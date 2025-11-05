Mehr "Brisant"
ARD-Programmänderung zur "Tagesschau": Das ändert sich in den nächsten Wochen
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Das Erste krempelt das Programm um. Diesmal trifft es ein echtes Urgestein: Die "Tagesschau" verschwindet für mehrere Wochen aus dem Nachmittag. Was stattdessen kommt.
In den kommenden Wochen fällt die "Tagesschau" im Nachmittags-Slot vorerst aus. Statt der gewohnten zehnminütigen Ausgabe um 16 Uhr gibt es bis Mitte Dezember eine verlängerte Version des Boulevard-Magazins "Brisant".
Wann kehrt die "Tagesschau" zurück?
Wer am Nachmittag regelmäßig einschaltet, um sich über die wichtigsten Ereignisse des Tages zu informieren, muss sich auf eine Änderung einstellen. Bereits seit Montag, 4. November 2025, ertönt um Punkt 16 Uhr kein "Tagesschau"-Jingle mehr.
Nach Angaben der ARD gilt diese Änderung zunächst bis einschließlich Donnerstag, 11. Dezember. Offiziell hat sich der Sender bislang jedoch nicht zu den Gründen dieser Entscheidung geäußert. Wahrscheinlich handelt es sich um einen Testlauf, um das Nachmittagsprogramm zu optimieren.
In den vergangenen Monaten hatte der Sender bereits mehrfach an seinen Sendeplänen geschraubt, um die Quoten in den Nachmittagsstunden zu stabilisieren. Bereits Mitte Oktober war das Quizformat "Gefragt - Gejagt" von 18 Uhr auf 17:10 Uhr vorverlegt worden, während "Brisant" zeitweise auf 16:10 Uhr gerutscht war. Nun darf das Magazin vorübergehend sogar den 16-Uhr-Sendeplatz übernehmen.
"Brisant" als Quoten-Garant
"Brisant" gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Boulevard-Magazinen im deutschen Fernsehen. Das Format, moderiert unter anderem von Mareile Höppner und Kamilla Senjo, vereint Promi-News, gesellschaftliche Themen und aktuelle Ereignisse - eine Mischung, die beim Publikum regelmäßig für stabile Einschaltquoten sorgt.
Die vorübergehende Ausweitung der Sendezeit kann also auch als ein Versuch gewertet werden, das Zuschauerinteresse am Nachmittag zu stärken und ein breiteres Publikum zu erreichen.
Dieser Beitrag wurde ursprünglich auf Joyn.de ('Behind the Screens' Deutschland) veröffentlicht.
Mehr entdecken
Familien-Update
"Hochzeit auf den ersten Blick": Das wurde aus Jaqueline und Peter
Neue Reportagen auf Joyn
Thilo Mischke über die dunklen Seiten Japans und eine Reise ins zerstörte Syrien
Ausstrahlung im Free-TV
"Das Duell um die Geld": Diese Promis zocken heute mit Joko & Klaas
Erster Streit
Wutausbruch auf Teneriffa: Kann Marco die Situation mit Marc noch retten?
Reality-Star im Joyn-Interview
"Das ist mir noch nie passiert": Sara Kulkas Bekenntnis über "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown"
Zweifel nach der Trauung
Julia findet Julian "nicht männlich": Was sagt Julian dazu?