Eine Freundin von Liebling wurde zum Superstar "Liebling Kreuzberg": Das wurde aus den Stars der Kult-Serie Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von teleschau Manfred Krug (rechts) wurde als Berliner Kleine-Leute-Anwalt Robert Liebling in der Serie "Liebling Kreuzberg" zum Kultstar. Bild: NDR / SFB

Die TV-Serie "Liebling Kreuzberg" lief über 14 Jahre lang in fünf Staffeln und 58 Episoden im Ersten. Danach wurde der Serien-Hit in Spielfilmlänge fortgesetzt. Demnächst läuft mit "Kanzlei Liebling Kreuzberg" der zweite Film in Spielfilmlänge. Was aber wurde aus den Stars der Originalserie?

Klar: Manfred Krug, der den titelgebenden Anwalt Robert Liebling spielte, war der Superstar des "Liebling Kreuzberg"-Ensembles. Krug, bis zu seiner Ausreise in die Bundesrepublik 1977 einer der erfolgreichsten Künstler der DDR, war schon als Fernfahrer Franz Meersdonk in der Serie "Auf Achse" und vor allem als "Tatort"-Kommissar Peter Stoever bekannt geworden, als er die Liebling-Rolle übernahm. Nach dem Ende von "Liebling Kreuzberg" war er außer in seinen letzten "Tatort"-Einsätzen nicht mehr in Serien oder Filmen zu sehen, dafür veröffentlichte er als Sänger acht LPs. Eine weitere, "Noch nicht ganz weg - Das letzte DDR-Konzert", erschien 2018. Da war Manfred Krug bereits zwei Jahre tot. Er starb am 21. Oktober 2016 im Alter von 79 Jahren an einer Lungenentzündung. Krug ist nicht der einzige Star der Originalserie, der nicht mehr lebt. Peter Schiff starb 2014. Er spielte in allen Folgen den Rechtsanwalt und guten Freund von Liebling, Dr. Arthur Wolter. Auch Hans Nitschke war als Justizbeamter in allen Staffeln dabei. Er verstarb 2022.

Zwei Serienstars kehrten für die Spielfilm-Fortsetzungen zurück Roswitha Schreiner spielte Sarah, die Tochter von Robert Liebling und seiner Ex-Frau Erika (Brigitte Grothum). Schreiner ist auch in beiden Fortsetzungsfilmen wieder in dieser Rolle zu sehen. Schreiner tauchte zwischen 1992 und 1997 14-mal in der Rolle der Kriminaloberkommissarin Koch im Düsseldorfer "Tatort" auf. Später spielte sie in mehreren Serien ("Rote Rosen") und Spielfilmen ("König der Herzen" mit Florian Silbereisen). 2012 sah man sie und ihren Ehemann in der zehnteiligen Reality-Serie "Mein Promi-Restaurant" als Gründerin eines Biergartens auf Bali. Dort lebt sie noch immer mit ihrem Mann und den 2012 geborenen Zwillingen. "Kanzlei Liebling Kreuzberg" (2024) war ihre erste TV-Rolle seit sieben Jahren. Auch Anja Franke kehrte für die beiden Spielfilm-Fortsetzungen in die Rolle zurück, die sie in der Originalserie verkörpert hatte. Da war sie als Rechtsanwaltsgehilfin Senta Kurzweg die gute Seele der Kanzlei, die die Laune ihres Chefs stets mit einer Portion Götterspeise aufzuhellen wusste. Nach der Serie war Franke zwischen 2004 und 2010 neunmal als Katrin Schubert im "Polizeiruf 110" dabei und schlüpfte dann zwischen 2011 und 2024 in über 2.500 "Rote Rosen"-Episoden in die Rolle der Merle Vanlohen. In den ersten drei Staffeln verdingte sich Michael Kausch als Rechtsanwalt und Lieblings Sozius Dr. Giselmund Arnold. Nach dem Drehende der dritten Staffel verletzte sich Kausch bei einem Unfall schwer. Er lag zunächst im Koma, die Reha dauerte über ein Jahr. Er kehrte zur vierten Staffel nicht mehr zurück, war ab 1992 dann aber in etlichen anderen Serien ("Tatort", "Wilsberg", "Der Lehrer") zu sehen. Corinna Genest spielte in vier von fünf Staffeln Paula Fink, die Kollegin von Senta Kurzweg. Nach dem Serien-Aus ließ sie die TV-Karriere ausklingen und konzentrierte sich aufs Theater. Sie starb 2023 im Alter von 85 Jahren.

Auch diese Stars gehörten zum "Liebling Kreuzberg"-Cast Robert Liebling war ein Filou, hatte gelegentlich mehrere Freundinnen gleichzeitig. Monika Woytowicz verkörperte Lola Kornhaus, die letzte in einer langen Reihe von Liebschaften. Sie war in Staffel fünf für drei Folgen an Lieblings Seite. Die ehemalige "Lindenstraße"-Mimin (1985 bis 1987) war nach "Liebling Kreuzberg" in weiteren Serien zu sehen ("Unser Charly"). Nach einer Rolle im "Tatort" zog sie sich 2005 aus dem TV-Geschäft zurück. Auch Iris Berben war als Freundin von Liebling im Einsatz. In Staffel drei spielte sie zweimal die Millionärin Nora Schill, die Gefallen am kauzigen Anwalt findet. Ob als Komikerin in "Sketchup", als humorige Actrice ("Der Spitzname") oder als Serienheldin ("Rosa Roth"): Iris Berben ist einer der Superstars des deutschen Kinos und Fernsehens und war in 60 Jahren an fast 200 Produktionen beteiligt. Dreimal gewann Berben jeweils die goldene Kamera, den Bambi und die goldene Romy. Insgesamt wurde sie mit über 50 Preisen für ihr filmisches Wirken und ihren sozialen Einsatz geehrt. Rolf Zacher war als Geldfälscher Willy Gumpert Teil von drei Staffeln von "Liebling Kreuzberg". Zacher war in seiner Laufbahn an 206 Kino- oder TV-Produktionen beteiligt, spielte großes Kino ("Lieb Vaterland magst ruhig sein"), leistete sich aber auch Ausflüge in die Soft-Erotik ("Schulmädchen '84") oder Telenovelas ("Rote Rosen", "Verbotene Liebe"). Neunmal war er in "Tatort"-Episoden zu sehen, immer in anderen Rollen. 2016 war er Kandidat im "Dschungelcamp", es blieb seine letzte TV-Performance. Ab 2017 lebte er in einem Pflegeheim, wo er am 3. Februar 2018 im Alter von 76 Jahren starb. Martina Gedeck spielte in den Staffel drei und vier die Mandantin und spätere Referendarin Ria Hegenbach. Gedeck ist eine der renommiertesten und erfolgreichsten Schauspielerinnen Deutschlands, hat an über 145 Produktionen mitgewirkt und hat vom Deutschen Fernsehpreis über den Grimme-Preis bis zur goldenen Kamera so gut wie jeden Filmpreis gewonnen. Zuletzt war sie in "Oktoberfest 1905" und in "Der Altaussee-Krimi: Letzter Stollen" zu sehen.