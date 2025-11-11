Neue Staffel läuft "Die Heiland: Wir sind Anwalt" Staffel 5: Was heute in der Folge passiert Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Teleschau Tilly Vogel (Sina Reiß, l.), Romy Heiland (Christina Athenstädt, M.) und Ringo Holländer (Tim Kalkhof, r.) in "Die Heiland - Wir sind Anwalt". Bild: ARD/Rudolf Wernicke

Vor zwei Jahren lief die vierte Staffel "Die Heiland: Wir sind Anwalt". Jetzt ist die Serie mit neuen Folgen ins Primetime-Programm der ARD zurückgekehrt. So geht es weiter.

Seit 2018 sendet die ARD die Erlebnisse der blinden Rechtsanwältin Romy Heiland. Nachdem bisher 38 Episoden in vier Staffeln produziert und ausgestrahlt wurden, sind nun 13 neue Folgen im Kasten und werden seit 16. September jeden Dienstag um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Christina Athenstädt stand erneut in der Rolle der einfühlsamen Juristin vor der Kamera. Diese ist gleich in der ersten Folge im Einsatz, um der Musikerin Jenny Wehran (Jeanette Biedermann) zu helfen. Dieser wird vorgeworfen, eine Frau vorsätzlich angefahren zu haben. Dabei gerät die Anwältin jedoch selbst ins Fadenkreuz ... Neben Peggy Lukac werden außerdem Tim Kalkhof als ihr Assistent Ringo und Anne Diemer als Staatsanwältin Odette Santos in den neuen Folgen zu sehen sein.

Neue "Die Heiland"-Episode: Darum geht's beim Staffelauftakt Auch ein prominenter Gast ist in die Anwalts-Serie zurückgekehrt: Jeanette Biedermann schlüpft wie schon 2023 in der Episode "Im Rampenlicht" in die Rolle der Sängerin Jenny Wehran. Ging es damals um eine Vergiftung, wird ihr in "Erfolg: Alles was zählt" nun Fahrerflucht vorgeworfen. Sie soll sie die Poetry-Slammerin Luise Reimann (Elizabeth Churcher) auf deren E-Roller angefahren haben. Doch damit nicht genug: Jenny Wehran soll sich auch an den Texten der jungen Künstlerin bedient und diese für ihre Songs genutzt haben. Die Sängerin wendet sich verzweifelt an Romy Heiland. Doch die Rechtsanwältin hat auch eigene Sorgen: Sie wird von einer Durchsuchung ihrer Kanzlei überrascht. Oberstaatsanwalt Dr. Wolfgang Tümmler (Bernhard Schir) wirft ihr die Veruntreuung von Mandantengeldern vor - und dann sogar Geldwäsche! Ben Ritter (Peter Fieseler) übernimmt ihre Verteidigung. Ben ist nicht nur ein Anwalts-Kollege, sondern auch Romys Exfreund, engster Vertrauter - und zudem verliebt in sie. Doch was hat es mit den vermeintlich unterschlagenen Geldern auf sich? Könnte womöglich Kanzlei-Assistentin Tilly Vogel (Sina Reiß) einen folgenschweren Fehler begangen haben?

So aufregend wird es in den nächsten "Heiland"-Folgen am 4. und 11. November 2025 Dragqueen Thilo Lambl löst mit seinem persönlichen Mikro in seiner Rolle als Rita Royal bei einer Karaoke-Veranstaltung einen Stromschlag aus und bringt damit eine junge Frau ins Krankenhaus. Wie das passieren konnte, ist für ihn unerklärlich. Es stellt sich heraus: Das Mikrofon wurde manipuliert. Dies eröffnet natürlich eine Menge Fragen: Hatte dies etwas mit der Versicherung zu tun? Steckt Thilos Konkurrent hinter der Sache? Serafina verhilft Romy zu einem Mandat, um die Sache zu klären. Eine Woche später geht es mit dem nächsten spannenden Fall weiter: Ein Fußballspieler soll eine Spielerin sexuell bedrängt haben. Allerdings gibt es dafür keine Beweise. Seine Schwester glaubt an seine Unschuld und verdächtigt die Belästigte, sich rächen zu wollen. Die Aussagen sind widersprüchlich und nicht immer korrekt. Gleichzeitig wird Romy in der Kanzlei von ihrer Vergangenheit eingeholt: Urlaubsvertretung Karen findet einen Stapel ungeöffneter Briefe, von denen einer Romy in eine schwierige Situation versetzt. Sie beginnt zu zweifeln. An ihrem Mandanten und an sich selbst.

Jeanette Biedermann in "Anna und die Liebe" Streame die Serie jetzt auf Joyn