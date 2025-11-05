Gewinne ein exklusives All-In Package für das Filmfestival Kitzbühel 2025!

Gewinne für dich und deine Begleitperson ein All-In Package für das Filmfestival Kitzbühel und erlebe das Festival hautnah.

Dein Roter-Teppich-Moment in Kitzbühel wartet auf dich

Kitzbühel im November. Die Berge ruhig, die Luft klar – und plötzlich liegt Filmfieber in der Luft.

In den Straßen treffen sich Filmschaffende, Schauspieler:innen und Kinofans. Gespräche, Premieren, Panels – überall entstehen neue Geschichten.

Das Filmfestival Kitzbühel bringt seit Jahren Menschen zusammen, die das Kino lieben. Dieses Jahr mit Highlights wie dem Ehrenpreis für Iris Berben, dem "Manitu"-Screening mit Bully Herbig, der Premiere mit Heino Ferch und vielen weiteren Momenten, die man nicht nur erstmals streamen, sondern auch live erleben kann.

Das Filmfestival Kitzbühel ist mehr als ein Event. Es ist eine Bühne für Träume, Geschichten und Begegnungen – und du kannst dieses Jahr mittendrin sein.