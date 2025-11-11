Kölner Karneval 2025: Feiern, Musik und ein neues Dreigestirn - im WDR-Livestream

Am 11. November heißt es in Köln wieder "Kölle Alaaf!" - pünktlich um 11.11 Uhr startet offiziell die neue Karnevalssession 2025/26. Nach dem gemeinsamen Countdown mit dem Präsidenten der Ostermann-Gesellschaft, Ralf Schlegelmilch, wird der Straßenkarneval feierlich eröffnet. Du kannst im WDR-Livestream auf Joyn dabei sein!

Kölner Karneval 2025/26 im Livestream: Kick-off in die Jecken-Zeit mit Bläck Fööss, Cat Ballou und vielen mehr!

Das diesjährige Motto lautet "Alaaf - Mer dun et för Kölle". Es steht im Zeichen des Engagements all jener, die sich ehrenamtlich für ihre Stadt einsetzen - nicht nur im Karneval, sondern in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens.

Auf der großen Bühne am Heumarkt präsentieren sich traditionell zahlreiche Größen der Kölner Musikszene. Mit dabei sind unter anderem Bläck Fööss, Höhner, Brings, Kasalla, Paveier, Räuber, Funky Marys, Miljö, Cat Ballou, Stadtrand, Domstürmer, Kempest Finest, Eldorado, Schamöör, Mätropolis und viele weitere Künstlerinnen und Künstler.

Auch das neue Kölner Dreigestirn, in diesem Jahr gestellt von der Prinzen-Garde Köln 1906, wird vorgestellt. Für Kölns Oberbürgermeisterin Henriette Reker ist es das letzte Mal, dass sie den Beginn der Session in offizieller Funktion auf dem Heumarkt begleitet.

Der WDR überträgt die Eröffnung wie gewohnt live aus der Kölner Innenstadt - und du kannst ganz bequem von zu Hause im Livestream auf Joyn dabei sein. Los geht es mit dem ersten Teil um 10:30 Uhr im WDR, um 13 Uhr wird im Anschluss an "WDR aktuell" der zweite Teil gesendet.

Durch das Programm führen Guido Cantz und Andrea Schönenborn, die sich auf zahlreiche Gäst:innen, stimmungsvolle Auftritte und hoffentlich trockenes Wetter freuen.