Und jetzt? Traurige Nachrichten für Schlager-Fans: ARD streicht nach 32 Jahren Weihnachtsshow aus dem Programm Aktualisiert: Vor 52 Minuten von C3 Newsroom Peter Imhof und Christin Stark hatten zuletzt "Weihnachten bei uns" moderiert. Bild: IMAGO / Future Image

Es ist das Ende einer Ära im deutschen Fernsehen steht an: Nach 32 Jahren wird die beliebte MDR-Weihnachtsshow "Weihnachten bei uns" in diesem Jahr nicht mehr ausgestrahlt. Doch ganz ohne Weihnachtsfeeling müssen die Zuschauer:innen nicht auskommen.

Für viele Schlagerfreunde gehörte die MDR-Weihnachtsshow "Weihnachten bei uns" zum festen Bestandteil der Adventszeit. Seit 1993 war das Format Jahr für Jahr ein Highlight im öffentlich-rechtlichen Weihnachtsprogramm - doch damit ist nun Schluss. Wie der MDR gegenüber dem Portal "Schlagerpuls" bestätigte, wird die Sendung 2025 nicht mehr ausgestrahlt. Damit endet - zumindest vorerst - eine 32-jährige Erfolgsgeschichte, die einst als Nachfolgerin der beliebten DDR-Sendung "Zwischen Frühstück und Gänsebraten" begann. Über die Jahre führten zahlreiche bekannte Gesichter durch die Show - von Inka Bause über Helene Fischer bis hin zu Kim Fisher. In den letzten Ausgaben übernahmen Christin Stark und Peter Imhof die Moderation. Das Duo sollte eigentlich frischen Wind in das Traditionsformat bringen - doch nun heißt es: keine Fortsetzung in diesem Jahr.

"Weihnachten bei uns" fällt aus - Grund nicht bekannt Offiziell nennt der MDR keine konkreten Gründe zum Aus der beliebten Show. Doch wie in vielen Sendeanstalten wird derzeit das Programm "überarbeitet und strategisch neu ausgerichtet". Neben sinkenden Einschaltquoten spielen vermutlich auch veränderte Zielgruppen eine Rolle: Jüngere Zuschauer erreicht man heute eher mit Social Media, Streaming und innovativeren Formaten - klassische Musikshows dagegen gelten als schwer modernisierbar.

Ganz aufgeben will der MDR das Format offenbar noch nicht. Ob die Show 2026 zurückkehrt, ließ der Sender offen. Möglich wäre eine Neuauflage in modernisierter Form oder ein einmaliges Revival zu einem Jubiläum. Doch bis dahin müssen sich Schlagerfreund:innen mit Alternativen begnügen und hoffen, dass der traditionsreiche Klang von "Weihnachten bei uns" nicht für immer verstummt.

Ersatzshow bestätigt Ganz ohne Weihnachtsfeeling müssen die Zuschauer:innen jedoch nicht auskommen! Der MDR setzt am 19. Dezember 2025 auf ein neues Format, und zwar auf "Hol Dir Deine Show!" - eine 90-minütige Live-Sendung aus einem kleinen Ort im Erzgebirge. Inhaltlich soll es laut MDR "verrückt und überraschend" zugehen: Moderator:innen Julia Krüger, Felix Seibert-Daiker und Peter Imhof gestalten die Show gemeinsam mit den Bewohner:innen kleiner Gemeinden. Bereits am Nachmittag startet zudem "MDR um Vier - Der starke Osten" mit einer Live-Berichterstattung vor Ort.