Sport erhält den Vorzug "Quarks", "Brisant" und "Planet Wissen" betroffen: ARD ändert Wochenendprogramm im November

Die ARD macht am Wochenende des 22. und 23. November Platz für den Wintersport. Die "Sportschau" übernimmt an beiden Tagen das Tagesprogramm und strahlt fast zehn Stunden Live-Übertragungen aus.

Hier geht's zum Wintersport-Programm am 22. und 23. November

Programmänderung zugunsten der Schanze und Piste Das Wochenende vom 22. und 23. November hält für Wintersport-Fans einiges bereit: Skispringen und Slalom bestimmen das gesamte Vormittags- und Nachmittagsprogramm der ARD. Im Gegenzug müssen zahlreiche vertraute Formate pausieren - darunter das Boulevardmagazin "Brisant", Wissenssendungen wie "Quarks"und "Planet Wissen" sowie die üblichen Wochenend-Wiederholungen beliebter Serien, Dokumentationen und Familienfilme.

Skispringen in Lillehammer, Slalom in Gurgl am Samstag Der Samstag, dem 22. November, beginnt um 10:25 Uhr mit dem Skispringen Einzel der Frauen im schwedischen Lillehammer, gefolgt vom Einzelwettbewerb der Männer. Am Nachmittag übernimmt der Slalom der Männer aus Gurgl das Programm. Um 19:57 Uhr geht es dann zunächst mit der Lottoziehung weiter, gefolgt von der Tagesschau um 20 Uhr. Ein zusätzliches Highlight erwartet das Publikum am Samstagabend: Um 20:15 Uhr feiert das Live-Krimi-Dinner "Tödliches Spiel" Premiere - mit den "Tatort"-Stars Axel Prahl und Jan Josef Liefers.

Auch der Sonntag steht ganz im Zeichen des Sports Am Sonntag startet die "Sportschau" wieder um 10:25 Uhr und liefert bis 18 Uhr durchgehende Live-Bilder: erneut vom Skispringen Einzel der Frauen und Männer sowie vom abschließenden Slalom der Frauen. Dies ist nicht die erste größere Programmänderung, denn die diesjährige Wintersportsaison sorgte bereits mehrfach für Verschiebungen im ARD-Programm.