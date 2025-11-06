Die neue Stimme von "ran Fußball" Vor dem nächsten U21-Highlight am 14. November: Alles über SAT.1-Kommentator Florian Hauser Aktualisiert: Vor 5 Stunden von teleschau Florian Hauser mit Mirko im Einsatz im Stadion. Er moderiert er auf SAT1 wichtige Fußballspiele. Bild: IMAGO / Fotostand

Er hat uns im Juni 2025 durch die U21-EM geführt, kennt sich aber auch in American Football und Wrestling bestens aus. Am 14. November steigt sein nächster Einsatz: das EM-Qualifikationsspiel gegen Malta. Doch wer ist eigentlich Florian Hauser?

Verrückt nach Fußball ist Florian Hauser schon lange. Als Jugendlicher kickte er beim FC Dingolfing in seiner Heimatstadt. Zum Profi hat es zwar nicht gereicht, dennoch ist der gebürtige Niederbayer dem Sport verbunden geblieben. "Es hat schon seinen Reiz, dass ich meine beiden Hobbys Fußball und NFL zum Beruf machen durfte", sagte Hauser 2024 in einem Interview mit der Zeitung "Passauer Neue Presse". Denn auch dem American Football gehört sein Herz. Seit 2016 ist der 34-Jährige beim Pay-TV-Sender DAZN Sportkommentator und -moderator für Fußball und die US-amerikanische Football-Profiliga NFL. Zwei Jahre später schloss sich der Freiberufler zudem der Seven.One Entertainment Group an. Für ProSieben und SAT.1 kommentiert Florian Hauser zusätzlich noch Wrestling-Events.

Florian Hauser: "Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort" Dass er sich jetzt am Mikrofon zunehmend einen Namen macht, war eher Zufall, wie Hauser verrät. Noch zu Schulzeiten war er mit seiner Familie nach Berlin gezogen. Nach Abitur und Ausbildung fand er heraus, dass der 2016 neu gegründete Sportsender DAZN auf der Suche nach Kommentatoren war. "Ich war damals zur richtigen Zeit mit den richtigen Leuten am richtigen Ort", erinnert er sich in der "Passauer Neuen Presse". Florian Hauser durfte einen Probekommentar machen. "15 Minuten 'El Clasico', Real Madrid gegen Barcelona. Kurz darauf haben sie mich genommen". Seitdem geht es stetig bergauf. Auch deshalb, weil Hauser, der mittlerweile wieder in Dingolfing lebt, einfach Freude an seinem Job hat: "Das Kommentieren bereitet mir jedes Mal aufs Neue großen Spaß, egal welche Teams beteiligt sind." Er liebt es bei bevorstehenden Spielen, so richtig in die Materie einzutauchen. Mehrere Stunden ist er vor dem Anpfiff am Recherchieren. "Immer up to date zu bleiben ist schon eine Kunst. Man muss ständig alle Informationen über Vereine, Spieler und Ligen im Kopf haben." Da sei es wichtig, über ein gutes Netzwerk zu verfügen, so Hauser, der zwischen 2017 und 2020 auch Pressesprecher des Fußball-Drittligisten SpVgg Unterhaching war.

Der SAT.1-Kommentator sucht stets die richtige Balance zwischen Info und Entertainment "Immer das gesunde Maß zwischen emotionalem, sachlichen und unterhaltsamen Kommentar zu finden, ist schon eine Herausforderung. Das passiert aber unterbewusst und bringt Erfahrung mit sich", erzählt Hauser. Die Leidenschaft für den Sport will er sich in jedem Fall bewahren. Mir ihr punktete Hauser bereits im Juni dieses Jahres, als er unter anderem das U21-EM-Finale zwischen Deutschland und England kommentierte und dafür viel Lob bekam. Wie sich Florian Hauser beim kommenden Qualifikationsspiel für die EM 2027 schlägt, kannst du auf SAT.1 sowie im Stream auf Joyn live verfolgen: Am Freitag, dem 14. November trifft Deutschland auf Malta. Das Spiel beginnt um 18.00 Uhr. Als Experte ist dann wieder Ex-Nationalspieler Markus Babbel (53) an seiner Seite.

