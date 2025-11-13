Zweiter Fernsehfilm nach der Serie "Liebling Keuzberg" mit Manfred Krug "Kanzlei Liebling Kreuzberg": Wie schlagen sich die Erben der Kult-Serie? Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von teleschau Talia Jahnka (Gabriela Maria Schmeide, links) und Lisa Liebling (Luise von Finckh) sind ziemlich verschieden. In "Kanzlei Liebling Kreuzberg - Bewährungsprobe" müssen sie ihre Differenzen überwinden. Bild: ARD Degeto Film/Odeon Fiction/Britta Krehl/Leni Wesselman

"Liebling Kreuzberg" ist eine Kult-Serie, die zwischen 1986 und 1998 mit Manfred Krug in der Hauptrolle des Anwalts Robert Liebling lief. Schon im September 2024 gab es eine Fortsetzung in Spielfilmlänge. Jetzt folgt der zweite Teil. Wie schlagen sich die Erben Lieblings in "Kanzlei Liebling Kreuzberg - Bewährungsprobe"?

58 Episoden lang schilderte die Serie "Liebling Kreuzberg" die Ansichten und Fälle des kauzigen Juristen Robert Liebling. Manfred Krug wurde (nicht nur) mit dieser Rolle zum Kultstar. Die erste Fortsetzung in dem 90-Minüter "Kanzlei Liebling Kreuzberg" erlebte er nicht, Krug starb 2016 im Alter von 79 Jahren. "Kanzlei Liebling Kreuzberg - Bewährungsprobe", zu sehen am Freitag, 21. November, um 20:15 Uhr in der ARD und über den Livestream auf Joyn, erzählt die Geschichte weiter. Die Hauptrollen spielen erneut Luise von Finckh und Gabriela Maria Schmeide. Finckh gibt Lieblings frühere Kollegin Dr. Talia Jahnka. Die übernahm die alte Kanzlei und krempelte sie um: weniger Pro-Bono-Altruismus, mehr lukratives Wirtschaftsrecht. Jahnka Widerpart, in mancherlei Hinsicht, ist die von Schmiede gespielte Lisa, die Enkelin Robert Lieblings. Die Nachwuchsjuristin bringt Jahnka mit ihrer idealistischen, manchmal auch naiv-forschen Herangehensweise immer wieder zum Kopfschütteln. Mit brotloser Justiz-Romantik hat Jahnka nämlich nichts am Hut, während Lisa als Gerechtigkeitsfanatikerin vor allem Menschen in Not helfen will - egal ob sie sich das Honorar leisten können.

Die Erben von Robert Liebling zoffen sich gewaltig Das war im ersten Spielfilm so und so ist es auch im Zweiten. Die beiden geraten gleich zu Beginn wegen einer Werbe-Flyer-Aktion von Lisa für die Kanzlei aneinander. Lisa verteidigt ihr "Guerilla-Marketing", das Talia vor allem wegen der Wahl der Klebestellen - Mülleimer, Straßenlaternen - für unseriös hält. Der Knatsch ist erst der Auftakt. Richtig wild wird es, als die titelgebende Bewährungsprobe ansteht: Talia überträgt Lisa für eine Woche die Kontrolle über die Kanzlei und damit auch über welche Fälle, die angenommen werden. Lisa setzt sich mit Verve für den mittellosen Hippie-Künstler Peter "Kruste" Krustowski (Fridolin Sandmeyer) ein. Dass der ein Platzverweis als Straßenmusiker bekommen hat, sieht Lisa als Angriff auf die Kunstfreiheit. Brisanter wird der Fall der taffen Uni-Dozentin und ehemaligen Staatsanwältin Petra Jacobi (Leslie Malton). Die sieht ihre Persönlichkeitsrechte durch ein viral gegangenes Meme verletzt. Lisa will sich engagieren, obwohl Talia vor Jacobi warnt - schließlich war sie eine alte Gegenspielerin von Kanzlei-Gründer Robert Liebling. Lisa setzt ihren Kopf durch, aber es kommt der Moment, als sie das bitter bereut.

"Kanzlei Liebling Kreuzberg": Zwei neue Filme werden gedreht Regisseur Andreas Menck und Drehbuchautor Andrej Sorin zeichnen in "Kanzlei Liebling Kreuzberg - Bewährungsprobe" nicht nur ein stimmiges Bild aus moralischen und juristischen Dilemmas, sondern geben den beiden Protagonistinnen auch immer wieder Raum, ihr kompliziertes Verhältnis auszuloten, das plötzlich neben all den Gegensätzen doch auch überraschende Gemeinsamkeiten birgt. Vor allem aber bieten sie viel Berlin und einige sehr schöne nostalgische Anspielungen an die Originalserie. Für zusätzliches "Liebling Kreuzberg"-Flair sorgen erneut Anja Franke (als Anwaltsgehilfin Senta) und Roswitha Schreiner (als Lisas Mutter Sarah), die schon in der Oiginalserie zum Cast gehörten und auch in "Bewährungsprobe" wieder in Nebenrollen zu sehen sind. Fans dürfen sich freuen: Der dritte Film der neuen Reihe läuft unter dem Titel "Nachbarschaftshilfe" schon am Freitag, 28. November, 20:15 Uhr, im Ersten und über den Livestream der ARD auf Joyn. Auch die weitere Zukunft ist sicher: Die Dreharbeiten für zwei weitere Teile haben bereits begonnen.