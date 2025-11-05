Anzeige
Gewinne ein exklusives All-In Package für das Filmfestival Kitzbühel 2025!
Veröffentlicht:
Dein Roter-Teppich-Moment in Kitzbühel wartet auf dich
Kitzbühel im November. Die Berge ruhig, die Luft klar – und plötzlich liegt Filmfieber in der Luft.
In den Straßen treffen sich Filmschaffende, Schauspieler:innen und Kinofans. Gespräche, Premieren, Panels – überall entstehen neue Geschichten.
Das Filmfestival Kitzbühel bringt seit Jahren Menschen zusammen, die das Kino lieben. Dieses Jahr mit Highlights wie dem Ehrenpreis für Iris Berben, dem "Manitu"-Screening mit Bully Herbig, der Premiere mit Heino Ferch und vielen weiteren Momenten, die man nicht nur erstmals streamen, sondern auch live erleben kann.
Das Filmfestival Kitzbühel ist mehr als ein Event. Es ist eine Bühne für Träume, Geschichten und Begegnungen – und du kannst dieses Jahr mittendrin sein.
Wir verlosen ein exklusives All-In Package für zwei Personen, inklusive:
2 Akkreditierungen zu allen öffentlichen Vorstellungen
Zugang zu den Panels des Think Tanks (25.11.–30.11.)
2 Tickets für die glamouröse Branchenromy & FFKB-Preisverleihung
5 Übernachtungen im Hotel in Kitzbühel (25.11.–30.11.)
So einfach geht's:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die untenstehende Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 13.11.2025.
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Filme, die Kitzbühel bewegt haben
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.at ('Behind the Screens' Österreich) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Familien-Update
"Hochzeit auf den ersten Blick": Das wurde aus Jaqueline und Peter
Neue Reportagen auf Joyn
Thilo Mischke über die dunklen Seiten Japans und eine Reise ins zerstörte Syrien
Ausstrahlung im Free-TV
"Das Duell um die Geld": Diese Promis zocken heute mit Joko & Klaas
Erster Streit
Wutausbruch auf Teneriffa: Kann Marco die Situation mit Marc noch retten?
Reality-Star im Joyn-Interview
"Das ist mir noch nie passiert": Sara Kulkas Bekenntnis über "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown"
Zweifel nach der Trauung
Julia findet Julian "nicht männlich": Was sagt Julian dazu?