innen über einen Online-Konfigurator individuell gestalten können – inklusive Echtzeit-3D-Vorschau. Körperdaten, Fahrstil und Design fließen direkt in die Konfiguration ein. Ergänzt wird jedes Board durch Premium-Features wie NeverRust, ein Rostschutzsystem für Stahlkanten, das die Lebensdauer verlängert und Wartung reduziert. So entsteht das Snowboard der nächsten Generation: individuell, hochwertig und innovativ.

Ontoworks (München) Ontoworks ist eine KI-gestützte Plattform, die aus vorhandenem Videomaterial automatisch professionelle, markenkonforme Kurzvideos erstellt. Die Software skaliert die Produktion, verkürzt Durchlaufzeiten und liefert mehr hochwertigen Content für Marketing-Teams und Produzenten. Anders als generische KI-Editoren baut Ontoworks kundenspezifische Systeme: Vision-Modelle werden auf Archivmaterial, Brand-Guides und Templates trainiert. Alle Daten bleiben auf deutschen Servern. Das Ergebnis: schneller, günstiger und strikt on-brand – KI plus menschliches Handwerk.

Dogtective (Oberösterreich) Schnitzeljagt für Mensch und Hund: Dogtective macht aus der Gassi-Runde ein Abenteuer. Die App bietet interaktive Schnitzeljagden für Mensch und Hund mit spannenden Aufgaben, spielerischen Belohnungen und einem Mehrwert für die Region. So wird aus Alltag Spaß und aus Spaziergängen gemeinsame Erlebnisse.

BULA (Deutschland) BULA ist die erste nachhaltige Alternative zu feuchtem Toilettenpapier: Ein natürlicher Schaum, der einfach auf normales Toilettenpapier aufgetragen wird – abwischen, fertig. Kein Müll, keine Chemikalien, kein Verstopfen der Kanalisation. Der Schaum ist vegan, frei von Mikroplastik, dermatologisch getestet und kommt mit einer patentierten Blumen-Schaumpumpe inkl. Wandhalterung. Nachfüllbar, stylisch und umweltfreundlich, wobei jede Nachfüllflasche über 1.000 Feuchttücher ersetzt.