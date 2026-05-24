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Startdatum für Doku bekannt

Marko Arnautovic privat wie nie: "Die Leute haben keine Ahnung"

Veröffentlicht:

von Sophia Seidl

Seit 16 Jahren gehen Sarah und Marko Arnautovic gemeinsam durch Höhen und Tiefen.

Bild: Joyn

Marko Arnautovic (37) ist als ÖFB-Rekordtorschütze und Publikumsliebling bekannt, aber wie sieht sein Leben mit Ehefrau und Kindern eigentlich aus? Die neue Doku "Team Arnautovic" liefert ab 7. Juni 2026 auf Joyn und Puls 4 exklusive Einblicke in sein Familienleben.

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Zum Einstimmen:

Familie Arnautovic öffnet erstmals ihr Zuhause

Zum ersten Mal gewährt Marko Arnautovic gemeinsam mit Ehefrau Sarah sowie den Töchtern Emilia und Alicia ganz private Einblicke in ihr Familienleben. Während der Kicker im Stadion regelmäßig für Jubel sorgt, zeigt er sich in der Doku von einer ganz anderen Seite, als Ehemann, Vater und Familienmensch.

Seine Frau, die seit 16 Jahren fest an seiner Seite steht, spricht dabei offen über die Herausforderungen als Spielerfrau. Auch Marko stellt klar: "Die Leute haben keine Ahnung."

Die Leute haben keine Ahnung.

Marko Arnautovic über das Leben als Spielerfrau
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Zwischen Fernbeziehung und Familienalltag

Die Doku-Reihe beleuchtet den Alltag der Familie schonungslos ehrlich: Organisation, sportliche Ambitionen der Kinder und das Leben zwischen Nähe und Distanz bestimmen den Rhythmus.

Statt Luxus und Leichtigkeit stehen vor allem Verzicht, Verantwortung und Zusammenhalt im Fokus. Genau diese ungefilterte Authentizität macht "Team Arnautovic" zu einem emotionalen Warm-up für die Fußball-WM 2026.

Am Sonntag, 7. Juni 2026, startet "Team Arnautovic" um 20:15 Uhr auf Joyn und PULS 4.

Du kannst es nicht erwarten bis zum Doku-Start?

Ganze Folge
Marko Arnautovic im Gespräch

Marko Arnautovic im Gespräch

Verfügbar auf JoynFolge vom 19.05.2026 • 18 Min
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