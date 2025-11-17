Weihnachts-Klassiker Früher Startschuss für "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"-Saison 2025: Der Klassiker im Free-TV und Livestream Aktualisiert: Vor 28 Minuten von Katharina Heine, dpa Die tschechischen Schauspieler:innen Libuse Safránková und Pavel Trávnícek (v. l.) haben mit "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" in Deutschland Kultstatus erreicht. Bild: Degeto / WDR / dpa

Summst du auch schon die ikonische Titelmelodie im Kopf mit? Gemeinsam mit der Weihnachtszeit startet auch wieder der Countdown für den "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"-Marathon. Hier erfährst du alle Sendetermine des Märchens 2025.

Der Märchenfilm von 1973 - eine Koproduktion der damaligen CSSR und DDR - ist zur Weihnachtszeit für Millionen Menschen Kult. Die Hauptrolle spielte damals die 2021 mit 68 Jahren gestorbene Libuse Safránková, den Prinzen Pavel Trávnícek (heute 75) und den König der 2018 gestorbene Rolf Hoppe.

Warum ist das Märchen an Weihnachten so beliebt? Ob du willst oder nicht: An "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" kommst du in der Weihnachtszeit nicht vorbei. Das Märchen wurde im Jahr 1973 als deutsch-tschechische Koproduktion verfilmt. Wie sich am Namen schon vermuten lässt, basiert es auf dem Märchen "Aschenputtel" von den Gebrüdern Grimm. Auch wenn die Handlung eher vorhersehbar und recht einfach gestrickt ist, verzaubert die Geschichte von Aschenbrödel jedes Jahr Groß und Klein. Auch 50 Jahre nach der Premiere in der DDR zählt es zu den absoluten Klassikern während der Weihnachtszeit. Aber warum lieben alle den Film zu Weihnachten, auch wenn in der Handlung nicht einmal das Weihnachtsfest thematisiert wird? Einen wahren Grund gibt es dafür nicht. Es scheint vielmehr reiner Zufall gewesen zu sein, dass das Märchen in der Adventszeit so gut ankommt. 2025 ist er zwischen dem Volkstrauertag (16. November) und dem Dreikönigstag (6. Januar) fast 20-mal auf ARD-Sendern zu sehen. Das Erste zeigt ihn dreimal in den kommenden Wochen und macht an diesem Sonntag (16. November, 15.35 Uhr) den Auftakt.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im Ersten In diesem Jahr geht es besonders früh los, war es doch oft erst am ersten Advent so weit: Der Klassiker "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" kommt wieder im TV. 16. November 2025 um 15:35 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn

24. Dezember 2025 um 12:50 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn

25. Dezember 2025 um 15:25 Uhr im ARD-Livestream auf Joyn

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im BR Auch im BR (Bayrischer Rundfunk) hast du die Möglichkeit "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" zu sehen. Doch aufgepasst: Nur an Heiligabend und am Tag der Heiligen Drei Könige strahlt der Sender das Märchen aus. Also stell dir deinen Wecker und verpasse nicht die Livestreams auf Joyn. 24. Dezember 2025 um 15 Uhr im BR-Livestream auf Joyn

6. Januar 2026 um 11:15 Uhr im BR-Livestream auf Joyn

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im MDR Du willst nicht bis Heiligabend warten und gern schon vorher "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im Livestream auf Joyn schauen? Dann empfiehlt es sich, beim MDR (Mitteldeutscher Rundfunk) vorbeizuschauen. Bereits am 14. Dezember kannst du in die märchenhafte Welt mit Aschenbrödel und dem Prinzen eintauchen. Aber auch an einem weiteren Tag wirst du im MDR-Programm fündig: 14. Dezember 2025 um 17:25 Uhr im MDR-Livestream auf Joyn

26. Dezember 2025 um 15 Uhr im MDR-Livestream auf Joyn

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im WDR Auch im WDR (Westdeutscher Rundfunk) läuft das beliebte Märchen, um dich in die verschneite Filmkulisse zu entführen. Doch davon nicht genug: Pünktlich zur Primetime um 20:15 Uhr an Heiligabend wird "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ein weiteres Mal im WDR gezeigt. 23. November 2025 um 14:35 Uhr im WDR-Livestream auf Joyn

24. Dezember 2025 um 20:15 Uhr im WDR-Livestream auf Joyn

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im NDR An Heiligabend kannst du dieses Jahr den Livestream vom NDR (Norddeutscher Rundfunk) auf Joyn schauen. Kleiner Tipp: Gerade für ein gemütliches und weihnachtliches Kaffeetrinken eignet sich diese Ausstrahlung des Märchens perfekt. 24. Dezember 2025 um 16:25 Uhr im NDR-Livestream auf Joyn

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im rbb Heiligabend ist vorbei und das Weihnachtsessen am ersten Feiertag ist ebenso vollbracht. Wer jetzt den ersten Weihnachtsfeiertag gemütlich ausklingen lassen möchte, sollte am späten Nachmittag beim rbb (Rundfunk Berlin-Brandenburg) einschalten, um "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" zu sehen. Kleiner Tipp: Auch wenn der Bauch vom Weihnachtsessen schon voll ist, lassen sich hier ideal die letzten Plätzchen aus der Dose verputzen. 7. Dezember 2025 um 16:25 Uhr im rbb-Livestream auf Joyn

26. Dezember 2025 um 16:30 Uhr im rbb-Livestream auf Joyn

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im hr Auch im hr (Hessischer Rundfunk) wird der Märchenfilm zu sehen sein. Zum einen hast du die Gelegenheit, dir die Ausstrahlung am 4. Advent und an Silvester anzuschauen. 21. Dezember 2025 um 12:25 Uhr im hr-Livestream auf Joyn

31. Dezember 2025 um 13:55 Uhr im hr-Livestream auf Joyn

Hier geht's zum rbb-Livestream auf Joyn Schaue den Märchen-Klassiker am 25.12.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" im SWR Der SWR (Südwestrundfunk) zeigt den Film noch im November. Wer diese Ausstrahlung verpasst, kann auf dem Sender auch zwischen den Jahren einschalten. Denn am 27. Dezember läuft er bereits am Vormittag. 30. November 2025 um 15:35 Uhr im ONE-Livestream auf Joyn

27. Dezember 2025 um 10 Uhr im SWR-Livestream auf Joyn

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" in ONE Der Fernsehsender ONE zeigt "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" auch am ersten Weihnachtsfeiertag und an Silvester. All diejenigen, die alle bisherigen Ausstrahlungen verpasst haben oder einfach große Fans sind, können hier die romantische Geschichte zwischen Aschenbrödel und dem Prinzen noch mal ansehen. 25. Dezember 2025 um 18:50 Uhr im ONE-Livestream auf Joyn

31. Dezember 2025 um 12:40 Uhr im ONE-Livestream auf Joyn

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" bei KiKA Auch wenn viele "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" mit der Weihnachtszeit verbinden, passt das Märchen auch perfekt in die winterlichen Tage nach dem Weihnachtsfest. Deshalb zeigt KiKA (Kinderkanal) die Geschichte von Aschenbrödel auch als Sonntagsmärchen zwischen den Jahren. 28. Dezember 2025 um 12 Uhr im KiKA-Livestream auf Joyn

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel": Alle Sendetermine an Weihnachten 2025 im Überblick 16. November 2025, 15:35 Uhr im Ersten

23. November 2025, 14:35 Uhr im WDR

30. November 2025, 15:35 Uhr im SWR

7. Dezember 2025, 16:25 Uhr im rbb

14. Dezember 2025, 17:25 Uhr im MDR

21. Dezember 2025, 12:25 Uhr im hr

24. Dezember 2025, 12:50 Uhr im Ersten

24. Dezember 2025, 15 Uhr im BR

24. Dezember 2025, 16:25 Uhr im NDR

24. Dezember 2025, 20:15 Uhr im WDR

25. Dezember 2025, 15:25 Uhr auf Ersten

25. Dezember 2025, 18:50 Uhr in One

26. Dezember 2025, 15 Uhr im MDR

26. Dezember 2025, 16:30 Uhr im rbb

27. Dezember 2025, 10 Uhr im SWR

28. Dezember 2025, 12 Uhr bei KiKA

31. Dezember 2025, 12:40 Uhr in One

31. Dezember 2025, 13:55 Uhr im hr

6. Januar 2026, 11:15 Uhr im BR Allein an Heiligabend ist "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" viermal programmiert nach derzeitigem Stand, etwa mittags im Ersten (12:50 Uhr) und zur besten Sendezeit ab 20:15 Uhr im WDR Fernsehen.