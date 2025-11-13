Dauerbrenner ARD-Sender zeigt Sonderausgabe von "3nach9" und ändert dafür sein Programm Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von C3 Newsroom In der Talkshow "3nach9" führen Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo die Zuschauer:innen durch den Abend. Bild: Radio Bremen / Hendrik Lüders

1974 ging mit "3nach9" die erste Talkshow im deutschen Fernsehen auf Sendung. Am 14. November läuft eine halbstündige Sondersendung, in der es nostalgisch wird. Dafür wird sogar die Abendplanung angepasst.

Die Sonderausgabe läuft am 14. November um 22:00 Uhr, um 22:30 Uhr folgt die reguläre Ausgabe "3nach9" "3nach9 - 50 Jahre Humor und echte Helden" im NDR-Livestream auf Joyn ansehen

Dienstälteste Talkshow Der Freitagabend ist für viele Zuschauer:innen eng mit emotionalen Gesprächsrunden verbunden, ob "NDR Talkshow", "Kölner Treff" oder "Riverboat". Mit ihrer Premiere im Jahr 1974 wurde die Talkshow "3nach9" zu einer Wegbereiterin dieser Fernsehtradition und gilt als die "Mutter aller Talkshows".

Sondersendung vor der regulären Ausgabe Der NDR zeigt am Freitag, 14. November, um 22 Uhr "3nach9 - 50 Jahre Humor und echte Helden". In der Sondersendung erinnert sich Marianne Koch, die gemeinsam mit dem 2012 verstorbenen Wolfgang Menge zu den ersten Gastgeber:innen der Bremer Talkshow gehörte, an prägende Höhepunkte der Anfangsjahre. Zudem kommen Amelie Fried, die "3nach9" von 1998 bis 2009 moderierte sowie Giovanni di Lorenzo, seit 1989 Teil des Teams, und seine aktuelle Moderations-Partnerin Judith Rakers zu Wort.

Gäst:innen der aktuellen Sendung Die reguläre Ausgabe von "3nach9" beginnt an diesem Freitag ausnahmsweise erst eine halbe Stunde später um 22.30 Uhr. Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers begrüßen darin unter anderem Ina Müller, die als Sängerin, Moderatorin und Entertainerin zu den profiliertesten Stimmen des deutschen Fernsehens zählt und zum Sendetag ein neues Album veröffentlicht. Mit dabei sind auch Martin Rütter, der bekannteste Hundetrainer des Landes, sowie Dirk Steffens, Wissenschaftsjournalist und Dokumentarfilmer. Dass den Gästen:innen bei "3nach9" der nötige Raum für echte Gespräche bleibt, macht den besonderen Charakter der Talkshow bis heute aus.