Planst du einen "James Bond"-Marathon? So schaust du alle 007-Filme chronologisch

Als Agent mit der Lizenz zum Töten hat Daniel Craig in fünf "James Bond"-Filmen mitgespielt.

Bis jetzt sind 25 "James Bond"-Filme erschienen. 2021 ging mit "Keine Zeit zu sterben" die Ära von Daniel Craig als fünftem Darsteller des britischen Geheimagenten 007 zu Ende. Wer außer ihm noch die Rolle innegehabt hat und wie die richtige Reihenfolge aller Filme aussieht.

"James Bond": Geheimagenten-Action seit mehr als 60 Jahren

Seit seinem ersten Auftritt 1962 gehört James Bond zu den ikonischsten Figuren der Filmgeschichte. Von seinen exotischen Einsatzorten und den schönen Frauen bis hin zu den tollen Autos und abgefahrenen Gadgets – der britische Geheimagent mit der Nummer 007 weiß selbst nach 60 Jahren immer noch zu begeistern.

Das Einspielergebnis der 007-Filmreihe von über sechs Milliarden US-Dollar zementiert dabei den Fakt, dass der Nimbus um den Top-Spion, der vom Autor Ian Fleming bereits 1953 erdacht wurde, bis heute ungebrochen ist.

Fünf Darsteller verkörperten bisher James Bond in bis dato 25 Filmen. Ob Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan oder zuletzt Daniel Craig – jedem von ihnen gelang es, der Figur einen eigenen Stempel aufzudrücken.

Und bei dieser schieren Anzahl unterschiedlicher Filme und Gesichter kann es schnell passieren, dass man durcheinanderkommt. Deshalb haben wir hier alle "James Bond"-Filme aufgelistet – nach der Reihenfolge ihrer Veröffentlichung sowie nach Darstellern.