Fußball Deutschland - Slowakei: WM-Quali heute hier im kostenlosem Livestream & live im Free-TV sehen Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Matthias Ondracek Im Hinspiel der WM-Quali in der Slowakei zog die deutsche Nationalmannschaft um Joshua Kimmich mit 0:2 den Kürzeren. Bild: IMAGO/Fussball-News Saarland

Im letzten Spiel der Qualifikation zur WM 2026 trifft die deutsche Nationalmannschaft heute auf die Slowakei. Am Montag, 17. November, will Deutschland das Ticket zur Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko buchen. So siehst du die Partie heute im kostenlosen Livestream und live im Free-TV.

WM-Quali 2026: Wann und wo spielt Deutschland heute gegen die Slowakei? Am letzten Spieltag der Qualifikation zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko steht am heutigen Montag, 17. November, das Spiel zwischen Deutschland und der Slowakei an. Das Duell findet in Leipzig statt. Anpfiff in der Red Bull Arena ist um 20:45 Uhr. Die Übertragung startet am Montag um 20:15 Uhr im ZDF-Livestream.

Wo kannst du Deutschland - Slowakei heute im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Deutschland und der Slowakei wird am heutigen 17. November im kostenfreien Livestream des ZDF auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum Spiel in der WM-Qualifikation (ab 20:15 Uhr) siehst du komplett auf Joyn. Durch die Sendung führt Jochen Breyer, kommentiert wird das Spiel von Oliver Schmidt. Als Experten sind heute Abend die Weltmeister Christoph Kramer und Per Mertesacker im Einsatz.

FIFA WM-Qualifikation 2026: Deutschland - Slowakei am 17. November heute live im Free-TV sehen Das Spiel in der WM-Quali zwischen Deutschland und der Slowakei wird heute Abend live im ZDF übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Montagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 20:45 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte um 20:15 Uhr.

WM-Quali-Fakten zum Duell Deutschland - Slowakei heute Abend Datum: Heute, Montag, 17. November Anstoß: 20:45 Uhr Ort: Red Bull Arena (Leipzig) Paarung: Deutschland - Slowakei Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 20:15 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: ZDF

FIFA WM-Quali 2026: Deutschland will gegen die Slowakei Revanche Ganz anders hatte sich Bundestrainer Julian Nagelsmann den Start in die Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko vorgestellt. Gleich zum Auftakt unterlag die deutsche Nationalmannschaft mit 0:2 in der Slowakei. Danach lief es jedoch besser und Deutschland übernahm nach Siegen gegen Nordirland (3:1, 1:0) sowie Luxemburg (4:0) seine Favoritenrolle in der Gruppe A. Nach dem 2:0-Erfolg in Luxemburg am Freitag und dem gleichzeitigen 1:0-Sieg der Slowakei über Nordirland entscheidet das Rückspiel gegen die Slowaken nun über den Gruppensieg. Dieser ist verbunden mit der direkten Quali für die WM 2026.

Deutschland vs. Slowakei: Die bisherigen Duelle Zwölfmal haben sich die Wege der deutschen und der slowakischen Fußball-Nationalmannschaft bisher gekreuzt. In Erinnerung ist Deutschland dabei vor allem das jüngste Aufeinandertreffen. Im Hinspiel der laufenden WM-Qualifikation unterlag das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann in Bratislava den Gastgebern mit 0:2. Es war die erste Pflichtspiel-Niederlage für die Deutschen gegen die Slowakei. Insgesamt ist die Bilanz mit acht Siegen gegenüber vier Pleiten positiv. Letztmals hatte die DFB-Auswahl zuvor im Freundschaftsspiel vor der Heim-WM 2006 mit 1:3 gegen die Slowaken verloren. Bei der Europameisterschaft 2016 siegte Deutschland mit 3:0. Damalige Torschützen: Jerome Boateng, Mario Gomez und Julian Draxler.

WM-Quali 2026: Die deutschen Spiele im Überblick 4. September: Slowakei - Deutschland (2:0)

7. September: Deutschland - Nordirland (3:1)

10. Oktober: Deutschland - Luxemburg (4:0)

13. Oktober: Nordirland - Deutschland (0:1)

14. November: Luxemburg - Deutschland (0:2)

17. November: Deutschland - Slowakei

Deutschland gegen Slowakei: Sane kehrt zurück - zwei Jungstars vor Debüt Unter großer Aufmerksamkeit ist Leroy Sane im Sommer vom FC Bayern München zu Galatasaray Istanbul gewechselt. Bundestrainer Julian Nagelsmann berief den 70-fachen Nationalspieler für die Länderspiele gegen Luxemburg und die Slowakei seitdem erstmals wieder in seinen Kader. Der 19-jährige Shootingstar Said El Mala vom 1. FC Köln hingegen ist zum ersten Mal überhaupt im Kreis der A-Nationalmannschaft - genauso wie der gleichaltrige Leipziger Lokalmatador Assan Ouedraogo, den Nagelsmann für den verletzten Nadiem Amiri nachnominierte.

Was passiert, wenn Deutschland heute gegen die Slowakei gewinnt? Resultiert das WM-Quali-Spiel heute Abend in Leipzig in einem deutschen Sieg oder einem Unentschieden - die Tordifferenz wird vor dem direkten Vergleich herangezogen -, löst Deutschland als Gruppenerster das WM-Ticket. Auf Platz 3 der Gruppe A abzurutschen, ist seit Freitag sowohl für die DFB-Elf als auch für die Slowakei nicht mehr möglich.

Was passiert, wenn Deutschland heute gegen die Slowakei verliert? Die Auswahl von Julian Nagelsmann bei einer Niederlage heute Abend gegen die Slowakei im März zum Siegen verdammt, wenn es in zwei K.-o.-Duellen in den Play-offs um einen der vier letzten europäischen WM-Plätze geht. Bei den Teilnehmern der Play-offs handelt es sich um die zwölf Gruppenzweiten - einer davon wäre Deutschland - sowie die vier am besten platzierten Gruppensieger der Nations League, die noch nicht für die WM qualifiziert sind. Ein erneuter Sieg gegen Deutschland heute Abend, und die Slowakei (rund 5,5 Millionen Einwohner) zählende Land ist definitiv bei der WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada vertreten.

Was passiert, wenn Deutschland heute gegen die Slowakei unentschieden spielt? Auch wenn Deutschland gegen die Slowakei heute Abend unentschieden spielt (und nur einen Punkt holt), ist das DFB-Team bei der WM im nächsten Jahr dabei. Dann wären beide Mannschaften in der Abschlusstabelle zwar punktgleich. Da aber das DFB-Team in dem Fall weiterhin das um drei Treffer bessere Torverhältnis aufweist, würde das erste Entscheidungskriterium für die Jungs von Nagelsmann sprechen. Auch im Falle eines Unetschiedens heute Abend bliebe den Slowaken noch eine WM-Chance durch die Hintertür der Playoffs.

Der DFB-Kader im Überblick: Tor: Noah Atubolu, Oliver Baumann, Finn Dahmen, Alexander Nübel Abwehr: Waldemar Anton, Ridle Baku, Nathaniel Brown, David Raum, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Malick Thiaw Mittelfeld: Karim Adeyemi, Said El Mala, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamie Leweling, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlović, Florian Wirtz Angriff: Leroy Sane, Jonathan Burkardt, Kevin Schade, Nick Woltemade

