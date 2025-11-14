Rising Star Katharina Hirschberg: Der "Landarztpraxis"-Star begeistert in neuer ARD-Miniserie Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Johanna Grauthoff Katharina Hirschberg spielt eine der Hauptrollen in der neuen ARD-Serie "Stabil". Bild: ARD Degeto Film/Rat Pack Filmpro

Nach ihrem Erfolg in "Die Landarztpraxis" zeigt sich Schauspielerin Katharina Hirschberg von einer ganz neuen Seite. In der ARD-Miniserie "Stabil" übernimmt die 24-Jährige eine anspruchsvolle Rolle in einem intensiven Coming-of-Age-Drama, das sich sensibel mit dem Thema mentale Gesundheit auseinandersetzt.

Katharina Hirschberg startet mit "Stabil" in ein neues Serienkapitel Als Leo König sorgt Katharina Hirschberg in der erfolgreichen Vorabendserie "Die Landarztpraxis" regelmäßig für Wirbel. Als Tochter der Serienheldin Dr. Sarah König (Caroline Frier) bringt sie mit viel Temperament und eigenem Kopf frischem Wind in das fiktive Alpenstädtchen. Nachdem Katharina Hirschberg auch bereits im "Tatort" mitgespielt hat, wagt die 24- Jährige einen spannenden Rollenwechsel: In "Stabil", einer neuen sechsteiligen ARD-Miniserie, schlüpft Hirschberg in die Rolle von Michelle - einer jungen Frau, die in einer Jugendpsychiatrie mit ihren inneren Dämonen zu kämpfen hat. Ein mutiger Schritt für die Schauspielerin, die damit ihr Talent auch in ernsteren Formaten unter Beweis stellt.

Serien-Geheimtipp mit großer emotionaler Wucht Das Thema mentale Gesundheit bei Jugendlichen rückt in diesem Jahr immer stärker in den Fokus deutscher Serienproduktionen - "Stabil" liefert dabei eines der eindrucksvollsten Beispiele dafür. Das Format zeigt, dass psychische Probleme kein Randthema mehr sind, sondern mitten in der Gesellschaft stattfinden, auch bei Jugendlichen. Die neue Coming-of-Age-Serie wurde bereits beim diesjährigen Filmfest München als echter Geheimtipp gefeiert. Das von Teresa Fritzi Hoerl und Sinje Köhler entwickelte Format erzählt sensibel und realitätsnah vom Erwachsenwerden unter besonderen Umständen und stellt dabei die psychische Gesundheit junger Menschen in den Mittelpunkt. Neben Katharina Hirschberg sind in "Stabil" zahlreiche bekannte Gesichter und vielversprechende Nachwuchstalente zu sehen - darunter Uhud Karakoç, Caspar Kamyar, Beren Zint, Manami Ziervogel, Ronald Zehrfeld und Luna Mwezi.

Ein Ort zwischen Hoffnung und Schmerz In sechs Folgen begleitet das Drama vier Jugendliche - Michelle, Greta, Frederik und Alireza - bei ihrem Aufenthalt in einer Jugendpsychiatrie. Einem Ort, an dem Freundschaft, erste Liebe und Selbstfindung auf Schmerz, Angst und Schuldgefühle treffen. Im Zentrum steht Greta (Luna Mwezi), die nach dem tragischen Unfall ihrer Schwester in die Klinik eingewiesen wird. Sie gibt sich selbst die Schuld am Tod der Schwester. Heimlich ruft Greta immer wieder auf der Mailbox ihrer Schwester an, nur um die vertraute Stimme noch einmal zu hören. Doch in der Klinik ist Schluss damit: Betreuer Uwe (Ronald Zehrfeld) erklärt unmissverständlich, dass alle Smartphones abgegeben werden müssen. Der erste Schritt für Greta, sich der Realität zu stellen. In der geschlossenen Jugendstation trifft Greta auf drei Mitpatient:innen: Michelle (Katharina Hirschberg), Frederik (Beren Zint), den alle nur "Fresse" nennen, und Alireza (Caspar Kamyar). Was sie verbindet, ist der Versuch, Hilfe anzunehmen und wieder Stabilität in ihrem Leben zu finden.

