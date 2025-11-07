Dann laufen die neuen Folgen "Morden im Norden": Alle Infos zum Start der ARD-Serie

Der zweite 90-minütige Krimi zur Vorabend-Serie „Morden im Norden“ wird in Lübeck und Hamburgs Umgebung unter dem Arbeitstitel „Weil du böse bist“ gedreht.

Die Krimiserie "Morden im Norden" bereichert mit zwölf neuen Fällen die Vorabendzeit im Ersten und bekommt zudem Anfang 2026 einen 90-Minuten-Spielfilm mit dem Titel "Weil du böse bist". Außerdem erwartet dich in einer der nächsten Episoden Hans-Peter Korffs letzter Auftritt in der Serie.

"Morden im Norden": Staffel-Start im Herbst

Ab dem 24. November 2025 läuft die beliebte ARD-Krimiserie wieder - mit spannenden Delikten und dem bewährtem Ermittlerteam. Jede Woche am Montag um 18:50 Uhr gehen Finn Kiesewetter (Sven Martinek), Lars Englen (Ingo Naujoks), Nina Weiss (Julia E. Lenska) und Gregor Michalski (Jonas Minthe) in Lübeck und Umgebung auf Spurensuche.

Mit dem Spielfilm "Weil du böse bist" sind die Lübecker Ermittler:innen am Montag, 5. Januar 2026, um 20:15 Uhr im Ersten erneut im Hauptabendprogramm vertreten. Bereits 2024 hatten sie mit dem 90-Minüter "Am Abgrund" großen Erfolg. Thematisch bewegt sich der Film wieder im Spannungsfeld von Schuld, Gerechtigkeit und Recht und bleibt dabei der vertrauten Atmosphäre der Reihe treu.

Für Ingo Naujoks ist "Morden im Norden" eher ein "Melodram" als ein typischer Krimi: "Denn wir schauen dorthin, wo es hochemotional wird - in Familien, Freundschaften und in das Leben junger Leute. Unsere Stärke ist, mit Empathie für Opfer und Täter zu ermitteln. Das ist auch im Spielfilm unsere Handschrift."