"Hubert ohne Staller"-Star Mitsou Jung: Könnte sie im echten Leben eine Polizistin sein?
Die sympathische Darstellerin Mitsou Jung, bekannt als Christina Bayer aus "Hubert ohne Staller", besticht durch ihren Auftritt und einen erfrischenden, augenzwinkernden Blick auf ihre bayerische Heimat.
Steckbrief Mitsou Jung
Name: Mitsou Jung
Geburtsdatum: 15. Juni 1998
Geburtsort: München
Wohnort: München
Größe: 1,74 Meter
Heimatverbundene "Honigsüße"
Mitsou Jung ist die jüngste Darstellerin aus dem festen Cast des Krimi-Dauerbrenners "Hubert ohne Staller". Seit 2019 gehört die "Honigsüße", so die Übersetzung ihres Vornamens - ein japanischer - zur Chaostruppe rund um den von Christian Tramitz verkörperten Franz "Hubsi" Hubert. Geboren ist Mitsou Jung in München, wo sie heute auch wohnt. Sie kennt aber auch das ländliche Bayern bestens. Sie hat unter anderem einige Zeit in Wasserburg am Inn gelebt.
Mitsou Jung ist bekennender Fan des Freistaats. Sie kennt sich gut aus in der bayerischen Landeshauptstadt, kann aber auch das eine oder andere Vorurteil bestätigen und weiß um die Eigenheiten Münchens und seiner Bewohner:innen. So schwärmte sie im Interview mit der Agentur teleschau: "Es ist einfach eine total schöne Stadt. Auch im Umland - auch dort, wo wir 'Hubert ohne Staller' drehen - denke ich mir: 'Das ist schon ein wahnsinnig schöner Fleck.'"
Doch sie wisse auch, dass ihre Geburtsstadt nicht jedermanns Sache ist. "Wenn man nicht in München aufgewachsen ist und hier nicht seine Freunde und Familie hat, kann ich mir schon vorstellen, dass es nicht so einladend ist", lässt sie durchblicken. Man spreche "nicht ohne Grund von der Münchner Schickeria".
Sicher, es gibt sie, die Klischees, die sich hartnäckig halten, aber man müsse damit augenzwinkernd umgehen, findet Mitsou Jung. "Wir essen definitiv nicht jeden Morgen Weißwurst und Brezel zum Frühstück", sagt sie.
Ob sie sich selbst als heimatverbunden beschreiben würde, wurde sie in dem Interview gefragt. Und die Antwort lässt tief blicken: "Auch wenn ich sonst dagegen bin und sage, 'nein, man kann überall seine Heimat haben', muss ich schon zugeben, dass München meine Heimat ist. Ich freue mich immer, hier zu sein."
Staffelstart am 12. November
Mitsou Jung erinnert sich auch aus einem anderen Grund gerne an die Jahre, die sie im ländlichen Raum verbracht hat: "Dort gab es nur wenig Polizei-Präsenz": ein Unterschied zu "Hubert ohne Staller". Sie erklärt: "Sobald du in der Provinz bist, siehst du kaum Polizei. Da fährt vielleicht alle paar Wochen mal ein Streifenwagen vorbei, aber das war es dann auch. Ich hätte nicht einmal sagen können, wo das Polizeirevier ist."
Tatsächlich gibt es auch Gemeinsamkeiten, die Mitsou Jung mit ihrer Rolle der Polizistin Christina Bayer hat. Wäre sie selbst Polizistin, so sagt sie im teleschau-Interview, "wäre ich auf jeden Fall sehr organisiert und ehrgeizig. Ich glaube zudem, dass ich ein sehr einfühlsamer Mensch bin und ganz gut kommunizieren könnte mit Leuten." Ein Problem hätte sie aber doch: Käme sie in einen echten Gefahren-Einsatz, hätte sie "schon die Hosen voll, muss ich ganz ehrlich zugeben".
In "Hubert ohne Staller" dürfen wir die sympathische Blondine immer mittwochs im ARD-Livestream auf Joyn, um 18:50 Uhr, sehen. Am 12. November startet die 13. Staffel des Erfolgsformats.
