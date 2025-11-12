Auftakt der Wintersportsaison
Programmänderung im ZDF: Diese zwei Publikumslieblinge fallen aus
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Das ZDF schickt am 2. und 3. Dezember zwei beliebte Serien-Dauerbrenner kurzfristig in die Pause. "Bares für Rares" und "Die Rosenheim-Cops" müssen für den Auftakt der Wintersportsaison Platz machen.
"Die Rosenheim-Cops" täglich von Montag bis Freitag um 15:15 Uhr
Statt Kriminalgeschichten und mehr oder weniger teure Trödelware bestimmt Anfang Dezember der Auftakt der Wintersportsaison das ZDF-Programm. Am Dienstag, 2. Dezember 2025 läuft anstelle von "Die Rosenheim-Cops" eine riesige Portion Live-Biathlon auf dem Bildschirm. Ab 15.05 Uhr kämpfen im "sportstudio live" die Biathletinnen beim 15-Kilometer-Einzelwettkampf um den Sieg. Anschließend läuft der erste Teil der Doku-Reihe "Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission."
Am Mittwoch, 3. Dezember, übernimmt wieder der Wintersport das ZDF-Nachmittagsprogramm. Statt "Bares für Rares" gibt es dort ab 15.05 Uhr live das 20-Kilometer-Einzel der Biathlon-Männer und danach die zweite Folge von "Biathlon Nation". Doch lange müssen die Fans nicht auf ihre Lieblingssendung verzichten. Ab 4. Dezember sind beide Formate wieder zurück auf ihrem gewohnten Sendeplatz.
