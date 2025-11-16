Seit 2016 bei ZDF-Trödelshow "Kochender Kunsthändler" und "Bares für Rares"-Star: Das ist Julian Schmitz-Avila Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von teleschau In seinem Element: Julian Schmitz-Avila im Gespräch mit einer Verkäuferin bei "Bares für Rares". Bild: ZDF

Mit seinem fröhlich-rheinischen Gemüt hat sich der Experte für Barockmöbel, Julian Schmitz-Avila, bei der ZDF-Trödelshow schnell etabliert. Dabei war der gebürtige Bonner ursprünglich nur als Ersatzhändler gecastet. Doch schon das erste Telefongespräch war legendär.

Als Anfang 2016 das Telefon bei Julian Schmitz-Avila klingelte und sich ein Redakteur von Warner Bros. meldete, antwortete der Kunsthändler prompt: "Das wird aber auch Zeit. Was soll ich machen - James Bond?" Der Mann am anderen Ende der Leitung meinte nur: "Wie sind Sie denn drauf?" Die Agentur Warner Bros. International Television Production Deutschland produziert verschiedene TV-Formate, darunter auch "Bares für Rares". In einem Interview mit der "Rhein-Zeitung" im Sommer 2016 beschrieb Julian Schmitz-Avila so die erste Kontaktaufnahme seitens der ZDF-Show. Und fügte hinzu: "Ich weiß bis heute nicht, wie die auf mich gekommen sind." Neun Jahre später weiß der 39-Jährige längst um sein Standing. Zunächst als Ersatzhändler gecastet, ist er heute aus dem beliebten Format kaum noch wegzudenken.

Julian Schmitz-Avila: War sein Weg zu "Bares für Rares" vorgezeichnet? Julian kam am 3. September 1986 zur Welt. Er ist der Sohn des Kunsthändler-Paares Thomas und Regine Schmitz-Avila. Nach Schul- und Bundeswehrzeit absolvierte er bei seinem Vater eine Ausbildung zum Einzelhändler. Auch sein jüngerer Bruder Lennart stieg in das Geschäft in Bad Breisig, einer kleinen Kurstadt zwischen Bonn und Koblenz, ein. Inzwischen führen die beiden gemeinsam ein eigenes Business: das Antiquitätengeschäft "Rheinland Antik". Eigentlich würden sein Bruder und er es grundsätzlich ablehnen, in die Fußstapfen der Eltern zu treten, schreibt der Kunsthändler auf der Webseite der Firma. In diesem Fall heiße es aber: "von dem Besten lernen". So war es ja fast eine Frage der Zeit, bis Julian Schmitz-Avila auch für "Bares für Rares" interessant werden würde. Auch, weil er ein Spezialgebiet hat, das nicht so verbreitet ist: Möbel aus Barock und Rokoko.

Von Bad Breisig nach Bamberg und zurück Doch zunächst nabelte sich die rheinische Frohnatur, zumindest räumlich, vom elterlichen Betrieb ab: Der damals 26-Jährige eröffnete 2012 in Bamberg eine Dependance des Kunsthandels Dr. Schmitz-Avila. Zurückhaltendes Interieur und den Kunstwerken viel Raum lassen, das war seine Maxime. Nach fünf Jahren kehrte Julian zurück ins Rheinland. Auch deshalb, weil er nach seinem Einstieg bei "Bares für Rares" - erste Sendung 3. Mai 2016 - mittlerweile voll integriert war. Zirka 100 Drehtage pro Jahr in Köln - da wurde ihm das Pendeln irgendwann zu viel. Hinzu kommt, dass ihn der Inhalt der Show auf eine Geschäftsidee brachte. Spätestens nach seiner Berufung an den Händlertresen sei ihm klargeworden, "dass es Kunst gibt, die wir aus unterschiedlichsten Gründen gern verkaufen würden, die aber nicht den Stil unseres Vaters trifft". Das sei die Geburtsstunde von Rheinland Antik gewesen, schreibt Julian Schmitz-Avila auf der Webseite der Firma.

Julian Schmitz-Avila privat: Fußball-Fan, Hobbykoch, tief gläubig Hin und wieder gibt der beliebte Händler Einblicke in seine Privatleben. Seine knapp 17.000 Follower:innen auf Instagram sehen ihn dann auf der Trainerbank seines Lieblingsvereins Borussia Dortmund ("Heja BVB") oder strahlend an der Seite seiner Freundin Sina. "Ich bin sehr froh, einen Menschen gefunden zu haben, mit dem man die schönen Dinge teilen und sich an ihn anlehnen kann", schreibt er auf Instagram. Über seine Partnerin ist ansonsten nichts bekannt. Ebenfalls auf Instagram verrät Julian Schmitz-Avila, was aus ihm geworden wäre, hätte es mit der Kunsthändler-Karriere nicht geklappt: Foodblogger. Gern stellt er auf Social Media als "kochender Kunsthändler" Rezepte vor. Von Pasta-Variationen über Bananenbrot oder vegane Mac'n'Cheese bis zu thailändischer Küche ist alles dabei. Der Händler ist religiös, praktiziert seinen Glauben aber eher persönlich. Dazu zähle für ihn "ein Gebet beziehungsweise Dank vorm Essen", aber auch der Gang in die Kirche. "Gerade in einer Zeit, in der vieles laut, schnell und oberflächlich ist, gibt mir der Glaube Tiefe und Halt." Ein ernstes Thema bringt den gläubigen Christen dennoch in Wallung: die immer noch nicht aufgeklärten Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. "Mich bewegt, dass hier jahrzehntelang weggeschaut und vertuscht wurde", zitiert ihn das Nachrichtenportal "Der Westen" dazu im September 2025. "Ohne schonungslose Aufarbeitung kann die Kirche keine moralische Autorität beanspruchen", fügt Schmitz-Avila.

Julian Schmitz-Avila ist happy bei "Bares für Rares" Dass er in der Fernsehshow ein weiteres Standbein gefunden hat, erfüllt Julian Schmitz-Avila ebenso mit Dankbarkeit. Besonders der Draht zu Moderator Horst Lichter sei ausgezeichnet. "Horst ist mehr als ein Moderator", sagt er in "Der Westen". "Er ist für viele Kolleginnen und Kollegen eine väterliche Figur. Er schaut, dass die einzelnen Gewerke ineinandergreifen und hat immer ein offenes Ohr, wenn mal jemand ein Problem hat." "Bares für Rares" läuft von montags bis freitags um 15:05 Uhr im ZDF. Zeitgleich kannst du die Folgen im Livestream auf Joyn verfolgen.