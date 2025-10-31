Actionreiche Nahkampfszenen sind das Markenzeichen der ZDF-Thrillerreihe "Sarah Kohr". Auch im elften Film "Im Schatten" muss sich die Titelheldin wieder beweisen. Gleichzeit erfährst du mehr über ihre private Vergangenheit ...

Bei einem Amoklauf in der Hamburger Hafencity ist Sarah Kohr (Lisa Maria Potthoff) noch vor dem SEK zur Stelle: Ohne Unterstützung betritt die Kriminalhauptkommissarin den Supermarkt. In spektakulären Szenen verteidigt sie sich mit Schüssen. Dann geht sie in den Nahkampf mit dem vermummten Täter in Militäruniform. Als das SEK endlich eintrifft, erschießt sich der Täter selbst in einem leerstehenden Büro.

So starb Sarah Kohrs Vater

Der Suizid des Soldaten verwundert Sarah Kohr. Auch dass es mit dem IT-Fachmann Malik Otark (Behrad Beh Nezhad) nur ein Opfer zu beklagen gibt, passt nicht in das Bild des Amoklaufs. Wie zur Bestätigung zieht Sarah Kohr dann auch noch den Abholschein für eine Geburtstagstorte in der Jackentasche des Toten: "Der Täter hat Familie und Kinder. Eine seiner Töchter hat heute Geburtstag. Sie wird zwölf", erklärt sie ihrer Mutter Heike (Corinna Kirchhoff).

Bei Sarah und ihrer Mutter ruft das traurige Erinnerungen aus der eigenen Familie wach: Sarahs Vater hatte sich einst am Geburtstag seiner Tochter suizidiert. Doch in diesem Fall ist es anders. Davon ist Sarah Kohr überzeugt. Viel zu schnell taucht der junge Feldjäger Patrick Beikamp (Elmo Anton Stratz) von der Militärpolizei am Tatort auf. Der Kommandeur Christian Fesek (Christian Berkel) und der als Ex-Soldat hinzugezogene Kommissar Thomas Beikamp (Torben Liebrecht) scheinen den Fall möglichst schnell zu den Akten legen zu wollen.

Will die Bundeswehr hier etwas vertuschen? Oder lässt sich die sonst so kühle Kommissarin diesmal doch zu sehr von ihren eigenen Gefühlen leiten? Das kannst du im bis zuletzt spannenden Thriller "Sarah Kohr - Im Schatten" am Montag, 3. November, um 20:15 Uhr, auf Joyn im ZDF-Livestream sehen.